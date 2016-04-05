Суд у Чечні відмовився від зібраних ГПУ матеріалів щодо Карп'юка і Клиха
Верховний Суд Чечні відмовився долучити до справи українців Станіслава Клиха та Миколи Карп'юка, яких звинувачують у тяжких злочинах, покази свідків, що були зібрані в Україні.
Про це повідомила правозахисниця і журналістка Марія Томак на своїй сторінці у Facebook.
Вона каже, що ці матеріали зібрала Генеральна прокуратура України на прохання слідчих Генеральної прокуратури Росії.
"Це означає, в тому числі, що всі ці свідчення на користь Карп'юка та Клиха не будуть оголошені в судовому засіданні і, відповідно, не будуть почуті та оцінені належним чином судом присяжних. А ще це означає, що місяці роботи багатьох людей тут, в Україні - псу під хвіст", - написала Марія Томак.
Вона також повідомила, що проти Станіслава Клиха порушено ще одну кримінальну справу - за образу посадової особи.
"Кілька місяців тому його видалили із зали судового засідання за надто емоційну поведінку та висловлювання. Було призначено перевірку щодо наявності підстав для порушення справи. І от - вуаля - адвокат майже випадково дізнається, що справа вже є і в ній "активно ведеться слідство", - вказує Марія Томак.
Суд у справі Миколи Карп'юка та Станіслава Клиха триває із жовтня минулого року. Їх звинувачують у вбивстві російських військовослужбовців у Грозному під час російсько-чеченської війни у 1994-1995 роках.
Обидва підсудні через своїх адвокатів, а також у суді твердили про застосування катувань та туртур під час ведення слідства і заперечують свою вину.
Дата наступного судового засідання не оголошена. На думку МЗС України, ідеться про "свідоме затягування" розгляду справи.
У березні МЗС України оголосило протест після того, як чергове судове засідання було перенесене на невизначений термін. Причиною було названо хворобу головуючого у суді присяжних судді.
МЗС також висловлювало протест через відмову у доступі до зали суду свідків з України, представників преси, волонтерів і рідних обвинувачених.
Станіслав Клих і Микола Карп'юк входять до списку українців, яких Україна вважає політичними в'язнями.