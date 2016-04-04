Юристи Порошенка: офшори потрібні були для створення "сліпого трасту"

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У юридичній компанії Avellum, що керує продажем компанії Roshen, яка належить президентові Петру Порошненку, заявили, що створення офшорних компаній було необхідне для створення "сліпого трасту".

Раніше журналісти оприлюднили розслідування, з якого випливає, що пан Порошенко був клієнтом юридичної компанії Mossack Fonseca, яка створила для нього офшорну компанію на Британських Віргінських Островах.

У Avellum пояснили, що створення компаній "в іноземній юрисдикції було єдиним можливим шляхом для передачі активів в управління авторитетній міжнародній трастовій структурі", додавши, що офшорні структури не відкривали банківські рахунки і не здійснювали жодних фінансових операцій.

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"Створення іноземної структури не впливає на податкові зобов'язання групи Roshen в Україні, яка продовжує платити податки відповідно до українського законодавства, - йдеться у заяві компанії Avellum, яку цитує Reuters. - Будь-які твердження про ухилення від сплати податків є безпідставними".

У Генпрокуратурі України заявили також, що не не вбачають "складу злочину" в оприлюднених документах панамської юридичної компанії Mossack Fonseca щодо активів президента Петра Порошенка.

Заява Порошенка

Сам президент Петро Порошенко заявив, що ситуацію щодо його активів мають коментувати консалтингові та юридичні компанії, які займалися їхнім управлінням.

"Ставши президентом, я відійшов від управління активами, доручивши цю справу відповідним консалтинговим та юридичним компаніям. Очікую, що вони нададуть вичерпні пояснення для української та міжнародної преси", - написав глава держави у своєму Facebook українською та англійською.

Петро Порошенко також відзначив, що він є "першою посадовою особою в Україні, яка серйозно ставиться до декларування своїх статків, сплати податків і питання конфлікту інтересів".

Він наголосив, що всі питання щодо активів вирішує "в рамках українського законодавства та міжнародного приватного права".

Речник Петра Порошенка заявив, що створення трасту та пов'язаних з ним компаній не мало жодного стосунку до політичних та воєнних подій в Україні, і що три офшорні компанії, про які йдеться, не мали жодних активів та були частиною корпоративної реструктуризації, яка мала сприяти продажу групи компаній Roshen.

Тим часом лідер "Радикальної партії", що нещодавно вийшла з урядової коаліції, Олег Ляшко закликав до початку процедури імпічменту.