Віталій Касько: західних партнерів результат реформи розчарував

Image caption Віталій Касько вважає, що Захід більше не фінансуватиме реформу прокуратури після провалу конкурсного набору місцевих прокурорів

Заступник Генпрокурора Віталій Касько, який прославився після затримання "діамантових прокурорів", розповів ВВС Україна, чому від справи відмовляються судді, а у прокуратурі не зменшується рівень корупції.

Ім’я Віталія Каська стало загальновідомим після затримання влітку 2015 року двох прокурорів-високопосадовців на хабарах. Тоді у них вилучили сотні тисяч доларів та діаманти, після чого у ЗМІ їх назвали "діамантовими прокурорами".

Операцію курували два очільники Генеральної інспекції прокуратури Давід Сакварелідзе та Віталій Касько, у яких одразу ж зіпсувались стосунки з Генпрокурором Віктором Шокіним.

Останній випадок – Віталія Каська не пустили у відрядження до Cполучених Штатів, хоча про це напряму просило посольство США в Україні.

"Ми зібрали достатньо доказів"

ВВС Україна: Печерський суд Києва попросив змінити підсудність справи "діамантових прокурорів". Чи справді судді бояться братись за цю справу, як стверджують деякі депутати?

Віталій Касько: Справа дуже резонансна, у ході розслідування виникали проблеми, і тут дуже багато зацікавлених сторін.

Дійсно, ми передали справу до суду 4 січня і до цього часу судді не визначились, хто буде її розглядати.

Щоб справу передати в інший суд, потрібні якісь вагомі підстави, а я таких не бачу.

Якщо справа почне "гуляти" по судах, то в мене будуть додаткові підозри, що тут не все гаразд.

ВВС Україна: Коли можна чекати винесення вироку?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віталія Каська називають представником молодої генерації в Генпрокуратурі

В.К.: Я впевнений, що мова іде про місяці. Але той факт, що справу не призначають до розгляду, мене насторожує. За нормальних обставин вирок у справі "діамантових прокурорів" має бути вже у першій половині 2016 року.

ВВС Україна: Під час розслідування справи "діамантових прокурорів" ви заявляли про тиск на слідчих. Чи могло це негативно позначитись на оформленні доказів? Чи не розвалиться справа у суді?

В.К.: Те, що зробили наші слідчі та прокурори – це максимум, який можна було витиснути в цих умовах. Там немає недоліків, які могли б розвалити справу "діамантових прокурорів".

Ми зібрали достатньо доказів, щоб винести обвинувальний вирок Віталій Касько, заступник Генерального прокурора

На нашу думку, ми зібрали достатньо доказів, щоб винести обвинувальний вирок.

"Перспективи запропонованої Шокіним інспекції мені не зрозумілі"

ВВС Україна: Чи спілкуєтесь зараз з Давідом Сакварелідзе, ведете з ним якісь проекти, адже він переїхав до Одеси?

В.К.: Спілкуємось. Перебування в Одесі ускладнює співпрацю у кримінальних провадженнях, але у нас залишається слідство і процесуальне керівництво у Генеральній інспекції (орган, який займається корупційними діяннями у прокуратурі. – Ред.).

Я займаюсь слідством, а він - процесуальним керівництвом, а спочатку було навпаки.

Нещодавно ми затримали прокурорів у Кіровограді за підозрою у хабарництві – 6,5 тисяч доларів. Це робота Генеральної інспекції.

ВВС Україна: Інспекція функціонує, але ж були розпорядження Генпрокурора про її переформатування…

В.К.: Дійсно, є дивна ситуація. Нібито створена нова Генеральна інспекція, а попередня не ліквідована. Нова має тільки керівника, який до нас не має жодного стосунку.

Але наша функціонує й прокурори та слідчі продовжують працювати.

Перспективи запропонованої Шокіним інспекції мені не зрозумілі, для чого було створювати паралельну структуру?

"Не бачу сенсу у звільненні"

ВВС Україна: Ви стверджуєте, що Генпрокурор не пустив вас у відрядження до США й це було не вперше. Це холодна війна, яка переходить у гарячу стадію?

В.К.: Чи це холодна війна, чи гаряча, чи це конфлікт, краще вирішувати журналістам.

Можливо, Генпрокурор мене так цінує як заступника, що просто не може відпустити до США на цілий тиждень.

ВВС Україна: Як пан Шокін пояснює відмови?

В.К.: Ніяк. Ми з ним не спілкуємось.

ВВС Україна: Відсутність спілкування з керівником не заважає роботі?

