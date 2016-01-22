Життя і смерть Олександра Литвиненка

Копирайт изображения Litvinenko Family

Проведене в Лондоні громадське дізнання у справі про смерть Олександра Литвиненка дійшло висновку, що його вбивство було "ймовірно, санкціоноване" Володимиром Путіним. Литвиненко помер у лондонській лікарні майже 10 років тому. Ким же він був, і чому обставини його смерті досі викликають такий інтерес?

Олександр Литвиненко помер в лікарні Університетського коледжу Лондона 23 листопада 2006 року у віці 43 років. Його смерть спричинила охолодження відносин між Москвою і Лондоном.

Литвиненко пропрацював майже 10 років в радянському КДБ, а потім у російській ФСБ, де дослужився до чину підполковника. Однак він став критиком російської влади і в 2000 році втік до Великобританії, побоюючись за свою безпеку. Незадовго до смерті він отримав британське громадянство.

Його отруїли радіоактивною речовиною полоній-210, дозу якого він проковтнув із чаєм в барі лондонського готелю "Міленіум" 1 листопада 2006 року. Як заявив голова громадського дізнання сер Роберт Овен, "він зробив це не випадково і не з метою вчинити самогубство. Його навмисно отруїли".

Копирайт изображения Reuters Image caption 1 листопада 2006 року Литвиненко зустрівся з Луговим і Ковтуном в барі готелю "Міленіум"

Після отруєння з'ясувалося, що Литвиненко співпрацював з британською розвідкою МІ-6 і отримував за це гонорари.

Зустріч за чаєм

У ході слухань у Високому суді Лондона говорилося про те, що Олександр Литвиненко розслідував зв'язки російської мафії з Іспанією і збирався летіти туди з іще одним колишнім співробітником ФСБ і своїм давнім знайомим Андрієм Луговим. Пізніше Луговий став основним підозрюваним у справі про вбивство Литвиненка.

Вони зустрілися в центрі Лондона в готелі "Міленіум" 1 листопада 2006 за чашкою чаю. На зустрічі був присутній ще один чоловік, бізнесмен Дмитро Ковтун.

Незабаром після цього Литвиненко почав погано почуватися, всю ніч він блював. Через три дні його доставили в Барнетську лікарню на півночі Лондона з ознаками харчового отруєння. Там його стан почав стрімко погіршуватися і викликати все більше занепокоєння.

11 листопада в розмові з кореспондентом Російської служби Бі-бі-сі Литвиненко сказав, що знаходиться в "важкому стані після важкого отруєння".

У ході цього інтерв'ю Литвиненко розповів, що він розслідував убивство російської журналістки Анни Політковської, яку застрелили місяцем раніше в під'їзді її будинку в Москві.

17 листопада, після того як його стан погіршився ще більше, Литвиненка перевели в лікарню Університетського коледжу в центральній частині Лондона.

Він помер через шість днів.

Копирайт изображения Litvinenko family Image caption Олександр Литвиненко був призваний на службу в радянській армії після школи, а закінчив кар'єру в Росії в чині підполковника ФСБ

Його вдова Марина Литвиненко розповіла, що Олександр звинувачував у своїй смерті Кремль, вважаючи російського президента Володимира Путіна відповідальним за "все, що трапилося з ним".

Російська влада заперечує всі звинувачення в причетності до смерті Литвиненка.

Шлях із КДБ у дисиденти

Олександр Литвиненко народився у Воронежі в 1962 році, був призваний на строкову службу у внутрішні війська МВС СРСР у 1980 році, а в 1988 році став співробітником третього управління військової контррозвідки КДБ СРСР.

Після розпаду СРСР він став співробітником Федеральної служби безпеки Росії і спеціалізувався на боротьбі з тероризмом і організованою злочинністю.

Влітку 1998 року головну російську спецслужбу очолив Володимир Путін. Вважається, що вони розійшлися в думках, коли Литвиненко став викривати корупцію в лавах ФСБ.

У 1998 році Олександр Литвиненко був заарештований за звинуваченням у перевищенні повноважень. Це сталося після того, як він із кількома колегами на прес-конференції розповів, що в 1997 році вони отримали наказ убити Бориса Березовського.

Копирайт изображения Litvinenko family Image caption У 2000 році Олександр Литвиненко втік до Великобританії і звернувся до британської влади з проханням про надання політичного притулку

Через дев'ять місяців Литвиненко був звільнений із тюрми "Лефортово" і звинувачення були зняті, проте майже відразу ж проти нього були висунуті нові звинувачення.

