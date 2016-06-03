Порошенко: судова реформа - одне з найголовніших рішень
Петро Порошенко на прес-конференції в Києві заявив, що проголосована у четвер судова реформа є одним з найголовніших рішень за час його президенства.
"Вчора була перемога всіх українців – Рада ухвалила законопроект про судоустрій та статус судді та конституційні зміни щодо правосуддя. Розпочинається перезавантаження судової гілки. Це одне з найголовніших рішень за час мого президентства", - заявив Петро Порошенко.
Напередодні Верховна Рада ухвалила президентський проект змін до Конституції щодо правосуддя.
Президент розповів, що останні тижні витрачав на перемовини з фракціями щодо голосування.
Він подякував фракціям за голосування, але висловив жаль, "що на захист суддівської касти висловились політичні сили, які я вважав партнерами по демократичному і європейському таборі".
Реформу не підтримали фракцції "Самопомочі" та "Радикальної партії".
Також президент розповів, що нещодавнє призначення нового уряду поклало край сценарію з дестабілізації ситуації в Україні.
"Зовнішній сценарій посіяти хаос в Україні провалився", - заявив Петро Порошенко.
Президент наголосив, це його перша велика зустріч з журналістами після урядово-парламентської кризи, яка зупинила процес реформ на кілька місяців.
14 квітня Верховна Рада призначила нового прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та новий уряд.
Це вже п’ята прес-конференція Петра Порошенка за два роки президентства.
6 червня виповнюється два роки з моменту інавгурації президента.