В.К.: В мене є власна ділянка роботи, і я її виконую якісно. Тому мені це не заважає.

ВВС Україна: Яка сама ваша ділянка роботи, адже то ви куруєте міжнародний напрямок, то боретесь з корупцією…

Копирайт изображения UNIAN Image caption Західні посли неодноразово висловлювали підтримку антикорупційним ініціативам Давіда Сакварелідзе та Віталія Каська

В.К.: Я займаюсь міжнародною співпрацею, ювенальною юстицією та слідством у Генеральній інспекції.

ВВС Україна: З такими стосунками з Генпрокурором, вам не набридла робота в прокуратурі, можете звільнитись?

В.К.: Поки я можу зробити щось корисне в прокуратурі, я не бачу сенсу у звільненні.

Продовження санкцій - це "аванс в кубі"

ВВС Україна: Нещодавно у західній пресі були повідомлення, що ЄС може подовжити ще на рік санкції щодо колишніх українських посадовців. Це так?

В.К.: Важко зараз казати, чи будуть продовжені санкції ЄС на наступний рік щодо всіх 18 високопосадовців або ж частини з них, у них ще йде дискусія з цього приводу.

Може бути ухвалене політичне рішення про продовження санкцій ЄС в цілому чи частково. Якщо так станеться, то це вже буде аванс в кубі для українських правоохоронних органів.

Чесно кажучи, на сьогодні слідчі органи не дійшли до тієї стадії розслідування, щоб активи найближчим часом повернули.

ВВС Україна: Хто в прокуратурі займається цим питанням?

В.К.: Справи щодо колишніх високопосадовців, які перебувають у санкційному списку, надалі розслідує головне слідче управління Генпрокуратури.

Поки я можу зробити щось корисне в прокуратурі, я не бачу сенсу у звільненні Віталій Касько, заступник Генерального прокурора

Я до цього розслідування не мав і не маю стосунку. Але я дотичний до ситуації через призму міжнародної співпраці, я чую думки наших міжнародних експертів, які намагаються допомогти слідчим.

Якщо санкції продовжать, то це буде величезним авансом і політичним рішенням на підтримку України, аніж наслідком роботи українських слідчих.

ВВС Україна: Яка сума арештованих грошей?

В.К.: Я не називаю конкретних сум. Йдеться не тільки про арештовані кошти у банках, а й майно, яхти, земельні ділянки і будинки, оцінки яких немає.

"Це не можна назвати реформою"

ВВС Україна: Перший етап реформи прокуратури пройшов – на конкурсі набрали керівників місцевих прокуратур. Проте більшість посад зайняли прокурори, які вже мали керівні посади у системі…

В.К.: 84%... У такому вигляді - це взагалі реформою не можна назвати. На місцеві прокуратури покладається основний тягар роботи.

Населення на місцях бачить цих прокурорів і за їхньою роботою оцінює роботу прокуратури в цілому.

Непогана початкова ідея реформа і конкурсу була заведена в таке русло, яке по суті знівелювало ідею.

ВВС Україна: Куратором реформи був Давід Сакварелідзе, чому вона провалилась?

В.К.: Давід Сакварелідзе курував, але йому не дали достатньо важелів, щоб він міг провести реформу. З іншого боку, противники реформи зробили все, щоб завадити досягти результату.

Закон давав можливість брати участь у конкурсах на посади звичайних місцевих прокурорів усім охочим.

Копирайт изображения AFP Image caption За словами Віталія Каська, ЄС може продовжити санкції проти колишніх чиновників Віктора Януковича, але це буде політичним авансом для Києва

Проте за наказом Генерального прокурора цю можливість обмежили й дозволили подаватись тільки тим, хто вже працював у прокуратурі.

І тільки на посади керівників та заступників могли претендувати зовнішні кандидати. Для них був п’ятирічний ценз роботи в галузі юриспруденції.

Таких подалось не дуже багато, але й ті, хто спробував й пройшов у фінальні трійки, не були призначені Генеральним прокурором.

З числа тих нещасних 3% зовнішніх фіналістів, кандидатури яких поклали на стіл Віктору Шокіну, жодного не призначили.

ВВС Україна: Ви часто спілкуєтесь з представниками США в Україні, які дуже пильно стежили за реформою прокуратури і фінансували її. Яка їхня реакція на такий фінал?

В.К.: Реакція американської та європейської сторони, на мою думку, є негативною.

Вони вклали багато ресурсів, у тому числі фінансових та людських, і, звичайно, результат їх до певної міри розчарував.

