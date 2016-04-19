Яценюк і його новий "фронт"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Арсеній Яценюк, вважають експерти, створив усі умови для успішного продовження політичної кар'єри

Колишній голова уряду Арсеній Яценюк, заявляючи про відставку, запевнив, що "бачить свої завдання ширшими, ніж повноваження керівника уряду".

Серед пріоритетів він назвав ухвалення нового виборчого законодавства, конституційну, судову реформи, "коаліційний контроль за курсом нового уряду", міжнародну підтримку України, членство в ЄС і НАТО.

Експерти, опитані ВВС Україна, вважають, що попри втрату довіри населення, у колишнього керівника Кабміну є усі передумови для подальшої успішної кар'єри. Арсеній Яценюк і сам заявляв, коли оголошував про відставку, що "рейтинги - річ мінлива".

Недовга політична пам'ять

Якщо людина має підтримку певних олігархічних груп, ресурси, то достатньо невеликого проміжку часу для того, щоб постати із попелу, як Фенікс Віталій Кулик, політолог

"В Україні недовга політична пам'ять. Якщо людина має підтримку певних олігархічних груп, ресурси, то достатньо невеликого проміжку часу для того, щоб постати із попелу, як Фенікс. У даному випадку - в електоральному просторі України", - вважає директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик.

Політолог переконаний, що "Яценюк - не відіграна політична карта", а навіть навпаки.

"Найближчим часоми ми побачимо його як лідера чергового "фронту". Гадаю, він разом зі своїми партнерами, як Арсен Аваков, зможе розраховувати на 7 і більше відсотків підтримки виборців на парламентських виборах, які, швидше за все, будуть достроковими. Зараз усі ресурси і зусилля будуть спрямовані саме на це", - сказав Віталій Кулик у коментарі ВВС Україна.

Думку про цілком успішне політичне майбутнє Арсенія Яценюка поділяє і керівник корпорації стратегічного консалтингу "Гардарика" Костянтин Матвієнко.

Ідучи у відставку, він створив усі необхідні... передумови для того, щоб лишитися у великій політиці Костянтин Матвієнко, політолог

"Яценюк лишатиметься у великій політиці. Ідучи у відставку, він створив усі необхідні адміністартивні, фінансові та інформаційні передумови для цього. У нього вісім міністрів в уряді Гройсмана, у нього велика фракція в парламенті і він лишається членом так званої "стратегічної сімки" при президенті, яка ухвалює важливі рішення", - сказав Костянтин Матвієнко ВВС Україна.

А директор Інституту української політики Костянтин Бондаренко вважає, що слова Арсенія Яценюка про "контроль за курсом нового уряду" - не порожні.

"Він активно використовуватиме свою фракцію, активно впливатиме на ситуацію як в парламенті, так і в уряді, де квота "Народного фронту" достатньо велика", - зазначив Кость Бондаренко.

"Він має підтримку олігархічних груп. Як у прем'єр-міністра у нього було повне порозуміння із групами Коломойського, Ахметова, Пінчука, Ярославського. Гадаю, і далі ці групи знаходитимуть з Арсенієм Яценюком спільну мову. Можливо, меншою мірою, але він здатний буде з ними домовлятися", - каже політолог Віталій Кулик.

Копирайт изображения www.yatsenyuk.org Image caption Політологи кажуть, що Арсеній Яценюк зможе повернути довіру, хоч і не досягне популярності, яку він мав перед парламентськими виборами у 2014-му році.

Довіра множиться на нуль

Однак, зазначають експерти, зараз головною проблемою для Арсенія Яценюка лишатиметься негативний рейтинг після урядування на посаді прем'єр-міністра.

"Довіра до нього близька до нуля, його зусилля поки що теж множаться на нуль, - зазначає Костянтин Матвієнко. - Але незабаром ми будемо свідками зусиль Яценюка, спрямованих на те, аби позиціонувати себе як одного із головних претендентів на виборах - як президентських, так і парламентських. І він не пропустить жодних виборів".

Директор Інституту української політики Костянтин Бондаренко вважає, що політика "нового фронту" Арсенія Яценюка зазнає змін.

"Він демонструватиме радикалізм, намагатиметься стати лідером радикального руху, об'єднуючи тих, хто, приміром, є противником Мінських угод", - каже він у коментарі ВВС Україна.

Експерти звертають увагу на те, що увесь негатив за прорахунки в економіці і соціальній політиці тепер повністю лягатиме на президента і нового прем'єр-міністра, у той час як прорахунки самого Арсенія Яценюка поступово забуватимуться.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Арсеній Яценюк поки що не відповідає на закиди Юлії Тимошенко

Фактор Тимошенко

На думку Костянтина Бондаренка, саме наміри Арсенія Яценюка перехопити ініціативу у критиків чинної влади дратують Юлію Тимошенко, яка давно зайняла цю "нішу".

Після відставки Арсенія Яценюка із посади прем'єр-міністра лідер "Батьківщини" продовжує критикувати його, та ще й домагається створення слідчої комісії парламенту, щоб провести аудит роботи Кабміну і перевірити фінансову діяльність самого екс-прем'єра.

Усе, що урядом Яценюка було корупційно вкрадено у держави, потрібно зараз зафіксувати документально і вимагати повернення Юлія Тимошенко, лідер "Батьківщини"

"Має бути проведена повна ревізія всіх фінансових витрат, здійснюваних урядом Арсенія Яценюка у всіх міністерствах і державних корпораціях. Усе, що урядом Яценюка було корупційно вкрадено у держави, потрібно зараз зафіксувати документально і вимагати повернення", - заявила Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю, 17 квітня.

"Думаю, Яценюк у Тимошенко викликає ідіосинкразію, - каже політолог Кость Бондаренко. - Спочатку він зазіхнув на святе, поки Юлія Тимошенко сиділа у Харківській в'язниці - на партію "Батьківщина". Він її захопив і очолив, потім - зруйнував, забравши у свій "Народний фронт" частину людей. Тимошенко такого не пробачає".

Окрім того, каже Костянтин Бондаренко, політична сила Арсенія Яценюка, розбудовою якої він займатиметься, претендуватиме на той самий електорат, що і партія Юлії Тимошенко.

Керівник корпорації стратегічного консалтингу "Гардарика" Костянтин Матвієнко звертає увагу на те, що заяви Юлії Тимошенко стосовно колишнього уряду відображають загальні настрої у суспільстві.

"Багато хто говорить про необхідність повного аудиту діяльності Кабміну Яценюка, оскільки за час його прем'єрства корупційні схеми збереглися", - каже він.

У протистоянні Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка, вважає політолог, важливою буде роль президента.

"Тут регулятором буде Петро Порошенко. Якщо він вважатиме за потрібне знищувати Арсенія Яценюка як політичного конкурента, то усі важелі будуть застосовані, з допомогою Юлії Тимошенко чи без", - каже ВВС Україна Костянтин Матвієнко.

"Раніше в Україні було поняття кримінальних воєн, тепер, схоже, ми можемо стати свідками адміністративно-силових воєн. Важелі для підтриву суспільної довіри є не лише у Порошенка щодо Яценюка, але й навпаки", - додає експерт.