Суд у Чечні відмовився від зібраних ГПУ матеріалів щодо Карп'юка і Клиха

Копирайт изображения www.mfa.gov.ua Image caption МЗС України тривалий час проводить промоакції на підтримку громадян України, ув'язнених в Росії

Верховний Суд Чечні відмовився долучити до справи українців Станіслава Клиха та Миколи Карп'юка, яких звинувачують у тяжких злочинах, покази свідків, що були зібрані в Україні.

Про це повідомила правозахисниця і журналістка Марія Томак на своїй сторінці у Facebook.

Вона каже, що ці матеріали зібрала Генеральна прокуратура України на прохання слідчих Генеральної прокуратури Росії.

"Це означає, в тому числі, що всі ці свідчення на користь Карп'юка та Клиха не будуть оголошені в судовому засіданні і, відповідно, не будуть почуті та оцінені належним чином судом присяжних. А ще це означає, що місяці роботи багатьох людей тут, в Україні - псу під хвіст", - написала Марія Томак.

Вона також повідомила, що проти Станіслава Клиха порушено ще одну кримінальну справу - за образу посадової особи.

"Кілька місяців тому його видалили із зали судового засідання за надто емоційну поведінку та висловлювання. Було призначено перевірку щодо наявності підстав для порушення справи. І от - вуаля - адвокат майже випадково дізнається, що справа вже є і в ній "активно ведеться слідство", - вказує Марія Томак.

Суд у справі Миколи Карп'юка та Станіслава Клиха триває із жовтня минулого року. Їх звинувачують у вбивстві російських військовослужбовців у Грозному під час російсько-чеченської війни у 1994-1995 роках.

Обидва підсудні через своїх адвокатів, а також у суді твердили про застосування катувань та туртур під час ведення слідства і заперечують свою вину.

Дата наступного судового засідання не оголошена. На думку МЗС України, ідеться про "свідоме затягування" розгляду справи.

У березні МЗС України оголосило протест після того, як чергове судове засідання було перенесене на невизначений термін. Причиною було названо хворобу головуючого у суді присяжних судді.

МЗС також висловлювало протест через відмову у доступі до зали суду свідків з України, представників преси, волонтерів і рідних обвинувачених.

Станіслав Клих і Микола Карп'юк входять до списку українців, яких Україна вважає політичними в'язнями.