Наскільки мені відомо, планів фінансувати подальші конкурси в регіональні прокуратури у західних партнерів немає.

"Суми хабарів різняться"

ВВС Україна: Чи підвищили зарплатню прокурорам місцевих прокуратур, які пройшли конкурси?

В.К.: Їм не підвищили зарплатню, проте, враховуючи, скільки прокуратура одержала в бюджеті на рік, вона буде підвищена.

ВВС Україна: Які середні заробітні плати у прокуратурі зараз?

В.К.: Останній часом це стільки разів змінювалось, що назвати точні цифри важко. Коли йдеться про місцеві прокуратури, то це точно недостатня сума, можливо, 4-5 тисяч гривень на місяць.

Складається враження, що деякі прокурори зараз живуть, як в останній день Віталій Касько, заступник Генерального прокурора

ВВС Україна: Нещодавно у Києві затримали керівника районної прокуратури на хабарі у 100 тисяч доларів. Це середній показник для прокуратури?

В.К.: Досвід роботи Генеральної інспекції свідчить, що останнім часом суми хабарів різняться. Те, за що вимагають хабарі, теж викликає здивування.

Часто це виглядає як намагання обдурити сторони у судовому процесі. Прокурор, який не має повноважень щось зробити, пропонує цю послугу.

Складається враження, що деякі прокурори зараз живуть, як в останній день.

ВВС Україна: За вашими спостереженнями, після Євромайдану рівень корупції зменшився чи збільшився?

В.К.: Корупція в прокуратурі точно не зменшилась.

"Прокурори мають бути незалежними"

Копирайт изображения Reuters Image caption Віталій Касько каже, що вже давно не спілкується з Віктором Шокіним

ВВС Україна: З початком роботи Державного бюро розслідувань туди перейдуть всі слідчі функції прокуратури - це крок вперед?

В.К.: В Генеральній прокуратурі існуватиме підрозділ, який буде здійснюватиме процесуальне керівництво розслідуваннями. В європейській державі – це нормальна функція прокурора у кримінальному процесі.

Але для цього прокурори мають бути незалежними, щоб прокурор зверху не отримував вказівки, чи давати якійсь санкції.

ВВС Україна: Чи буде підрозділ прокуратури, який контролюватиме роботу ДБР, незалежним, за аналогією з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, керівництво якої обрали на відкритому конкурсі?

В.К.: Ні, це буде звичайний підрозділ Генеральної прокуратури.

ВВС Україна: Ви будете брати участь у конкурсі з обрання керівника Державного бюро розслідувань?

В.К.: Ні. Уявіть собі, наді мною завжди буде прокурор Генеральної прокуратури і в мене не буде жодних повноважень незалежно розслідувати.

ВВС Україна: Ви брали участь у конкурсі на голову антикорупційної прокуратури, там бачили перспективу?

В.К.: Так. В законодавстві були певні гарантії незалежності спеціалізованого антикорупційного прокурора. Недостатні, щоб належно виконувати обов’язки, але гарантії були і була можливість для їхнього розвитку.

ВВС Україна: Чи Ви передбачали під часу цього конкурсу, що скандал з двома отриманими від держави квартирами поставить хрест на перспективах?

Копирайт изображения facebook.comprofile.phpid100000442048196frefts Image caption Назар Холодницький обійшов Віталія Каська у конкурсі в антикорупційну прокуратуру, коли комісія з'ясувала, що останній нібито отримав від держави дві квартири

В.К.: Все одно придумали б щось інше, як і придумали це. Були певні члени комісії, у яких, на мою думку, було завдання завалити мою кандидатуру. Вони з ним впорались.

ВВС Україна: Ви таки отримували дві квартири від держави?

В.К.: Ні, я один раз приватизував квартиру. За законодавством, кожна людина може приватизувати одну квартиру. Я це зробив один раз і ця квартира є в декларації, і жодних претензій до цього часу не було.

ВВС Україна: І ще однієї квартири у Львові немає?

В.К.: Другої квартири взагалі немає. На засіданні комісії я тоді запропонував прокуратурі, якщо відомі факти незаконного отримання житла, подати до суду.

ВВС Україна: Як оцінюєте роботу антикорупційного прокурора Назара Холодницького?

В.К.: Ще важко оцінювати. Зараз йому не вистачає кадрів, щоб ефективно працювати. Так само ще не вистачає детективів в НАБУ. Думаю, раніше весни оцінювати антикорупційне бюро і антикорупційну прокуратуру не варто.