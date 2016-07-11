Мати далласького стрілка: його розчарувала армія

Копирайт изображения Facebook Image caption Фото Міки Джонсона із його сторінки у Facebook

Мати чоловіка, який убив п'ятьох поліцейських в Далласі, розповіла, що він був "розчарований" своїм досвідом служби в збройних силах США. Про це Делфін Джонсон розповіла в інтерв'ю новинному сайту TheBlaze.com.

"Військова служба виявилася не такою, як про неї думав Міка, - сказала пані Джонсон. - Він був дуже розчарований".

За її словами, її син "фанатично" хотів служити в армії і якийсь час прагнув бути поліцейським.

Міка Джонсон відкрив вогонь на знак протесту проти загибелі афроамериканців від рук поліції.

Акції протесту, спровоковані вбивством поліцейськими двох темношкірих чоловіків у штатах Міннесота й Луїзіана, пройшли по всій країні.

Вдома у Міки Джонсона, який сам був убитий під час протистояння з поліцією, виявили гвинтівки, матеріали для виробництва бомби і бойовий журнал.

Як розповіла його мати, після повернення з армії він перетворився із екстраверта на відлюдника.

Батько чоловіка Джеймс Джонсон розповів сайту, що і гадки не мав, на що може піти його син.

"Я навіть не знаю, що сказати, щоб комусь стало легше. Я не думав, що таке може статися. Я люблю свого сина усім серцем. Я ненавиджу те, що він зробив", - сказав він.