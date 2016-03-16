Україна два роки без Криму: найголовніше очима ВВС

Копирайт изображения Getty Image caption Учасниця одного з останніх проукраїнських мітингів у Сімферополі 13 березня 2014 року

16 березня минає два роки від проведення у Криму під наглядом російських військ так званого референдуму про приєднання до Росії, після чого Москва включила український півострів до свого складу.

Ці два роки журналісти ВВС детально описували усі перипетії навколо Криму – від військової окупації російськими військами, до транспортної, продуктової та електричної блокади півострова Україною вже у 2016 році.

Пропонуємо вам найпоказовіші матеріали ВВС щодо Криму, які найкраще показують, як жив півострів та Україна після анексії.

Перед референдумом Росія та її керманичі офіційно не визнавали, що українські військові бази та органи влади захоплюють регулярні війська РФ, а стверджували, що це місцеві "активісти".

27 лютого військові без розпізнавальних знаків уночі захопили будівлю Верховної Ради АРК, що стало початком військового захоплення півострова.

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Сюжет ВВС Україна гарно демонструє, як це відбулось.

Журналісти ВВС, які висвітлювали ті події, ще на початку березня показали реальну участь росіян у захопленні.

Image caption До анексії російські військові, які захоплювали українські об'єкти Криму, не мали розпізнавальних знаків

Групу журналістів ВВС, які висвітлювали блокування української військової бази у Бельбеку, 5 березня ненадовго захопили "зелені чоловічки", які вже тоді визнали, що вони російські військові.

У той же час український флот фактично був заблокований у бухті в Севастополі російськими військовими моряками.

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Кореспонденти ВВС зробили чудовий репортаж з тоді ще українського військового корабля "Славутич", який кілька тижнів тримався у блокаді, проте врешті таки здався росіянам без бою.

Протягом блокади українські моряки пережили багато негараздів, зокрема і блокування доставки харчів, про що ВВС знімало окремий сюжет.

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Така ж доля спіткала один з найновіших українських корветів "Тернопіль", який також врешті здався росіянам.

Росія так і не повернула Україні захоплені кораблі.

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Наприкінці березня ВВС зробила пронизливий сюжет, як українські військові, які здали останню військову базу на півострові, зі сльозами на очах на цивільному транспорті перебирались на материкову Україну.

Поки Росія готувала формальну анексію після референдуму, ВВС Україна проаналізувала, які економічні наслідки для півострова принесе приєднання до РФ.

Вже тоді були зроблені багато негативних економічних прогнозів, які справдились у наступні два роки – обвал курортної галузі півострова, проблеми з транспортом, світлом та водопостачанням.

Копирайт изображения Reuters Image caption Велика кількість кримчан підтримувала анексію Росією

Після референдуму Росія офіційно взяла до свого складу Крим та Севастополь, проте міжнародна спільнота тоді засудила такі дії.

Зокрема, 27 березня Генеральна асамблея ООН ухвалила спеціальну резолюцію щодо України, визнавши територіальну цілісність країни і засудивши анексію півострова.

Проти резолюції проголосували всього 11 країн: Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве.

Україна згодом визнала Крим окупованою територією, проте майже півроку не могла врегулювати економічні стосунки з анексованою територією.

12 серпня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про створення вільної економічної зони у Криму. Його автори вважали, що він нарешті забезпечить юридичні засади, на яких українські компанії зможуть працювати в Криму, не порушуючи закони.

Тоді ВВС Україна проаналізувала недоліки та переваги документу й правила роботи українського бізнесу на півострові, а також спрогнозувала можливі наслідки.

Image caption Лідерам кримських татар Мустафі Джмілєву та Рефату Чубарову, які є членами парламенту, заборонили в'їзд до Криму

З часом документ, який критикували активісти, у тому числі і призвів до продуктової блокади півострова.

Одним із цікавих епізодів анексії Криму стало протистояння за контроль над Арабатською стрілкою, частину якої навесні 2014 року захопили російські військові.

Дуже довго курортне селище Стрілкове було поділене між арміями двох країн, проте за десять місяців росіяни таки залишили цю територію, як і чонгарський півострів.

Восени 2014 року команда журналістів ВВС проїхала новим "кордоном" між Україною та Кримом, який офіційно Київ називає "адміністративною межею", а Москва – державним кордоном.

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А тим часом з осені 2014 року Крим поступово почав перетворюватись на справжню військову базу, і сюжет про військові навчання армії РФ на півострові найкраще це ілюструє.

Разом з посиленням бойової міці РФ на півострові, восени 2014 року з’явились перші звіти міжнародних правозахисних організацій щодо масових порушень прав людей після анексії.

ВВС Україна на основі звіту Human Rights Watch детально проаналізувала найбільш кричущі порушення прав людини "новою владою півострова".

Копирайт изображения Getty Image caption Кількість туристів у Криму суттєво впала - це переважно росіяни, які дістаються туди через поромну переправу

Наприкінці 2014 року, після провального туристичного сезону на півострові, почали проявлятись і наслідки міжнародної ізоляції півострова, а також накладених міжнародними організаціями санкцій.

