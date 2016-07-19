ЄС похвалив українські реформи

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Гройсман та Жан-Клод Юнкер

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після зустрічі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом у Брюсселі позитивно оцінив зміст та темпи реформ в Україні.

Також сторони обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі та санкції проти Росії.

"Ми задоволені швидкістю та змістом реформ, які просуває український уряд. Багато ще залишається зробити, але наразі ми задоволені тим, що було зроблено Україною", - сказав президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на брифінгу з прем'єром України.

Доки на сході України не будуть запроваджені заходи безпеки, жодних місцевих виборів бути не може Жан-Клод Юнкер, президент Єврокомісії

Представники ЄС також схвально відгукнувся про 100 днів роботи нового уряду і висловили сподівання, що вже у жовтні буде ухвалене остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму.

"У жовтні це рішення має бути схвалене. Ще рано вітати, але Україна виконала своє завдання на 140 пунктів. Вражаюча робота", - заявив після зустрічі Єврокомісар з питань сусідства Йоганнес Ган.

Як повідомляла ВВС Україна, до кінця вересня візове питання розглянуть в Європарламенті, а потім його має схвалити Рада ЄС.

Вибори не на часі

Представники ЄС погодились, що вибори у непідконтрольних Києву районах Донбасу можна проводити тільки після налагодження там безпекової ситуації.

При цьому Володимир Гройсман нагадав європейцям, що на Донбасі зараз відбувається ескалація обстрілів і в понеділок там загинули семеро українських військових.

"Доки на сході України не будуть запроваджені заходи безпеки, жодних місцевих виборів бути не може", - заявив пан Юнкер, нагадавши, що ЄС продовжив санкції проти Росії.

Він заявив, що пояснював Володимиру Путіну: чим більше імплементують Мінські угоди, тим менше буде санкцій.

19-20 липня Володимир Гройсман відвідує Брюссель.