Борис Філатов: у Дніпропетровська не дуже хороша карма

Копирайт изображения Borys Filatov Press Service

Протистояння одного з лідерів партії УКРОП, екс-заступника губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського, а нині депутата парламенту Бориса Філатова і Олександра Вілкула з "Опозиційного блоку" стало одним з найгарячіших сюжетів місцевих виборів-2015.

У підсумку Борис Філатов виграв ці вибори, а минулої п'ятниці офіційно - хоч і не без скандалу - заступив на посаду.

Під час першого великого інтерв'ю на посаді мера Борис Філатов в прямому сенсі освоювався на новому робочому місці - кореспондент ВВС Україна став свідком перевірки спецзв'язку в кабінеті мера.

Ми поговорили з Борисом Філатовим про першочергові плани на посаді голови одного з найбільших міст України, майбутню більшість в міськраді, а також стосунки з центральною владою, яку останнім часом доволі гострою критикує УКРОП.

Вілкулу треба сказати велике дякую

ВВС Україна: Питання, яке часто можна почути в Києві: навіщо вам взагалі потрібно мерство? Поки ви були в парламенті, ви могли впливати на центральні органи влади, лобіювати вирішення місцевих питань. Багато хто сприймає ваш похід в мери як крок назад.

Борис Філатов: (сміється) Гарне питання. Але у мене було три мотиви.

По-перше, є така відома приказка: краще бути першим на селі, ніж другим у Римі.

По-друге, я людина дії. Я звик все життя працювати і показувати конкретний результат. Було б вкрай некоректно говорити про колишніх колег погано, але ви самі можете спостерігати, що відбувається в парламенті - голосування по вісім разів, біганина, крики, бійки тощо. В певний момент я зрозумів, що мені хотілося б свої знання, вміння і невгамовну енергію прикласти у конкретній площині.

Копирайт изображения unian Image caption Борис Філатов виграв вибори мера Дніпропетровська у другому турі

І третє - це вже окрема причина, яку я не приховував, - коли я дізнався, що пан Вілкул планує балотуватися в мери, я прийняв однозначне рішення йти на вибори. У мене на голові немає корони, але я прекрасно розумів, що я - єдиний, хто міг йому протистояти. Решта прекрасних демократичних кандидатів у нього б не виграли.

А я не хотів би, щоб у моєму рідному місті перемогли реваншисти - тобто люди, які, по суті, штовхнули нашу країну до революції. Тому Олександру Юрійовичу треба сказати велике дякую за те, що він остаточно матеріалізував мої бажання.

ВВС Україна: Попередній мер Іван Куліченко очолював місто протягом 14 років. Ви могли б оцінити стан, в якому дісталося вам місто, за п'ятибальною шкалою?

Борис Філатов: ЖКГ перебуває у вкрай занедбаному стані. Є проблеми з інфраструктурою, енергозбереженням - проблем величезна кількість. Загалом, напевно, я оцінив би ситуацію на три з плюсом.

Інша справа, що місто у нас унікальне - багатюще, бюджетоутворююче, повне ініціативних людей.

У Дніпропетровську мають офіси великі рітейлові компанії, тут знаходиться "Приватбанк" - найбільший платник податків і роботодавець.

Недоліки, які у нас зараз є, ми будемо перетворювати на переваги Борис Філатов

У нас є дуже великі амбіції. Ми завжди говоримо, що Дніпропетровськ - це ще не перше місто, але вже й не друге.

І однозначно недоліки, які у нас зараз є, ми будемо перетворювати на переваги.

Давайте говорити так: всі ми сподіваємося, що війна якнайшвидше закінчиться або, щонайменше, перейде до латентного стану, але ми чудово розуміємо, що в міжнародний аеропорт Донецька найближчим часом ніхто літати не збирається. З урахуванням того, що Дніпропетровськ - практично місто прифронтове, він фактично перетворився на великий логістичний центр з точки зору матеріального постачання армії тощо. З усіх цих речей треба отримувати переваги.

У місті зараз є велика кількість можливостей, людського ресурсу та потенціалу, тому я однозначно сприймаю ситуацію з великим оптимізмом.

ВВС Україна: Якими будуть конкретні пріоритети вашої роботи з самого початку?

Борис Філатов: В першу чергу, ми будемо займатися прикладними справами: тепловими лічильниками, утепленням, під'їздами, ліфтами.

Це може прозвучати банально, але коли ти приходиш у двір і запускаєш ліфт, а в цьому будинку на дев'ятому поверсі живе старенька, яка сім місяців не виходила з дому, бо не могла спуститися і піднятися по сходах, і сусіди їй просто носили продукти, то ти розумієш, що, напевно, щось в житті ти зробив хороше.

