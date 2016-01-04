Копирайт изображения AFP Image caption Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Джубейра оголосив про те, що країна припиняє дипломатичні відносини із Іраном

Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном після різких заяв Тегерана і нападу на саудівське посольство в Ірані. Це сталось після того, як у Ер-Ріяді стратили відомого шиїтського проповідника Шейха Німра аль-Німра.

Саудівський міністр закордонних справ Адель Джубейра у неділю заявив, що всі іранські дипломати мають залишити країну протягом 48 годин.

Саудівська Аравія, за його словами, відкликає своїх дипломатів з Тегерана.

Копирайт изображения AFP Image caption В Ірані пройшли протести через страту в Саудівській Аравії шиїтського богослова Німра Бакр-аль-Німра

Напередодні Держдепартамент США висловив жаль у зв'язку зі стратою шиїтського богослова в Саудівській Аравії: за словами представників американського дипломатичного відомства, дії Ер-Ріяда можуть загострити ситуацію на Близькому Сході.

Вашингтон закликав саудівську владу поважати думку опозиції і критику на свою адресу.

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Федеріка Могеріні закликала шиїтів і сунітів регіону не йти на загострення відносин.

"Божа кара"

Лідер ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла", яку підтримує Іран, шейх Хассан Насралла звинуватив Саудівську Аравію в спробі розпалити громадянську війну між мусульманами і закликав своїх послідовників не потрапити в цю пастку.

Копирайт изображения AP Image caption Аятола Алі Хаменеї пророкує швидку "божу кару" для політиків Саудівської Аравії за пролиту кров шиїтського богослова

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що на політиків Саудівської Аравії чекає "божа кара" за страту шиїтського проповідника.

Він назвав Німра аль-Німра мучеником, який "не закликав людей братися за зброю і не брав участі у змовах", а лише критикував дії влади.

На думку аятоли, проповідника-шиїта стратили за його опозиційні погляди до політики саудівської влади, яка сповідує сунітський напрям в ісламі.

Погром у саудівському посольстві

Напередодні в іранській столиці Тегерані натовп, який вийшов на протести проти страти Німра аль-Німра, прорвався на територію посольства Саудівської Аравії і влаштував там погром.

Копирайт изображения EPA Image caption Частина будівлі посольства Саудівської Аравії в Тегерані загорілася

Мітингувальники закидали в будівлю дипмісії каменями і "коктейлями Молотова", через що частина будови загорілася. Пізніше загони поліції змогли витіснити натовп.

За словами іранської влади, приблизно 40 учасників заворушень арештували.

Популярного шиїтського богослова Німра Бакр аль-Німрав Саудівській Аравії, якого звинуватили в причетності до терористичної діяльності, стратили у Саудівській Аравії у суботу. Разом з ним стратили ще 46 людей, яким інкримінували співпрацю з угрупованням "Аль-Каїда".

Протести проходили і у самій Саудівській Аравії.

У відповідь на іранські звинувачення саудівська влада заявила про втручання у її внутрішні справи.