Вибух в Анкарі: курдське угруповання взяло відповідальність

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Курдське угруповання ТАК ("Яструби свободи Курдистану") взяло на себе відповідальність за вибух в Анкарі, який у неділю забрав життя більше 30 людей.

В заяві, яку оприлюднили онлайн, йдеться, що атака була помстою за збройну операцію проти курдів.

В організації заявили, що метою вибуху були сили безпеки країни, а не мирні жителі. Тим не менше, вони попередили, що подальші цивільні жертви їхніх атак неминучі.

Image caption Жертви атаки в Анкарі

TAK, яке є крилом забороненої в Туреччині "Робітничої партії Курдистану" (РПК), що вже брало на себе відповідальність за напад в Анкарі минулого місяця.

У неділю ввечері начинений вибухівкою автомобіль підірвався неподалік парку Гювен, на перехресті двох головних транспортних артерій у столиці Туреччини. Поранення отримали більше 70 людей.

У спецслужбах країни заявили, що ідентифікували одного з нападників: нею нібито виявилася жінка - член "Робітничої партії Курдистану".