Порошенко допускає проведення виборів на Донбасі цього року

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент Порошенко у суботу відвідав церемонію складання присяги патрульною поліцією Краматорська і Слов'янська

Президент Петро Порошенко не виключив, що вибори на Донбасі можуть пройти вже до кінця цього року при виконанні певних умов.

Про це він сказав журналістам під час церемонії складання присяги нової патрульної поліції у Краматорську і Слов'янську.

"Я не виключаю цього (проведення виборів до кінця року. - Ред.)", - відповів президент на запитання журналістів.

При цьому він зазначив, що повне втілення мінських домовленостей передабчає повернення під контроль українських прикордонників ділянок українсько-російського кордону, повне припинення вогню і відведення важкого озброєння.

За словами Петра Порошенка, це можливе лише за умови початку роботи на Донбасі озброєної поліцейської місії ОБСЄ.

"Готуємося до відновлення політичних процесів, які можуть відбутися лише тоді, коли на лінії зіткнення будуть стояти міжнародні моніторингові озброєні місії ОБСЄ для забезпечення стовідсоткового режиму припинення вогню, коли відведена відповідно до мінських угод важка техніка і артилерія буде знаходитися під охороною цієї міжнародної поліцейської місії, і коли контроль над неконтрольованими ділянками українсько-російського кордону спочатку перейде до озброєних поліцейських ОБСЄ і другим етапом - до українських прикордонників", - сказав президент у промові.

"Лише тоді ми можемо говорити про повну реалізацію мінських домовленостей, оскільки все це є складова їх частина", - додав він.

Пан Порошенко також додав, що міжнародні партнери дедалі більше підтримують розміщення такої поліцейської місії.

"На сьогоднішній день головний результат, який у нас є, що і ОБСЄ, і наші партнери з Німеччини і Франції, і абсолютна більшість країн ОБСЄ, і вчора була заява міністра оборони Туреччини - всі чітко підкреслюють, що підтримають позицію України щодо розміщення збройної поліцейської місії ", - сказав він.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що міністрам "нормандської четвірки" не вдалося домовитися про проведення виборів на Донбасі під час переговорів, що проходили у середу у Берліні.

"Ми не можемо говорити про вибори, ми не можемо говорити про прогрес без гарантування безпеки: під час підготовки до виборів, під час виборів і після виборів. І це було друге питання, яке ми обговорювали: необхідність такого міжнародного компоненту, як, наприклад, ОБСЄ, аби гарантувати безпеку перед та під час виборів", - заявив пан Клімкін.

"Ми не змогли домовитися щодо ключових умов для такої місії", - підсумував український міністр.

При цьому, за словами міністра, ключові питання щодо виборів на Донбасі не змогли погодити "через російську позицію".

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив українську сторону у неготовності погоджувати вибори на Донбасі.