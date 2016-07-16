Що сталося в Туреччині

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В ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба військового перевороту. Імовірно група армійських офіцерів за підтримки ряду військових об'єднань спробувала силовим шляхом захопити владу в країні. Однак президент Реджеп Ердоган і його уряд зуміли втримати контроль над Туреччиною. ВВС узагальнила всі ключові подробиці цих подій.

З чого все почалося?

15 липня близько 23-ї години за Києвом група бунтівних військових спробувала встановити контроль над двома найбільшими містами Туреччини - Анкарою і Стамбулом.

Над столицею Туреччини за наказом змовників підняли в повітря військові вертольоти і літаки, також в місто ввели танки. Почалася стрілянина, пролунали перші вибухи.

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Приблизно в той же час в Стамбулі військові під командуванням заколотників перекрили два мости через Босфор. Бронетехніку змовників підігнали до міжнародного аеропорту Стамбула "Ататюрк". Аеропорт тимчасово припинив роботу.

Якою була військова стратегія заколотників?

Бунтівники намагалися захопити будівлі органів державної влади, військові штаби, редакції провідних ЗМІ, транспортні вузли або придушити опір на цих об'єктах. Президент Туреччини Реджеп Ердоган в цей час перебував у відпустці на турецькому узбережжі Егейського моря.

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За повідомленнями ЗМІ різних атакам піддалися:

готель, де проводив відпустку президент (за заявою Ердогана - розбомблений),

будівлю парламенту (обстріляний авіацією і танками),

генштаб країни (голова генштабу потрапив в заручники, але був врятований),

штаб зовнішньої розвідки (вертолітні атаки),

президентська резиденція (вертолітні атаки),

база спецназу (вертолітні атаки),

офіс правлячої "Партії справедливості і розвитку",

редакції телеканалів TRT і CNN Turk (захоплені на деякий час).

Крім того, відкривався вогонь по прихильниках Ердогана з числа цивільного населення.

Який був політичний план заколотників?

Прихильники змовників змусили провідний телеканал TRT прочитати в прямому ефірі повідомлення про те, що вся влада в країні перейшла під повний контроль "мирної ради". Свої дії змовники пояснювали необхідністю збереження у Туреччині демократії і верховенства закону. У планах заколотників була підготовка нової конституції. У заяві йшлося, що в країні вводять комендантську годину і військовий стан.

Яка була перша реакція президента і уряду Туреччини на спробу перевороту?

Незабаром після початку подій прем'єр Туреччини Біна Йилдирим в телевізійній заяві визнав, що в країні була здійснена спроба заколоту. Він заявив, що уряд продовжує виконувати свої повноваження і дав зрозуміти, що на придушення заколотників спрямовані лояльні до влади збройні сили.

Місце перебування Ердогана довгий час залишалося невідомим. Спочатку повідомлялося, що голова держави повертається в Анкару. Незабаром він вийшов в телеефір CNN Turk: ведуча встановила з ним відеозв'язок за допомогою програми для смартфона. Ердоган закликав своїх прихильників вийти на вулиці. Він заявив, що у заколоту немає шансів.

Місце перебування Ердогана як і раніше не розкривається. Джерела телеканалу NBC повідомили, що Ердоган нібито попросив притулку у Німеччині, отримав відмову і попрямував до Лондона.

Копирайт изображения Reuters Image caption Ердоган у Стамбулі

Однак його літак в результаті близько 4 ранку за Києвом приземлився у Стамбулі, де президент провів прес-конференцію.

Як владі Туреччини вдалося придушити переворот?

Уряд зберіг контроль над ключовими силовими структурами:

авіацією (частково)

поліцією

спецназом

розвідкою

1-ю армією

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Їхні командувачі залишилися вірні Ердогану і протягом ночі заявили про це публічно. Бійці згаданих підрозділів чинили запеклий опір прихильників змовників. Під час штурму бази спецназу в Анкарі загинули 17 поліцейських, які її обороняли. Лояльна Ердогану авіація збила над Анкарою два вертольоти його супротивників.

Як відреагувало на спробу перевороту населення?

Важливу роль в придушенні перевороту зіграли пересічні громадяни Туреччини, які вийшли на вулиці на заклик Ердогана. Мулли в мечетях закликали турків захистити чинну владу.

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Тисячі людей намагалися штурмувати перекриті мости, перешкоджали проходженню військової техніки по Анкарі та Стамбулу, блокували прихильників заколоту на площі Таксім. Більшість жертв нічних подій в Анкарі - мирні жителі, повідомили в прокуратурі міста.

Хто керував змовою?

Реджеп Ердоган звинуватив у організації заколоту проповідника і громадського діяча Фетхуллаха Гюллена. Гюллен вважається головним політичним опонентом Ердогана.

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Він живе у добровільному вигнанні у США і очолює рух "Хизмет", а також керує мережею освітніх установ по всьому світу. Колись Ердоган і Гюллен були соратниками, але потім їхні шляхи розійшлися.

В останні кілька років соратники Гюллена на його батьківщині зазнають переслідувань з боку влади. Гюллен категорично спростував свою причетність до спроби перевороту.

Турецьке державне агентство "Анадолу" з посиланням на неназвані джерела назвало організатором заколоту колишнього юридичного радника генштабу Туреччини, полковника Мухарема Косе. Про його мотиви, як і мотиви ще трьох його ймовірних соратників, поки нічого невідомо. Офіційної інформації про місце перебування керівників заколотників поки немає.

Які наслідки спроби заколоту?

В.о. голови Генштабу Туреччини генерал Уміт Дундар заявив, що заколот провалився, додавши, що 90 осіб - серед яких 41 поліцейський і 47 мирних жителів - "загинули мучениками". Були вбиті 104 заколотника.

За даними уряду, близько 1440 отримали поранення, заарештовано 2800 прихильників перевороту. Вбитий один генерал, який підтримав змовників. 5 генералів і 30 полковників відсторонені від посад.

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"Старої Туреччини більше немає", - констатував президент Ердоган. Він заявив, що "зрадники" "заплатять високу ціну" і пообіцяв провести "чистку армійських рядів".

Крім того, варто оцінити і геополітичні наслідки заколоту. Туреччина є найважливішою регіональною державою, і ситуація в цій країні має великий вплив на весь регіон.

Як на події в Туреччині відреагувало міжнародне співтовариство?

Лідери провідних світових держав та організацій підтримали Ердогана і діючу владу Туреччини. Президент Барак Обама закликав всі політичні сили країни виступити за демократичний уряд. Про це ж йдеться у спільній заяві керівництва ЄС.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг подзвонив керівнику МЗС Туреччини Мевлюу Чавушоглу і закликав до спокою і поваги до демократичних інститутів. Генсек ООН Пан Гі Мун у зв'язку зі спробою перевороту у Туреччині заявив про неприпустимість втручання військових у справи держави.

Керівник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що потрібно уникати кровопролиття і вирішувати всі проблеми виключно в конституційному полі.