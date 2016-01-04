Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном
Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном після різких заяв Тегерана і нападу на саудівське посольство в Ірані. Це сталось після того, як у Ер-Ріяді стратили відомого шиїтського проповідника Шейха Німра аль-Німра.
Саудівський міністр закордонних справ Адель Джубейра у неділю заявив, що всі іранські дипломати мають залишити країну протягом 48 годин.
Саудівська Аравія, за його словами, відкликає своїх дипломатів з Тегерана.
Напередодні Держдепартамент США висловив жаль у зв'язку зі стратою шиїтського богослова в Саудівській Аравії: за словами представників американського дипломатичного відомства, дії Ер-Ріяда можуть загострити ситуацію на Близькому Сході.
Вашингтон закликав саудівську владу поважати думку опозиції і критику на свою адресу.
Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Федеріка Могеріні закликала шиїтів і сунітів регіону не йти на загострення відносин.
"Божа кара"
Лідер ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла", яку підтримує Іран, шейх Хассан Насралла звинуватив Саудівську Аравію в спробі розпалити громадянську війну між мусульманами і закликав своїх послідовників не потрапити в цю пастку.
Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що на політиків Саудівської Аравії чекає "божа кара" за страту шиїтського проповідника.
Він назвав Німра аль-Німра мучеником, який "не закликав людей братися за зброю і не брав участі у змовах", а лише критикував дії влади.
На думку аятоли, проповідника-шиїта стратили за його опозиційні погляди до політики саудівської влади, яка сповідує сунітський напрям в ісламі.
Погром у саудівському посольстві
Напередодні в іранській столиці Тегерані натовп, який вийшов на протести проти страти Німра аль-Німра, прорвався на територію посольства Саудівської Аравії і влаштував там погром.
Мітингувальники закидали в будівлю дипмісії каменями і "коктейлями Молотова", через що частина будови загорілася. Пізніше загони поліції змогли витіснити натовп.
За словами іранської влади, приблизно 40 учасників заворушень арештували.
Популярного шиїтського богослова Німра Бакр аль-Німрав Саудівській Аравії, якого звинуватили в причетності до терористичної діяльності, стратили у Саудівській Аравії у суботу. Разом з ним стратили ще 46 людей, яким інкримінували співпрацю з угрупованням "Аль-Каїда".
Протести проходили і у самій Саудівській Аравії.
У відповідь на іранські звинувачення саудівська влада заявила про втручання у її внутрішні справи.