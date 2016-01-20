Віталій Касько: західних партнерів результат реформи розчарував
Заступник Генпрокурора Віталій Касько, який прославився після затримання "діамантових прокурорів", розповів ВВС Україна, чому від справи відмовляються судді, а у прокуратурі не зменшується рівень корупції.
Ім’я Віталія Каська стало загальновідомим після затримання влітку 2015 року двох прокурорів-високопосадовців на хабарах. Тоді у них вилучили сотні тисяч доларів та діаманти, після чого у ЗМІ їх назвали "діамантовими прокурорами".
Операцію курували два очільники Генеральної інспекції прокуратури Давід Сакварелідзе та Віталій Касько, у яких одразу ж зіпсувались стосунки з Генпрокурором Віктором Шокіним.
Останній випадок – Віталія Каська не пустили у відрядження до Cполучених Штатів, хоча про це напряму просило посольство США в Україні.
"Ми зібрали достатньо доказів"
ВВС Україна: Печерський суд Києва попросив змінити підсудність справи "діамантових прокурорів". Чи справді судді бояться братись за цю справу, як стверджують деякі депутати?
Віталій Касько: Справа дуже резонансна, у ході розслідування виникали проблеми, і тут дуже багато зацікавлених сторін.
Дійсно, ми передали справу до суду 4 січня і до цього часу судді не визначились, хто буде її розглядати.
Щоб справу передати в інший суд, потрібні якісь вагомі підстави, а я таких не бачу.
Якщо справа почне "гуляти" по судах, то в мене будуть додаткові підозри, що тут не все гаразд.
ВВС Україна: Коли можна чекати винесення вироку?
В.К.: Я впевнений, що мова іде про місяці. Але той факт, що справу не призначають до розгляду, мене насторожує. За нормальних обставин вирок у справі "діамантових прокурорів" має бути вже у першій половині 2016 року.
ВВС Україна: Під час розслідування справи "діамантових прокурорів" ви заявляли про тиск на слідчих. Чи могло це негативно позначитись на оформленні доказів? Чи не розвалиться справа у суді?
В.К.: Те, що зробили наші слідчі та прокурори – це максимум, який можна було витиснути в цих умовах. Там немає недоліків, які могли б розвалити справу "діамантових прокурорів".
На нашу думку, ми зібрали достатньо доказів, щоб винести обвинувальний вирок.
"Перспективи запропонованої Шокіним інспекції мені не зрозумілі"
ВВС Україна: Чи спілкуєтесь зараз з Давідом Сакварелідзе, ведете з ним якісь проекти, адже він переїхав до Одеси?
В.К.: Спілкуємось. Перебування в Одесі ускладнює співпрацю у кримінальних провадженнях, але у нас залишається слідство і процесуальне керівництво у Генеральній інспекції (орган, який займається корупційними діяннями у прокуратурі. – Ред.).
Я займаюсь слідством, а він - процесуальним керівництвом, а спочатку було навпаки.
Нещодавно ми затримали прокурорів у Кіровограді за підозрою у хабарництві – 6,5 тисяч доларів. Це робота Генеральної інспекції.
ВВС Україна: Інспекція функціонує, але ж були розпорядження Генпрокурора про її переформатування…
В.К.: Дійсно, є дивна ситуація. Нібито створена нова Генеральна інспекція, а попередня не ліквідована. Нова має тільки керівника, який до нас не має жодного стосунку.
Але наша функціонує й прокурори та слідчі продовжують працювати.
Перспективи запропонованої Шокіним інспекції мені не зрозумілі, для чого було створювати паралельну структуру?
"Не бачу сенсу у звільненні"
ВВС Україна: Ви стверджуєте, що Генпрокурор не пустив вас у відрядження до США й це було не вперше. Це холодна війна, яка переходить у гарячу стадію?
В.К.: Чи це холодна війна, чи гаряча, чи це конфлікт, краще вирішувати журналістам.
Можливо, Генпрокурор мене так цінує як заступника, що просто не може відпустити до США на цілий тиждень.
ВВС Україна: Як пан Шокін пояснює відмови?