Крім того, я, безумовно, буду виконувати свою передвиборчу програму. Ми будемо реалізовувати найрізноманітніші починання - від переведення документообігу в електронну форму до впровадження єдиного проїзного квитка і відкритих конкурсів на кадрові призначення.

Вже вчора ми провели нараду з волонтерами з iGov. Яніка (Мерило - колишній радник міністра економіки, теперішній радник мера Львова. - Ред.) зараз повернеться з Гонконгу - теж відоме прізвище.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Новий мер Дніпропетровська каже, що в першу чергу буде займатися "прикладними речами"

ВВС Україна: Вона переїде до Дніпропетровська?

Борис Філатов: Вона людина моторна. Вона й у Львові допомагає Садовому, і в інших місцях. Але вона однозначно погодилася стати моїм радником.

Одним словом, ми приймаємо будь-яку допомогу. Планів у нас громаддя.

"Цікаві часи" пройшли, і слава Богу

ВВС Україна: Коли ви працювали заступником голови Дніпропетровської ОДА, ваш колега Геннадій Корбан заявляв, що в тих конкретних історичних умовах йому час від часу доводилося застосовувати "нестандартні методи", що виходили за рамки чинного законодавства. Чи будете ви послуговуватись цією логікою в стінах міськради - чи все-таки зараз можна дозволити собі діяти, можливо, менш швидко і ефективно, проте в повній відповідності з буквою закону?

Борис Філатов: Коли Корбан говорив про "нестандартні" речі, він мав на увазі ситуацію, пов'язану з війною. Якби ми тоді не діяли нестандартно - не перекривали б дороги КамАЗами або певні гарячі голови не поклали б у лікарню - то, напевно, "народні республіки" діяли б зараз по всій лівобережній Україні.

Зараз війни немає. Зараз є правоохоронні органи, є президентська вертикаль влади - хороша чи погана, подобається вона мені чи ні, - але я як мер мільйонного міста повинен знаходити з нею спільну мову.

Зараз ми фіксуємо сплеск криміногенної обстановки Борис Філатов

Тобто, "цікаві часи" пройшли, і слава Богу.

ВВС Україна: У той же час, в'їжджаючи до Дніпропетровська з боку Кривого Рогу, я проїхав щонайменше через два блокпости, на яких люди з автоматами досить активно перевіряли транспортний потік. Наскільки актуальна в Дніпропетровську наразі проблема безпеки?

Борис Філатов: Зараз ми фіксуємо сплеск криміногенної обстановки.

Причини? По-перше, зниження загального життєвого рівня населення, економічна криза.

По-друге, хоч це не зовсім політкоректно, але сьогодні в місті присутня велика кількість переселенців. Деякі з них люблять "чудити".

Крім того, наявна загроза терористичної небезпеки. Я не буду конкретизувати, але ми в координації з правоохоронними органами вживаємо у зв'язку з цим комплекс заходів, включно з відеоспостереженням і патрулюванням мостів.

Знову ж таки, давайте не будемо забувати - у Дніпропетровську базується оперативне командування ("Схід" Сухопутних військ України. - Ред.). Тому природно, що до міста може бути направлений і інтерес іноземних спецслужб, і терористів. Так що цими питаннями ми будемо займатися постійно.

ВВС Україна: Ви вже заявили, що більшість у міськраді буде формуватися на базі партії УКРОП, а посаду секретаря міськради віддасте представнику "Солідарності", хоч це і несподівано з урахуванням вашого протистояння під час кампанії. Тим не менш, ваших двох фракцій замало для створення більшості. Хто увійде до неї ще?

Борис Філатов: Дніпропетровськ завжди був таким цікавим містом: тут завжди всі лаялися, але завжди знаходили спільний інтерес. Тому я не налаштований іти у конфронтаційному ключі. Місто настільки величезне, що тут не вдасться монополізувати владу, та це нікому і не треба. Тому ми однозначно будемо розмовляти.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Борис Філатов каже, що більшість у новообраній міськраді буде формуватися на базі його партії УКРОП

Тим більше, що є різні рівні - є політичні протиріччя, а є регіональна солідарність.

Наприклад, я був би вищою мірою ідіотом, якби відкинув простягнуту руку пана Павелко (Андрій Павелко - депутат парламенту, голова дніпропетровського обласного відділення БПП. - Ред.).

Я не можу сказати, що він мій товариш чи політичний соратник, але він - керівник бюджетного комітету парламенту. І ось, коли він каже: "Боря, я готовий відстоювати пріоритети міста", потрібно бути просто ідіотом, щоб сказати: "Ні, ти мені не подобаєшся, йди, я не хочу з тобою працювати", розумієте?

