Сирійське місто "атакували хлорним газом"

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Вертоліт скинув на місто в північній Сирії бочки, що містили, як припускають, хлорний газ. Про це повідомили лікар і рятувальники на місці події.

У нападі на місто Саракеб в області Ідліб постраждали приблизно 30 людей. Наразі невідомо, хто скоїв цей напад.

Обидві сторони в громадянській війні у Сирії звинувачують одна одну в застосуванні хімічних речовин.

У понеділок в околиці міста Саракеб було збито російський військовий вертоліт.

В інтерв'ю ВВС доктор Абдель Азізі Баріх, який працює у місті, сказав, що в понеділок уночі на Саракеб скинули дві бочки хлорного газу.

"Ми знаємо, що це хлор, бо в минулому на нас уже скоювали такі напади, і нам знайомий його запах і симптоми ... В нас є 28 підтверджених випадків ураження цим газом - переважно це жінки і діти", - сказав він.

Тим часом речник організації волонтерів-рятувальників Сирійська цивільна оборона сказав агентству Reuters, що в газовій атаці постраждали 33 людини.

Та організація заявила, що лише підозрює наявність хлору в бочках, однак не має підтверджень.

Хлор - поширений промисловий хімікат, однак його використання в озброєннях заборонено Конвенцією про хімічну зброю.

Симптоми отруєння хлором включають подразнення очей, шкіри, враження дихальних органів і криваву піну з рота.

У 2013 році кореспонденти ВВС виявили переконливі докази того, що мешканці міста Саракеб стали жертвами хімічної атаки з боку урядових сил. Сирійський уряд заперечував свою причетність до того нападу.

Катастрофа російського вертольота Мі-8, збитого в понеділок у тому районі, у якій загинули п'ятеро російських військових, стала найбільшими втратами Росії від початку повітряної кампанії у вересні минулого року.

Наразі незрозуміло, хто збив вертоліт. Знімки з місця катастрофи, поширені в соцмережах, показують обгорілі уламки і тіла загиблих.

Тим часом біля Алеппо, де повстанці почали наступ у спробі розірвати облогу урядових сил, тривають запеклі бої.