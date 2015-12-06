Порошенко: альтернативи Мінському процесу не існує

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Президент Петро Порошенко вважає, що альтернативи Мінським домовленостям, які мають на меті вирішити конфлікт на Донбасі, немає. Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

"Можна шукати будь-які інші варіанти і методи, але на сьогоднішній день, наголошую, альтернативи Мінську не існує", - сказав пан Порошенко, відповідаючи на питання про інші шляхи вирішення конфлікту.

Президент вкотре наголосив, що Мінські домовленості показали, що конфлікт на Донбасі не є громадянською війною, а є "агресією Росії".

"Саме Мінськ забезпечив створення потужної європейської та світової коаліції на підтримку України", - сказав пан Порошенко.

"Саме Мінськ довів та доводить, що це є агресія Російської Федерації проти України", - додав він, вказавши, що за невиконання домовленостей передбачені санкції.

Президент Порошенко сказав, що Мінські угоди мають принести "деокупацію України політико-дипломатичним шляхом".

Окрім того він вказав, що через мінський процес вже звільнили три тисячі полонених, яких утримували бойовики.

Санкції проти Росії

Водночас Петро Порошенко прогнозує, що ЄС у грудні продовжить санкції проти Росії.

"Якщо не трапиться чогось екстраординарного, якщо Росія раптом не прийме рішення про виведення своїх окупаційних військ, про передачу під український контроль неконтрольованої ділянки кордону, не звільнить всіх заручників, не забезпечить повну імплементацію решти Мінських угод - то рішення про продовження санкцій буде прийнято", - сказав пан Порошенко.

Росія неодноразово звинувачувала українську владу в невиконанні мінських домовленостей, а також відкидала звинувачення у причетності до конфлікту на сході України.

ЄС почав вводити санкції проти Росії після анексії Криму на початку 2014 року.