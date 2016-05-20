Сайт Миротворець опублікував оновлену базу журналістів

Копирайт изображения myrotvorets.center Image caption Миротворець

Веб-сайт "Миротворець", який напередодні відновив роботу, опублікував оновлений список журналістів, акредитованих у так званій "ДНР".

Новина на сайті, що з'явилася у п'ятницю зранку, має назву "Вибачення колективу Центру "Миротворець" з приводу публікації 12.05.2016 списку журналістів, акредитованих терористичною організацією ДНР".

"Багато журналістів вимагали від нас вибачень, і ми, нарешті, зрозуміли - чому. З цього приводу колектив Центру приносить свої щирі вибачення, оскільки список дійсно виявився не першої свіжості", - пояснюють автори.

"Опублікований на сайті список був отриманий від так званого міністра пропаганди терористичної організації ДНР Олени Нікітіної (Пушиліної) в грудні місяці 2015 року та містив трохи більше 4000 записів. У той же час, більш свіжий список, який є в нашому розпорядженні і отриманий від її заступника (в цілях конспірації його прізвище ми не будемо розголошувати), датований лютим 2016 року і містить 5412 записів, серед яких 2082 це російські журналісти, а 1816 - журналісти інших країн. Все решта - місцева проросійська терористична босота", - додають у "Миротворці".

Там також відзначають, що публікують базу журналістів на основі положень Конституції України про інформаційну безпеку, а також норм закону "Про інформацію" щодо оприлюднення даних, які є предметом суспільного інтересу.

Резонанс

Раніше проект "Миротворець" заявляв про припинення роботи через скандал з оприлюдненням бази даних акредитації журналістів у самопроголошеній "ДНР".

"Ці журналісти співпрацюють з бойовиками терористичної організації", - йшлося у заяві сайту.

Копирайт изображения AFP Image caption Автори "Миротворця" звинуватили частину журналістів у співпраці з сепаратистами

Такий крок сайту викликав хвилю обурення українських та міжнародних ЗМІ, низки правозахисних та міжнародних організацій, а також у міністерстві інформаційної політики.

Офіс уповноваженої з прав людини Верховної Ради також звернувся до правоохоронців щодо порушення закону про захист персональних даних.

З іншого боку, на підтримку роботи сайту виступила низка активістів, волонтерів та політиків, зокрема й заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

Тим не менше, ресурс призупинив роботу й прибрав більшу частину матеріалів зі свого сайту.

Однак у четвер "Миротворець" оголосив про відновлення своєї діяльності.

У центрі заявили, що підтримку йому висловили добровольці, військовослужбовці ЗСУ, бійці Нацгвардії та прикордонники, а також "кращі" співробітники СБУ та МВС, волонтери та "патріотично налаштовані журналісти".

"За такої підтримки нашого народу повноцінне функціонування сайту "Миротворець" буде відновлене найближчим часом", - додали автори проекту.

У п'ятницю ресурс повністю відновив роботу.