У грудні ВВС Україна детально розписала про фактичну зупинку роботи більшості морських портів Криму, заходи суден у які фактично були заборонені. З часом значна частина портів фактично зупинила роботу, оминати півострів почали й більшість туристичних лайнерів.

А на новий рік кримчани отримали ще один "сюрприз", цього разу від керівництва України – під кінець грудня 2014 року влада України офіційно "тимчасово" припинила залізничне та автобусне сполучення з півостровом.

Копирайт изображения unian Image caption Потяги до Криму залишились у минулому

Відтоді, щоб потрапити на півострів, потрібно їхати потягом чи автобусом до крайніх точок на материку – Новоолексіївки та Херсону, а вже звідти на "перекладних" діставатись Криму.

До цього Україна вже перекривала подачу води на півострів через північнокримський канал.

До першої річниці анексії Криму ВВС Україна провела спеціальне розслідування щодо економічних наслідків анексії Криму, стану економіки півострова та те, як український бізнес пропри санкції та заборони зумів зберегтись після анексії.

Як і передбачалось, туристична галузь півострова опинилась у глибокій кризі, але здивували, до прикладу, українські мережеві супермаркети, які залишились працювати в Криму.

Копирайт изображения Getty Image caption Найбільше проблем у Криму мають кримські татари, які не сприйняли анексію

У березні 2015 року правозахисники Freedom House склали ґрунтовний аналіз поршень прав людини на півострові за рік анексії.

ВВС Україна детально розбиралась у головних трендах з правами людини на півострові – примусове отримання громадянства РФ, напади на кримських татар, утиски громадських діячів та релігійних громад.

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Серед порушень прав людини експерти називали утиски незалежних медіа на півострові. ВВС Україна зняла спеціальний сюжет про те, як кримськотатарський канал ATR змушений був перебратись з Криму до Києва.

У березні світ також побачив російський фільм до річниці анексії, в якому Володимир Путін розповів нове трактування подій весни 2014 року.

Журналісти ВВС Україна детально розібрали фільм, в якому президент Росії фактично похизувався тим, як російська армія окупувала півострів та організовувала референдум. Цю стрічку експерти тоді відверто назвали "Явкою з повинною" пана Путіна.

Також ВВС Україна проаналізувала головні посили пана Путіна, зокрема і щодо блокування російськими військовими спеціального зв’язку Києва з військовими у Криму.

За час анексії півострова з нього виїхали десятки тисяч громадян України, які не змогли сприйняти нову російську владу. ВВС Україна поспілкувалась з сім’ями вимушених кримських переселенців і розповіла про реалії їхнього життя на материковій Україні.

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У сюжеті ВВС Україна також можна побачити, як втікачі кримські татари пристосовуються до економічного життя у Києві.

Протягом другого року анексії Криму продовжував діяти закон про вільну економічну зону Крим, який дозволяв вільне постачання на півострів українських харчів та товарів.

Це викликало обурення у низки кримськотатарських активістів та представників інших громадських організацій України.

І вже на початку вересня лідери кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров ініціювали повну блокаду півострова – активісти перекрили два пункти пропуску не межі з Кримом і постачання продуктів та товарів повністю припинилось.

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ВВС Україна детально проаналізувала реальні причини блокади, що втратили від цього підприємці України, а також, як це вплинуло на життя кримчан.

Як проходила продуктова та товарна блокада Криму, яка пізніше призвела до офіційної заборони постачання до Криму товарів та продуктів, дивіться у спеціальному репортажі ВВС Україна.

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Журналісти ВВС Україна також зняли гарний репортаж з півдня України, фермери якого постраждали від продуктової блокади Криму, куди раніше вони продавали свій товар.

Image caption Початок "блекауту" - повалення ліній електропередач

Коли активісти вирішили питання товарної блокади Криму, вони перекрили один з головних шляхів сполучення півострова та материковою Україною – лінії електропередач, якими кримчани продовжували отримувати більшу частину електроенергії.

Копирайт изображения AFP Image caption Сімферополь у темряві

Журналісти ВВС зробили пізнавальний репортаж, як починався скандальний кримський "блекаут", коли активісти повалили опори ліній електропередач на півострів.

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Наприкінці листопада Крим опинився у повній темряві, що гарно ілюструє сюжет ВВС Україна.та спеціальна фотогалерея.

Про причини та наслідки "блекауту" можна почитати у статті ВВС Україна. Після Нового року Росія відмовилась укладати контракт на постачання світла до Криму, тож там досі відчувається енергетичний голод.

Товарна та енергоблоками Криму стали однією з підстав для влади півострова спробувати заборонити діяльність меджлісу кримськотатарського народу, про деталі чого дізнавались журналісти ВВС.

У лютому 2016 року РНБО несподівано оприлюднила розсекречені стенограми засідань під час анексії Криму, показавши, як українська влада намагалась не спровокувати Росію на повномасштабну війну.

Деталі того засідання викликали справжній скандал в українському політикумі, а ВВС Україна зняла окремий сюжет, чому Україна була не готова до гібридної війни навесні 2014 року.