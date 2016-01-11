АП та Міноборони не коментують висловів Бірюкова про тарганів

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У Адміністрації президента та Міністерстві оборони не коментують висловів Юрія Бірюкова на адресу росіян.

У суботу відомий волонтер, радник міністра оборони та президента Юрій Бірюков у своєму Facebook порівняв росіян з тарганами та заявив, що його почуття до них схожі на почуття "за мить до удару капцем".

У прес-службі Міноборони ВВС Україна заявили, що заяви пана Бірюкова є його особистою думкою, яка не відображає позицію відомства.

"Його офіційна посада – радник міністра оборони на громадських засадах. Відповідно до посади, в цьому та інших постах (у Facebook. – Ред.) він виражає свою особисту позицію, це не є позиція Міністерства оборони", - заявили ВВС Україна у відомстві.

На Банковій теж відмовилися коментувати заяви пана Бірюкова.

"Це його особиста думка, висловлена на його особистій сторінці в Facebook. Ми до неї не маємо жодного стосунку. Ми не коментуємо особисті думки радників", - заявили ВВС Україна у прес-службі президента України.

"Капець не готовий"

У суперечливому пості в мережі Facebook Юрій Бірюков, розмірковуючи про свої почуття до росіян, порівняв їх з "дрібними та шкідливими комахами" і написав, що почуває до них "гидливість", "таке саме відчуття, як за мить до удару капцем".

"Шкода, наш капець ще не готовий. Але це в процесі", – додав він.

"Мені вкрай важко ненавидіти росіян (як національність. - Ред.) чи відчувати до них гидливість – я сам росіянин. А от гидливість до росіян (як громадян Росії.- Ред.) – росіян, бурятів, чеченців та інших – о, так", - зізнався пан Бірюков у коментарях до свого посту.

У активному обговоренні цього допису у соцмережах користувачі висловлювали кардинально різні почуття – від солідарності з думками пана Бірюкова та крайнього несхвалення його позиції.

Відреагували на цей пост і в російському МЗС.

"Залишаю за дужками питання про те, чому такі люди "радять і допомагають" нинішньому українському керівництву. Важливо інше – ідея порівнювати народи з представниками флори й фауни зовсім не нова", - написала у Facebook офіційна представниця відомства Марія Захарова.

Копирайт изображения Getty Image caption Росія офіційно заперечує участь своїх військових у конфлікті на Донбасі

Вона нагадала про порівняння слов’ян з кролями, до якого, за її словами, свого часу вдавався рейхскомісар України Ерік Кох, та навела відповідну цитату на підтвердження цієї тези.

Офіційні особи України, НАТО та західних країн звинувачують Росію у тому, що вона постачає військову техніку збройним формуванням самопроголошених "республік" на сході України, а у бойових діях беруть участь кадрові військові російської армії. Кремль заперечує ці звинувачення.

"Не чув про саботаж"

У понеділок Юрій Бірюков прокоментував дискусію навколо свого посту, звернувшись до росіян, які відчули себе ображеними його словами.

"Я не чув жодного разу про те, що десь під Таганрогом зійшов з рейок склад з військовою технікою, який ішов у бік нашої країни. І не чув про масові випадки саботажу і дивні вибухи на виробництвах у вашій псевдоімперії. І продовжуючи жити там, працювати, отримувати зарплату, платити податки, - ви продовжуєте брати участь у війні проти нашої країни", - написав він.

Пан Бірюков нагадав, що після закінчення Другої світової війни мешканці Німеччини отримували талони на гуманітарну допомогу "лише після пред’явлення квитка в кіно, де показували звірства нацистів у концтаборах. Бо вже дуже зручно було говорити "я не знав, я був щиро проти", - резюмував він.

Юрій Бірюков є одним з найвідоміших українських волонтерів. Заснований ним фонд " Крила Фенікса" заявляє, що зібрав 60 млн гривень на потреби українських Збройних сил, які ведуть бойові дії на сході країни.

У серпні 2014 року президент Петро Порошенко призначив його своїм радником.

У жовтні того ж року сам Бірюков повідомив, що його призначили помічником міністра оборони.