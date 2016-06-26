Шотландія погрожує накласти вето на вихід Британії з ЄС

Копирайт изображения PA Image caption Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що проситиме шотландських депутатів не давати своєї законодавчої згоди на вихід Британії з ЄС

Шотландський парламент може спробувати накласти вето на вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС, заявила ВВС перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

Загальні результати референдуму в Британії, що пройшов у четвер, 23 червня, показали, що 52% громадян підтримують вихід з ЄС, 48% - проти нього. Водночас у Шотландії результати були відмінними: там проти "брекзиту" виступили 62% виборців, тоді як за вихід проголосували 38%.

Лідерка Шотландської національної партії (SNP), що має більшість у місцевому парламенті, Нікола Стерджен у коментарі ВВС заявила, що вона закликатиме шотландських парламентарів не давати свою "законодавчу згоду" на вихід Британії з ЄС.

За словами пані Стерджен, вона хоче захистити народ Шотландії від негативних наслідків "брекзиту".

"Шотландія ясно і рішуче проголосувала за те, щоб залишитися частиною Євросоюзу", - наголосила лідерка Шотландської національної партії.

Раніше вона заявляла, що "брекзит" може стати приводом до проведення другого референдуму про незалежність Шотландії.

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Водночас міністр у справах Шотландії британського уряду, консерватор Девід Манделл заявив, що він особисто не вірить у те, що Шотландія потенційно може заблокувати "брекзит".

"Ми маємо поважати результати [референдуму] у четвер, навіть якщо вони нам не подобаються - це було загальнобританське голосування, це було голосування усього народу Сполученого Королівства", - заявив він у коментарі програмі Sunday Politics Scotland.

Чи може Шотландія заблокувати "брекзит"? Коментар політичного редактора BBC Scotland Браяна Тейлора

"Я думаю, блокування шотландським парламентом "брекзиту" - малоймовірне на праві лиш того, що шотландський парламент має втілювати європейське законодавство.

Це не право, що виникає відносно речей, які мають значення, - спільного ринку і європейських договорів.

Я також думаю, що політично це викличе величезне обурення з боку Вестмінстера (британського парламенту. - Ред.) й Англії.

Якщо б, скажімо, Шотландія проголосувала "так" на референдумі про незалежність у 2014, і Вестмінстерський парламент застосував тоді механізм блокування, аби це зупинити, можна було б зрозуміти гнів, із цим пов'язаний.

Гадаю, [блокування "брекзиту" -] це можливий, але не ймовірний політичний сценарій".