Медведчук і сепаратизм: що спільного?

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Віктор Медведчук: федералізація і сепаратизм нічого спільного між собою не мають

ГПУ перевірить можливу "антидержавну діяльність" Медведчука. Експерти закидають, що в такий спосіб партія Яценюка намагається відновити рейтинг на темі "сепаратизму".

Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження у справі про "можливу причетність до сепаратизму і антидержавну діяльність" Віктора Медведчука.

Цього домоглися активісти волонтерської мережі "Вільні люди", до якої належать, зокрема, і депутати парламенту фракції "Народний фронт".

Цю інформацію підтвердив агентству "Українська новини" виконувач обов'язків генерального прокурора України Юрій Севрук. "Виконуємо рішення суду і вносимо до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомив в.о. генпрокурора.

Віктор Медведчук є спецпредставником України з гуманітарних питань у рамках тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.

Зареєструвати кримінальне провадження Генпрокуратуру зобов'язав Печерський суд Києва, куди звертався депутат парламенту від фракції "Народний фронт" Андрій Левус.

Громадська організація "Український вибір", яку очолює Віктор Медведчук, назвала ці події "політичним замовленням і помстою за його принципову громадянську позицію, яка не збігається з думкою влади", і звинуватила в усьому партію "Народний фронт", лідером якої є екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Апогей апофеозу"

Звинувачення (...) можна розцінювати виключно як політичний терор і помсту Віктору Медведчуку Із заяви ГО "Український вибір"

Розслідувати діяльність Віктора Медведчука та громадської організації "Української вибір", кілька місяців поспіль вимагали активісти волонтерської мережі "Вільні люди". Активісти закидають Медведчуку зв'язки із самопроголошеними ДНР/ЛНР, а дії "Українського вибору" називають "проросійськими".

Вони закликали підписувати електронну петицію на офіційному сайті президента України та збирали підписи у Верховній Раді під зверненнями до СБУ й Генеральної прокуратури.

Наприкінці минулого тижня Печерський районний суд столиці визнав бездіяльність Генеральної прокуратури і зобов'язав її розслідувати факти, викладені у заяві депутата.

"Прокуратура вважала недостатньо обґрунтованими факти про злочини і відмовлялася порушити справу. Через Печерський районний суд ми змогли домогтися нарешті правильного рішення. Суддя Батрин визнала бездіяльність ГПУ і винесла ухвалу, згідно з якою правоохоронці мають розслідувати факти, викладені в моїй заяві", - підкреслив Андрій Левус, якого цитує офіційний сайт "Народного фронту".

Суддя (...) визнала бездіяльність ГПУ і винесла ухвалу, згідно з якою правоохоронці мають розслідувати факти, викладені в моїй заяві Андрій Левус, "Народний фронт"

Андрій Левус твердить, що під петицією про арешт Віктора Медведчука підписалися "тисячі осіб" онлайн і під час публічного збирання підписів у 15-ти містах України.

Виконавчий комітет "Українського вибору" назвав рішення суду "апогеєм апофеозу" багатомісячної боротьби, яку провладна політична сила "Народний фронт" веде проти громадського руху "Український вибір" та його лідера Віктора Медведчука".

"Надумані, відверто абсурдні і цинічно брехливі звинувачення Левуса в організації та фінансуванні сепаратистських форумів, державній зраді, антиукраїнській злочинній діяльності "Українського вибору" можна розцінювати виключно як політичний терор і помсту Віктору Медведчуку за справедливу критику антинародної діяльності Кабміну Яценюка", - ідеться у заяві "Українського вибору".

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Противники Віктора Медведчука під стінами Генеральної прокуратури України

Автори заяви також твердять, що перевірку заяв Андрія Левуса вже проводила СБУ і Генпрокуратура, які дійшли висновку про безпідставність висунутих звинувачень.

Сам Віктор Медведчук у заяві 25 квітня наголосив: "Їм не залякати ані мене, ані учасників руху "Український вибір".

Кому потрібне розслідування?