В.К.: Ніяк. Ми з ним не спілкуємось.
ВВС Україна: Відсутність спілкування з керівником не заважає роботі?
В.К.: В мене є власна ділянка роботи, і я її виконую якісно. Тому мені це не заважає.
ВВС Україна: Яка сама ваша ділянка роботи, адже то ви куруєте міжнародний напрямок, то боретесь з корупцією…
В.К.: Я займаюсь міжнародною співпрацею, ювенальною юстицією та слідством у Генеральній інспекції.
ВВС Україна: З такими стосунками з Генпрокурором, вам не набридла робота в прокуратурі, можете звільнитись?
В.К.: Поки я можу зробити щось корисне в прокуратурі, я не бачу сенсу у звільненні.
Продовження санкцій - це "аванс в кубі"
ВВС Україна: Нещодавно у західній пресі були повідомлення, що ЄС може подовжити ще на рік санкції щодо колишніх українських посадовців. Це так?
В.К.: Важко зараз казати, чи будуть продовжені санкції ЄС на наступний рік щодо всіх 18 високопосадовців або ж частини з них, у них ще йде дискусія з цього приводу.
Може бути ухвалене політичне рішення про продовження санкцій ЄС в цілому чи частково. Якщо так станеться, то це вже буде аванс в кубі для українських правоохоронних органів.
Чесно кажучи, на сьогодні слідчі органи не дійшли до тієї стадії розслідування, щоб активи найближчим часом повернули.
ВВС Україна: Хто в прокуратурі займається цим питанням?
В.К.: Справи щодо колишніх високопосадовців, які перебувають у санкційному списку, надалі розслідує головне слідче управління Генпрокуратури.
Я до цього розслідування не мав і не маю стосунку. Але я дотичний до ситуації через призму міжнародної співпраці, я чую думки наших міжнародних експертів, які намагаються допомогти слідчим.
Якщо санкції продовжать, то це буде величезним авансом і політичним рішенням на підтримку України, аніж наслідком роботи українських слідчих.
ВВС Україна: Яка сума арештованих грошей?
В.К.: Я не називаю конкретних сум. Йдеться не тільки про арештовані кошти у банках, а й майно, яхти, земельні ділянки і будинки, оцінки яких немає.
"Це не можна назвати реформою"
ВВС Україна: Перший етап реформи прокуратури пройшов – на конкурсі набрали керівників місцевих прокуратур. Проте більшість посад зайняли прокурори, які вже мали керівні посади у системі…
В.К.: 84%... У такому вигляді - це взагалі реформою не можна назвати. На місцеві прокуратури покладається основний тягар роботи.
Населення на місцях бачить цих прокурорів і за їхньою роботою оцінює роботу прокуратури в цілому.
Непогана початкова ідея реформа і конкурсу була заведена в таке русло, яке по суті знівелювало ідею.
ВВС Україна: Куратором реформи був Давід Сакварелідзе, чому вона провалилась?
В.К.: Давід Сакварелідзе курував, але йому не дали достатньо важелів, щоб він міг провести реформу. З іншого боку, противники реформи зробили все, щоб завадити досягти результату.
Закон давав можливість брати участь у конкурсах на посади звичайних місцевих прокурорів усім охочим.
Проте за наказом Генерального прокурора цю можливість обмежили й дозволили подаватись тільки тим, хто вже працював у прокуратурі.
І тільки на посади керівників та заступників могли претендувати зовнішні кандидати. Для них був п’ятирічний ценз роботи в галузі юриспруденції.
Таких подалось не дуже багато, але й ті, хто спробував й пройшов у фінальні трійки, не були призначені Генеральним прокурором.
З числа тих нещасних 3% зовнішніх фіналістів, кандидатури яких поклали на стіл Віктору Шокіну, жодного не призначили.
ВВС Україна: Ви часто спілкуєтесь з представниками США в Україні, які дуже пильно стежили за реформою прокуратури і фінансували її. Яка їхня реакція на такий фінал?
В.К.: Реакція американської та європейської сторони, на мою думку, є негативною.
