Обама на Кубі: візит, який нещодавно здавався неможливим

Копирайт изображения AFP Image caption Барак Обама прилетить на Кубу на два дні

Президент США Барак Обама прибув з історичним візитом на Кубу.

Ця дводенна поїздка - перший офіційний візит очільника США на Кубу з часів президентства Калвіна Куліджа, який відвідав острів 88 років тому.

У ході свого дводенного візиту Обама проведе переговори з нинішнім кубинським лідером Раулем Кастро. Ніяких зустрічей з його старшим братом Фіделем, який очолив Кубу після революції, не планується.

У планах Обами - обговорення торгівлі і політичних реформ на Острові Свободи.

Під час виступу на відкритті посольства США в Гавані пан Обама назвав свій візит "історичним". Він також прогулявся старим містом.

Американський президент прибув на острів з першою леді США Мішель Обамою та їхніми доньками - Сашею та Малією.

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У аеропорту на червоній доріжці делегацію зустрів міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес.

За дві години після прибуття Барак Обама привітав співробітників американського посольства на острові словами "Це чудово бути тут".

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"У далекому 1928 році (Калвін - Ред.) Кулідж прибув сюди на лінкорі. Йому знадобилось три дні, щоб дістатися сюди, мені - тільки три години. Уперше в історій Air Force One приземлився на Кубі і це наша найперша зупинка" - сказав президент.

Дипломатичний поворот

Усього за декілька годин до прибуття Обами в Гавані були арештовані протестувальники.

Поліція затримала десятки активістів руху "Жінки в білому", який складається із дружин політв'язнів. Жінок арештували біля церкви, де вони спробували провести щотижневу акцію протесту.

За словами кореспондентів, візит президента США знаменує величезний прорив у американо-кубинських стосунках.

Його значення важко переоцінити, адже усього 18 місяців тому думка про те, що президент США стане на кубинську землю здавалася нереальною, розповідає північноамериканський редактор ВВС Джон Сопель.

Копирайт изображения AP Image caption Останніми роками відносини між США і Кубою значно потеплішали

Але щойно літак Обами приземляється в Гавані у неділю ввечері, почнеться нова глава у відносинах двох країн, додає наш кореспондент.

Барак Обама і Рауль Кастро відвідають офіційну вечерю. Запланована також спільна прес-конференція та переговори про торгівлю.

Водночас Білий дім дав зрозуміти, що Обама зустрінеться також і з політичними дисидентами, незалежно від того, чи сподобається це кубинській владі. У цій зустрічі, за очікуваннями, будуть брати і члени руху "Жінки в білому".