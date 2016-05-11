Вирок блогеру Коцабі оголосять у четвер

Копирайт изображения UNIAN Image caption Руслан Коцаба та його захист називають звинувачення абсурдними

Вирок блогеру Руслану Коцабі, якого звинувачують у державній зраді через його заяви проти мобілізації, оголосять у четвер, 12 травня. Про це під час засідання сказала суддя Івано-Франківського міського суду Олеся Зеленко.

Обвинувачення просить дати блогеру 13 років ув'язнення з конфіскацією майна, повідомив із зали суду кореспондент ВВС Україна.

Руслану Коцабі закидають державну зраду й перешкоджанні діяльності армії. Сам підсудний та його захист називають ці звинувачення абсурдними.

Блогера арештували в лютому 2015 року. Він виступав проти мобілізації, зокрема, опублікував в інтернеті відеоролик "Я проти мобілізації".

17 січня він виклав у мережу 13-хвилинне відеозвернення до президента, в якому заявив про незаконність мобілізації.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала його арешт неприйнятним і закликала звільнити.