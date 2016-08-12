Вибухи на курортах Таїланду: загинули четверо
У туристичних містах Таїланду пролунала серія вибухів, в результаті яких загинули четверо людей і багато були поранені.
У популярному курорті Хаухін за минулу добу підірвали чотири бомби. Кілька вибухів сталися на острові Пхукет.
Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за це.
Вибухи і жертви в Таїланді за останню добу:
- Подвійний вибух в Хаухініе - двоє загиблих;
- Подвійний вибух в окрузі Сурат Тані - один загиблий;
- Подвійний вибух на острові Пхукет - кількість поранених невідома;
- Один вибух в провінції Транг - один загиблий;
- Одна бомба знешкоджена;
Поліція Таїланду вважає, що вибухи не пов'язані з діяльністю міжнародних екстремістських угруповань.
Як заявив на прес-конференції представник тайського МВС Піуфанд Рінгмунгсаід, поліцейські розглядають напади як "локальний саботаж" і не бачать ознак участі в ньому міжнародних екстремістів.
В зонах туристичної активності по всій країні після вибухів створять контрольно-пропускні пункти, на яких цілодобово чергуватимуть співробітники відомства.
Поліція повідомила, що на курорті Хуахін вибухові пристрої заклали у квіткові клумби на відстані 50 метрів один від одного. Їх привели в дію за допомогою мобільних телефонів з інтервалом у півгодини.
Серед поранених - кілька іноземних туристів, в тому числі британці.
Вибухи можуть бути пов'язані зі святами - в п'ятницю в Таїланді відзначають день народження королеви Сирікіт.