Що стосується інших - сподіваємося, що "Самопоміч" схаменеться, і пан Садовий їх приведе до тями (члени дніпропетровської "Самопомочі" покинули зал засідань міськради під час інавгурації Філатова минулої п'ятниці, протестуючи проти того, що він приймає повноваження мера, формально залишаючись депутатом парламенту. - Ред.).

Зараз голова має боліти у Ради

ВВС Україна: Ваша позиція з приводу перейменування Дніпропетровська викликала багато дискусій. Свого часу ви голосували за закон про декомунізацію, ратували за перейменування міста в соцмережах, кілька днів тому назвали Косіора та Дзержинського "людожерами". Зараз ваші слова про те, що перейменування - це не найактуальніше питання, цим потрібно зайнятися пізніше, робити це повинен парламент, багато хто сприймає мало не як захист Григорія Петровського, одного з організаторів Голодомору.

Борис Філатов: Я в жодному разі не заперечую свого голосування за закон про декомунізацію і денацифікацію, закон цей правильний.

Але питання про перейменування - занадто складне, і я хотів би зупинитися на ньому докладніше.

Як людина, що має історичну освіту і добре знає історію не лише рідного міста, а й рідної країни, я кажу своїм іноземним друзям, яким проводжу екскурсії по місту, що у Дніпропетровська не дуже хороша карма (сміється).

Це, напевно, єдине місто в країні, у якого немає визначеного імені і визначеної дати заснування.

Якщо ми говоримо про офіційну дату заснування - 1776 рік - то ми всі чудово розуміємо, що вона була вигадана штучно: Леоніду Іллічу (Брежнєву. - Ред.) просто хотілося великого свята, і під це підігнали 200-річчя міста.

На території Дніпропетровська до 1776 року існували великі поселення - наприклад, Самар-Богородицька фортеця або Кодак, які в певний час були навіть більшими за славне місто Чернігів.

Нам потрібно або продовжувати вельми дивну традицію, вигадуючи місту нове ім'я, або залишатися в матриці Дніпропетровська Борис Філатов

Тому відлік заснування міста ми можемо вести щонайменше на сто з гаком років раніше "офіційної" дати.

Що стосується назви, то коли я питаю, зокрема, пана В'ятровича (голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович та Філатов ведуть у Facebook заочну полеміку на предмет перейменування Дніпропетровська. - Ред.), у всіх настає ступор.

До Катеринослава ми повернутися не можемо, тому що Катерина була імператрицею, що знищила останні залишки козацької вольниці, української державності.

Після смерті Катерини Павло І, який її ненавидів, перейменував місто у Новоросійськ. Потім убили Павла і перейменували назад. Потім за більшовиків воно буквально пару місяців носило дивну назву Краснодніпровськ. Потім - стало Дніпропетровськом.

Після здобуття Україною незалежності почали вигадувати штучне ім'я на кшталт Січеслава, бо при всій любові і повазі до Запоріжжя, взагалі-то 9 з 11 січей знаходилися на території Дніпропетровської області.

Копирайт изображения Borys Filatov Press Service Image caption Мер Дніпропетровська каже, що питання перейменування міста перейшло до компетенції Верховної Ради

Виходить, нам потрібно або продовжувати вельми дивну традицію, вигадуючи місту нове ім'я, або залишатися в матриці Дніпропетровська.

Що відбувається далі: за законом про декомунізацію місцева рада мала вирішити питання з перейменуванням до 21 листопада. Вона цього не зробила в силу того, що в її складі було чи не 80% регіоналів. Після цього повноваження з перейменування міста перейшли до парламенту - тобто, це вже не компетенція міського голови та нинішнього складу міськради.

Зараз голова має боліти у Верховної Ради. А ви бачите, як вона зараз функціонує. Я не знаю, що вони в цій ситуації придумають. У мене була досить відверта розмова і з Гройсманом, і з Парубієм, і я бачу в цих людей розуміння проблеми.

ВВС Україна: А ви особисто - не як мер, а як громадянин - в місті з якою назвою хотіли б жити?

Борис Філатов: Я особисто вважаю, що єдиний прийнятний варіант, який може бути, - це "Дніпро". Все інше не буде сприйнято, це однозначно.

З іншого боку, як вам пояснити? Тут домішуються дуже суб'єктивні моменти... (пауза)

Я вам відповім словами своєї дружини. Вона говорить так: "Я за останні два роки пережила з ім'ям цього міста стільки жаху і стільки гордості, що для мене це вже як власне ім'я - дане ані на честь Петровського або апостола Петра, як зараз придумують, ані на честь когось іншого".

Зараз ніхто не асоціює назву міста з Петровським. Це вже злилося у ім'я власне. Тому - будемо думати.