Покинувши службу в ФСБ, Литвиненко написав книгу "ФСБ підриває Росію", в якій він звинувачував спецслужби в причетності до вибухів будинків у Москві та інших містах восени 1999 року.

Винуватцями тоді були названі чеченські сепаратисти. У своїй книзі Литвиненко писав про те, що вибухи будинків були потрібні російській владі як привід для початку другої чеченської війни.

У 2000 році Олександр Литвиненко втік до Великобританії і попросив там політичний притулок, який йому було надано. У жовтні 2006 року він отримав британське громадянство.

Полонієвий слід

Після смерті Литвиненка підозра в першу чергу впала на його знайомих Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна, з якими він пив чай у барі готелю "Міленіум".

За даними слідства, перша спроба отруєння була здійснена місяцем раніше, в жовтні під час зустрічі Литвиненка, Лугового і Ковтуна в офісі приватної фірми в лондонському районі Мейфер.

Копирайт изображения AP Image caption Андрій Луговий і Дмитро Ковтун заперечують звинувачення у причетності до вбивства Литвиненка

Судовий патологоанатом доктор Натаніель Кері, який проводив розтин тіла Литвиненка, назвав його "найнебезпечнішим розкриттям, коли-небудь проводилися в Західному світі". Він і його колеги працювали в захисних костюмах, що повністю закривали тіло, кисень усередину костюма подавався через трубку.

Результати розтину показали, що смерть Олександра Литвиненка настала внаслідок отруєння радіоактивною речовиною полоній-210.

За цим послідувала незвичайна поліцейська операція з пошуку слідів полонію по всьому Лондону. Радіоактивні сліди були виявлені, зокрема, в готелі "Міленіум", чоловічому клубі "Абракадабра" і на футбольному стадіоні "Емірейтс", де Луговий дивився матч між лондонським "Арсеналом" і ЦСКА.

Слідство встановило, що Литвиненко у день отруєння зустрічався також з італійцем Маріо Скарамеллою, якого називають експертом в сфері безпеки. Зустріч відбулася в суші-кафе Itsu в районі Пікаділлі; на ній Скарамелла, як він пізніше розповів, передав Литвиненку документи, що стосувалися вбивства Анни Політковської.

Крім того, сліди полонію-210 були виявлені в двох літаках в аеропорту Хітроу, в британському посольстві в Москві і в квартирі в Гамбурзі, яка мала відношення до Дмитра Ковтуна.

Близько 700 осіб були перевірені на предмет радіоактивного отруєння - серйозних ознак отруєння ні в кого з них виявлено не було.

Етапи розслідування

Розслідування Скотленд-ярду зайняло два місяці; його результати були передані главі прокурорської служби серу Кену Макдональду. У травні 2007 року він рекомендував висунути обвинувачення у вбивстві Андрію Луговому.

І Луговий, і Ковтун заперечують причетність до смерті Литвиненка.

У ході прес-конференції в Москві Луговий наполягав на власній невинуватості і говорив про те, що Литвиненко був агентом британських спецслужб, які й могли вбити його.

Копирайт изображения Getty Image caption В руках вдови Олександра Литвиненка Марини - результати громадського дізнання, оприлюднені 21 січня 2016

Генеральна прокуратура Росії заявила, що Луговий не може і не буде екстрадований у Британію, оскільки конституція забороняє екстрадицію російських громадян.

Відносини між двома країнами загострилися ще більше в липні 2007 року, коли були вислані чотири співробітники британського посольства в Москві і чотири російські дипломати з посольства в Лондоні.

Великобританія припинила співпрацю з російськими спецслужбами - обмежені контакти відновилися лише під час проведення зимових Олімпійських ігор у Сочі в 2014 році.

Сер Роберт Овен - суддя-коронер, який вів справу про смерть Литвиненка, - запропонував провести громадське дізнання, але британський уряд спочатку відмовилося від цієї ідеї.

Дізнання не є судовим процесом. Його мета - найповніше з'ясування обставин події. При цьому формальні звинувачення не висувають, а учасники процесу є лише "зацікавленими особами".

Громадське дізнання обставин смерті Олександра Литвиненка відкрилося у Високому суді Лондона в січні 2015 року. Головував на ньому сер Роберт Овен. 21 січня 2016 він представив результати цього дізнання.

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