Онищенко: доторканний, але вже відсутній

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Онищенко заперечує висунуті йому звинувачення

Верховна Рада зняла недоторканність і дала згоду на затримання та арешт депутата парламенту від групи "Воля народу" Олександра Онищенка.

Його звинувачують у "привласненні державного майна в особливо великих розмірах, вчиненому у складі злочинної організації з залученням низки фіктивних підприємств".

Силовики кажуть, що максимальна санкція за звинуваченнями, пред’явленими пану Онищенкові, складає 12 років позбавлення волі.

Сам депутат заперечує свою вину в інкримінованих йому злочинах і не з’явився на вівторкове засідання парламенту.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 2 липня Олександр Онищенко покинув територію України, вилетівши до Мінська.

Адвокати пана Онищенка ухвалене парламентом рішення називають "абсолютно незаконним" і кажуть, що оскаржать його до суду.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що у вівторок проходить 21 обшук у людей, причетних, за його словами, до цієї злочинної схеми.

Серед людей, у яких проходять обшуки, - адвокати Олександра Онищенка та фігурантів його справи, яких силовики називають членами створеного ним злочинного угрупування.

Більшість

Верховна Рада у вівторок віддала 275 голосів за згоду на притягнення пана Онищенка до кримінальної відповідальності, 265 голосів за його затримання та 263 – за арешт.

У своїх виступах перед голосуванням депутати наголошували на важливості цього рішення: подання на зняття недоторканності стало першим подібним документом, ініційованим новоствореними антикорупційними органами – Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Біля Верховної Ради кілька десятків активістів вимагали від депутатів підтримати подання ГПУ про арешт Олексанра Онищенка

"Сьогодні ми покажемо: ми або підтримуємо боротьбу з корупцією, або ми її не підтримуємо", - заявила з парламентської трибуни депутатка з "Народного фронту" Тетяна Чорновол, яка до приходу в Раду була журналісткою-розслідувачкою та писала в тому числі про діяльність пана Онищенка.

За притягнення пана Онищенка до відповідальності проголосували більшість коаліційних фракцій БПП та "Народний фронт", а також "Самопомочі" та Радикальної партії.

При цьому позакоаліційні депутати, які підтримали подання Генпрокуратури, наголошували, що злочини, інкриміновані пану Онищенкові, не можна було б вчинити без сприяння представників влади.

Голова антикорупційного комітету парламенту Єгор Соболєв з "Самопомочі" закликав НАБУ розібратися, "хто дозволив такі операції на рівні керівництва держави, на рівні податкової служби та на рівні керівництва правоохоронних органів".

Група "Воля народу", до якої належить пан Онищенко, не голосувала за подання прокуратури.

Її лідер Ярослав Москаленко сказав, що у колег пана Онищенка за групою викликає сумніви твердження силовиків про те, що до лідерів його злочинного угрупування входила його 75-річна мати. Пан Москаленко додав, що бізнесмен не може створити злочинну групу та розкрадати державні кошти без сприяння "державних діячів".

Далі буде

Силовики, які прийшли у вівторок до парламенту, заявили, що розслідування справи про злочини, інкриміновані Олександрові Онищенку, не завершене.

Очільник САП Назар Холодницький повідомив, що у вівторок проходить 21 обшук у фігурантів цієї справи.

Серед них – адвокати пана Онищенка та осіб, яких слідство вважає причетними до його злочинної схеми.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що це "не останнє" подання на зняття недоторканності з депутата парламенту, яке подає до Ради його відомство

Генпрокурор Юрій Луценко з парламентської трибуни заявив, що Департамент по боротьбі з економічними злочинами його відомства "найближчим часом піде на другу подібну справу".

"І вийде на тих, хто в "Укргазвидобуванні" дозволяв реалізацію подібних схем (до тієї, що інкримінується пану Онищенку. – Ред.)", - відповів він на закиди депутатів про те, що у справі Онищенка не фігурують державні чиновники.

Пан Луценко сказав, що Генпрокуратура має намір ініціювати подання про зняття депутатської недоторканності з інших парламентарів, не уточнивши, про кого саме йдеться.

"Це - перше і, обіцяю, не останнє подання на зняття недоторканності з депутата", - заявив він з парламентської трибуни.

Схема

Голова НАБУ Артем Ситник називав злочинну схему, у створенні якої звинувачують Олександра Онищенка, "досить простою".

За його словами, підконтрольні йому підприємства видобували газ за договорами спільної діяльності з державною компанією "Укргазвидобування". Видобутий газ на фіктивних біржах вони продавали фірмам-посередникам за значно заниженою ціною.

Копирайт изображения nabu.gov.ua Image caption Справа Олександра Онищенка стала першим випадком, коли зняття недоторканності з парламентаря ініціювали новостворені антикорупційні органи

Ці фірми збували його на ринку вже за значно вищою ціною. Різницю у вартості, кажуть у НАБУ, переводили в готівку та привласнювали ініціатори схеми.

Генеральний прокурор Юрій Луценко каже, що внаслідок "злочинних дій пана Онищенка та підконтрольної йому злочинної організації" державі було завдано збитків на суму 1 613 224 251 гривню.

Утім, силовики кажуть, що загальна сума збитків є навіть більшою: разом з несплаченими рентними платежами вона складає майже три мільярди гривень.

Онищенко заперечує

Сам Олександр Онищенко заперечує звинувачення на свою адресу, однак заявляв про готовність відстоювати свою невинуватість у суді.

Однак у вівторок він не з’явився на засідання парламенту, на якому розглядалося питання про зняття з нього недоторканності.

Напередодні у соцмережах з’явилися фотографії, які можуть свідчити про те, що пан Онищенко перебуває в Москві.

Юрій Луценко заявив, що 2 липня Олександр Онищенко покинув територію України, вилетівши до Мінська.

"За останньою інформацією, він не в Україні, і не у Відні, як казали. Я не можу сказати багато, але я скажу: у Відень через Мінськ не літають", – резюмував керівник САП Назар Холодницький у розмові з журналістами в кулуарах парламенту.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Адвокатка Олександра Онищенка припускає, що він може готуватися до Олімпіади в Ріо-де-Жанейро у складі української збірної з кінного спорту

"Наразі я володію інформацією лише про те, що наш клієнт є членом олімпійської збірної (збірної України з кінного спорту. – Ред.), яка зараз проводить відповідні тренування. Є всі підстави вважати, що він разом зі збірною готується до виступів", - заявила в ефірі телеканалу "112" адвокатка пана Онищенка Ольга Просянюк.

Видання "Страна" повідомило, що йому вдалося зв’язатися з Олександром Онищенком телефоном, і той дав зрозуміти, що перебуває за межами України і повертатися до Києва наразі не має наміру.

"Міняйте регламент"

Відсутність пана Онищенка в Україні стала приводом для обурення частини депутатів та користувачів соцмереж. Вони проводили паралелі між справою Олександра Онищенка та справою Сергія Клюєва.

Брата колишнього глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва звинувачували у економічних злочинах, однак він залишив територію України до того моменту, коли Верховна Рада дала дозвіл на позбавлення його недоторканності.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що "втекти (Онищенку. – Ред.) дав закон про регламент", маючи на увазі, що нинішні положення законодавства не лише встановлюють, по суті, необмежений імунітет для депутатів парламенту, але й прописують дуже тривалі процедури для зняття з парламентарів недоторканності.

"Процедура зняття недоторканності виписана в інтересах депутатів, а не суспільства, справедливості і закону… Міняйте регламент, панове!" - заявив пан Луценко з трибуни парламенту.