Розслідування вкрай необхідне. Оскільки Віктор Медведчук тісно пов'язаний із Кремлем і, на мою думку, є агентом впливу Росії Олександр Палій, політолог

Як пояснив ВВС Україна адвокат Борис Нечипоренко, відповідно до нового кримінально-процесуального законодавства, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань фіксується будь-яка інформація про кримінальні правопорушення. Після цього інформацію ще мають перевірити на достовірність.

"Генеральна прокуратура має відкрити кримінальне провадження, але це зовсім не означає, що буде порушена кримінальна справа. Скаргу перевірятимуть і вирішуватимуть, є склад злочину чи немає", - сказав юрист.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов припускає, що автори заяв зі звинуваченнями на адресу Віктора Медведчука насправді переслідують чіткі політичні цілі.

"Віктор Медведчук - це інструмент, це привід. Антисепаратистське позиціонування "Народного фронту" розкручуватиметься і надалі, і такі фігури, як Медведчук, будуть інструментом для цього. Юридичний вердикт буде не важливий, важливим є інформаційний меседж, вкинутий у суспільство", - сказав Вадим Карасьов у коментарі ВВС Україна.

На переконання політолога, "Народний фронт" шукає способів відновлення рейтингу довіри, втраченого за часів прем'єрства Арсенія Яценюка.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Віктор Медведчук потрібен президенту як контактер із Кремлем, каже політолог Вадим Карасьов

"Народний фронт" на тлі зміни уряду починає претендувати на нішу антиросійськості та євроатлантичної інтеграційності. Тому партія демонструватиме несприйняття Мінських угод (хоч і непряме, щоб не дратувати партнерів по коаліції), несприйняття особливого статусу Донбасу і можливих змін до Конституції з цього приводу. Для проведення цієї антиросійської, антимінської лінії потрібен Віктор Медведчук, який до того ж є кумом президента Росії Володимира Путіна", - додає Вадим Карасьов.

Про радикалізацію своєї політики саме у зовнішньополітичних питаннях заявляли в інтерв'ю ВВС Україна й інші експерти, коли прогнозували політичне майбутнє Арсенія Яценюка.

Водночас, політолог Олександр Палій переконаний, що слід відкинути політичну складову вимог представників "Народного фронту" і провести розслідування.

Антисепаратистське позиціонування "Народного фронту" розкручуватиметься і надалі, і такі фігури, як Медведчук, будуть інструментом для цього Вадим Карасьов, Інститут глобальних стратегій

"Як на мене, розслідування вкрай необхідне. Оскільки Віктор Медведчук тісно пов'язаний із Кремлем і, на мою думку, є агентом впливу Росії. Більше того, його можна було би обміняти на багатьох наших полонених, які перебувають в Росії", - сказав він у коментарі ВВС Україна.

"Але я не вірю, що розслідування можливе нинішнім складом Генеральної прокуратури на практиці. Можливо, прокуратура просто хоче для відновлення довіри суспільства показати, що готова переслідувати таких людей. Але без перспективи доведення таких справ до суду", - сказав Олександр Палій у коментарі ВВС Україна.

У той же час, Вадим Карасьов наголошує, що Віктор Медведчук - людина з тактичної точки зору потрібна президентові Петру Порошенку, оскільки "є контактером із Кремлем" і Володимиром Путіним.

"Петро Порошенко змушений виконувати мінські домовленості, як би їх не критикував "Народний фронт". Президент контактує із Віктором Медведчуком як людиною, яка відіграє чималу роль у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України", - наголосив директор Інституту глобальних стратегій.

У своїй заяві Віктор Медведчук наголосив, що, як і раніше, вважає федералізацію України гарантією єдності України.

"Щоб забезпечити і ґарантувати єдність нашої країни і не допустити її розпаду, необхідний перехід до федеративного устрою. Федералізація і сепаратизм нічого спільного між собою не мають. (...) Сьогодні тільки перехід до федеративного устрою здатний зупинити "парад суверенітетів", вимоги економічної самостійності, створення незалежних економічних зон, порто-франко та різних автономій окремими областями і навіть містами України", - запевнив Віктор Медведчук.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування у справі Віктора Медведчука має бути проведене протягом двох місяців, проте цей термін може бути продовжений до 12-ти місяців у разі підозри у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.