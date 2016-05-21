Єврокомісія: Україна може отримати безвізовий режим "дуже скоро"
Європейська комісія, попри скептичні заяви окремих країн-членів ЄС, розраховує, що Україна ближчим часом отримає безвізовий режим. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційний коментар Представництва ЄС в Україні.
"Після того, як Україна успішно досягла відповідності всім індикаторам, які встановлені Планом дій візової лібералізації, Єврокомісія запропонувала Раді ЄС та Європарламенту зняти візові вимоги для громадян України", - йдеться у заяві дипмісії.
"Єврокомісія сподівається, що Європарламент та Рада ЄС дуже скоро схвалять цю пропозицію", - додають у представництві Євросоюзу.
Дипломати також наголошують, що ідея про впровадження захисного механізму, який дозволяв би призупиняти дію безвізового режиму, "не спрямована проти якоїсь конкретної країни": "Цей механізм має застосовуватися горизонтально, для всіх держав, що отримали візову лібералізацію".
Не на часі
У п'ятницю французький міністр внутрішніх справ Бернар Казньов заявив, що безвізовий режим для України не постане на порядку денному ЄС у найближчі тижні або місяці.
Його заява прозвучала на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів юстиції і внутрішніх справ, де обговорювалися механізми екстреного гальмування безвізового режиму з Туреччиною в разі зловживань чи погіршення міграційної ситуації.
В межах угоди між Туреччиною і ЄС, досягнутої в березні, Європейський Союз скасує візовий режим з Анкарою в обмін на зобов'язання турецької влади зупинити потік біженців у Європу.
Міністри юстиції і внутрішніх справ відзначили на прес-конференції у Брюсселі, що будь-які подальші кроки в плані лібералізації візового режиму з ЄС повинні ухвалюватися лише після введення в дію механізму його екстреної зупинки.
"Це питання (надання безвізового режиму для України, Грузії та Косово) не може бути розглянуто в найближчі тижні й місяці, - наголосив Бернар Казньов.
"Франція цього не бажає", - додав міністр.
Європейська комісія закликала країни ЄС скасувати візовий режим для України, Грузії і Косова, бо всі три країни виконали необхідні для цього вимоги. Однак французький міністр внутрішніх справ вважає, що в умовах нинішньої кризи з біженцями це питання не на часі.
Його підтримали деякі інші представники країн ЄС.
"Гадаю, з нинішньою кризою притулку, найбільшою з часу Другої світової, це (Лібералізація візового режиму для України, Грузії і Косова. - Ред.) не було б найрозумнішим кроком, - сказав бельгійський міністр Тео Франкен. - Існують критерії, і існує час. А час у політиці дуже важливий".