Гречка була системною помилкою

ВВС Україна: Корбана називають потенційним фаворитом виборів на вашому формально не звільненому виборчому окрузі. Що ви думаєте про його можливості балотуватися?

Борис Філатов: Я думаю, що з імовірністю 99% він піде у моєму окрузі. Природно, це буде затверджуватися політрадою (УКРОПу. - Ред.), але це - секрет Полішинеля. Ми можемо багато кривлятися і говорити, що він подумає, але всі ж прекрасно розуміють, що мій рідний 27-й округ дарувати ніхто не збирається.

Копирайт изображения unian Image caption Борис Філатов називає своїм найбільш вірогідним "наступником" на 27-му виборчому окрузі Геннадія Корбана

Плюс - окрім нього немає інших кандидатів. Якщо припустити, що Корбан скаже "Я не хочу, я буду займатися партією", нам буде об'єктивно нема кого ставити.

ВВС Україна: Як ви думаєте, його гіпотетична кампанія у Дніпропетровську буде відрізнятися від чернігівської?

Борис Філатов: Однозначно так.

ВВС Україна: Гречки не буде?

Борис Філатов: Ну, послухайте, по-перше, гречка була системною помилкою.

Це рішення він прийняв під свою особисту відповідальність.

А по-третє, ви ж прекрасно пам'ятаєте, гречка була проти грошей. Якби не було грошей, не було б гречки.

Гречка була проти грошей. Якби не було грошей, не було б гречки Борис Філатов

Кажуть "гречка-гречка-гречка", але гречку ж ніхто не роздавав під якісь зобов'язання. Її просто роздавали в пунктах соціальної допомоги громадянам без будь-яких гасел, перепису, паспортів тощо.

Тобто, це була така разова акція, що мала на меті довести ситуацію до абсурду і перетворити її на скандал на всю країну. Скажу вам, це в підсумку дало результат - хоча б в плані підвищення впізнаваності і Корбана, і партії.

Тому - однозначно ні.

Скажу більше, серед великої кількості потенційних кандидатів у 27-му окрузі я не бачу там конкурентів Корбана. Ну, кого там може поставити БПП? Хіба що Саакашвілі сюди привезти, але, думаю, у нього теж немає жодних шансів.

Ми просто перегорнули сторінку

ВВС Україна: Після призначення Ігоря Коломойського губернатором він привів із собою трьох заступників - Геннадія Корбана, Святослава Олійника і вас. Корбан зараз перебуває під домашнім арештом, Олійника викликали на допит у справі про вбивство. У цьому зв'язку чи не побоюєтеся ви позбавлення депутатської недоторканності? За вашими даними, чи можуть у правоохоронних органів виникнути до вас питання після того, як ви складете мандат?

Борис Філатов: З урахуванням того, що в цій ситуації всі засоби добрі, і, як Коломойський сказав в інтерв'ю, якщо ви ще не сидите, то це не ваше досягнення, а наше недопрацювання, то зрозуміло, що вони можуть придумати що завгодно.

Можна знайти будь-якого мародера, який має проблеми з законом, і він скаже, що ми з ним організовували висадку міжгалактичного десанту.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Попереднім місцем роботи Бориса Філатова була Верховна Рада

Дивіться, я не Ігор Мосійчук, при всій моїй повазі і дружбі, - про мене не можна буде показати мультфільм, що я десь там брав сто тисяч гривень.

Під час роботи в ОДА я займався питаннями внутрішньої політики - партіями, громадськими активістами, роботою з районами. Якщо ми згадуємо досвід "нетрадиційних рішень" Корбана, то я не займався ані силовим блокуванням, ані забезпеченням фронту.

На людину можна накопати гріхи, можна залізти в бізнес десятирічної давнини абощо. Але я не боюся. Совість моя чиста.

Крім того, робити щось подібне після того, як городяни вручили мені мандат мера, було б найвищою мірою божевілля.

Корбана вони вже спробували посадити - і в результаті вивели його до вищої ліги української політики. Нехай ще спробують посадити мене, паралізувати тут місто. Я думаю, що це нісенітниця.

ВВС Україна: Після інциденту з Корбаном і ваших різких коментарів з цього приводу спостерігачі заговорили про те, що відносини між київською владою і дніпропетровською командою безнадійно зіпсовані. Чи буде це заважати вам у роботі мером?

Борис Філатов: Петро Олексійович мене з обранням не вітав, але подзвонив і привітав, так би мовити, весь топ-менеджмент держави, і я сприймаю це як добрий знак.

Коли ми говоримо про київську команду, то ми розуміємо, що вона неоднорідна. У Києві є здорові сили - я думаю, називати прізвища цих людей було б неправильно, - які розуміють, що є речі конфронтаційні, а є ті, що об'єднують. У нас є певний діалог.