Вони вклали багато ресурсів, у тому числі фінансових та людських, і, звичайно, результат їх до певної міри розчарував.
Наскільки мені відомо, планів фінансувати подальші конкурси в регіональні прокуратури у західних партнерів немає.
"Суми хабарів різняться"
ВВС Україна: Чи підвищили зарплатню прокурорам місцевих прокуратур, які пройшли конкурси?
В.К.: Їм не підвищили зарплатню, проте, враховуючи, скільки прокуратура одержала в бюджеті на рік, вона буде підвищена.
ВВС Україна: Які середні заробітні плати у прокуратурі зараз?
В.К.: Останній часом це стільки разів змінювалось, що назвати точні цифри важко. Коли йдеться про місцеві прокуратури, то це точно недостатня сума, можливо, 4-5 тисяч гривень на місяць.
ВВС Україна: Нещодавно у Києві затримали керівника районної прокуратури на хабарі у 100 тисяч доларів. Це середній показник для прокуратури?
В.К.: Досвід роботи Генеральної інспекції свідчить, що останнім часом суми хабарів різняться. Те, за що вимагають хабарі, теж викликає здивування.
Часто це виглядає як намагання обдурити сторони у судовому процесі. Прокурор, який не має повноважень щось зробити, пропонує цю послугу.
Складається враження, що деякі прокурори зараз живуть, як в останній день.
ВВС Україна: За вашими спостереженнями, після Євромайдану рівень корупції зменшився чи збільшився?
В.К.: Корупція в прокуратурі точно не зменшилась.
"Прокурори мають бути незалежними"
ВВС Україна: З початком роботи Державного бюро розслідувань туди перейдуть всі слідчі функції прокуратури - це крок вперед?
В.К.: В Генеральній прокуратурі існуватиме підрозділ, який буде здійснюватиме процесуальне керівництво розслідуваннями. В європейській державі – це нормальна функція прокурора у кримінальному процесі.
Але для цього прокурори мають бути незалежними, щоб прокурор зверху не отримував вказівки, чи давати якійсь санкції.
ВВС Україна: Чи буде підрозділ прокуратури, який контролюватиме роботу ДБР, незалежним, за аналогією з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, керівництво якої обрали на відкритому конкурсі?
В.К.: Ні, це буде звичайний підрозділ Генеральної прокуратури.
ВВС Україна: Ви будете брати участь у конкурсі з обрання керівника Державного бюро розслідувань?
В.К.: Ні. Уявіть собі, наді мною завжди буде прокурор Генеральної прокуратури і в мене не буде жодних повноважень незалежно розслідувати.
ВВС Україна: Ви брали участь у конкурсі на голову антикорупційної прокуратури, там бачили перспективу?
В.К.: Так. В законодавстві були певні гарантії незалежності спеціалізованого антикорупційного прокурора. Недостатні, щоб належно виконувати обов’язки, але гарантії були і була можливість для їхнього розвитку.
ВВС Україна: Чи Ви передбачали під часу цього конкурсу, що скандал з двома отриманими від держави квартирами поставить хрест на перспективах?
В.К.: Все одно придумали б щось інше, як і придумали це. Були певні члени комісії, у яких, на мою думку, було завдання завалити мою кандидатуру. Вони з ним впорались.
ВВС Україна: Ви таки отримували дві квартири від держави?
В.К.: Ні, я один раз приватизував квартиру. За законодавством, кожна людина може приватизувати одну квартиру. Я це зробив один раз і ця квартира є в декларації, і жодних претензій до цього часу не було.
ВВС Україна: І ще однієї квартири у Львові немає?
В.К.: Другої квартири взагалі немає. На засіданні комісії я тоді запропонував прокуратурі, якщо відомі факти незаконного отримання житла, подати до суду.
ВВС Україна: Як оцінюєте роботу антикорупційного прокурора Назара Холодницького?
В.К.: Ще важко оцінювати. Зараз йому не вистачає кадрів, щоб ефективно працювати. Так само ще не вистачає детективів в НАБУ. Думаю, раніше весни оцінювати антикорупційне бюро і антикорупційну прокуратуру не варто.