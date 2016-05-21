Єврокомісія: Україна може отримати безвізовий режим "дуже скоро"

Європейська комісія, попри скептичні заяви окремих країн-членів ЄС, розраховує, що Україна ближчим часом отримає безвізовий режим. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційний коментар Представництва ЄС в Україні.

"Після того, як Україна успішно досягла відповідності всім індикаторам, які встановлені Планом дій візової лібералізації, Єврокомісія запропонувала Раді ЄС та Європарламенту зняти візові вимоги для громадян України", - йдеться у заяві дипмісії.

"Єврокомісія сподівається, що Європарламент та Рада ЄС дуже скоро схвалять цю пропозицію", - додають у представництві Євросоюзу.

Дипломати також наголошують, що ідея про впровадження захисного механізму, який дозволяв би призупиняти дію безвізового режиму, "не спрямована проти якоїсь конкретної країни": "Цей механізм має застосовуватися горизонтально, для всіх держав, що отримали візову лібералізацію".

Не на часі

Копирайт изображения Getty Image caption Міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнев вважає, що питання безвізового режиму між ЄС та Україною розглядати зараз не варто

У п'ятницю французький міністр внутрішніх справ Бернар Казньов заявив, що безвізовий режим для України не постане на порядку денному ЄС у найближчі тижні або місяці.

Його заява прозвучала на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів юстиції і внутрішніх справ, де обговорювалися механізми екстреного гальмування безвізового режиму з Туреччиною в разі зловживань чи погіршення міграційної ситуації.

В межах угоди між Туреччиною і ЄС, досягнутої в березні, Європейський Союз скасує візовий режим з Анкарою в обмін на зобов'язання турецької влади зупинити потік біженців у Європу.

Міністри юстиції і внутрішніх справ відзначили на прес-конференції у Брюсселі, що будь-які подальші кроки в плані лібералізації візового режиму з ЄС повинні ухвалюватися лише після введення в дію механізму його екстреної зупинки.

"Це питання (надання безвізового режиму для України, Грузії та Косово) не може бути розглянуто в найближчі тижні й місяці, - наголосив Бернар Казньов.

"Франція цього не бажає", - додав міністр.

Європейська комісія закликала країни ЄС скасувати візовий режим для України, Грузії і Косова, бо всі три країни виконали необхідні для цього вимоги. Однак французький міністр внутрішніх справ вважає, що в умовах нинішньої кризи з біженцями це питання не на часі.

Його підтримали деякі інші представники країн ЄС.

"Гадаю, з нинішньою кризою притулку, найбільшою з часу Другої світової, це (Лібералізація візового режиму для України, Грузії і Косова. - Ред.) не було б найрозумнішим кроком, - сказав бельгійський міністр Тео Франкен. - Існують критерії, і існує час. А час у політиці дуже важливий".