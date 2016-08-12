Вибухи на курортах Таїланду: загинули четверо

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У туристичних містах Таїланду пролунала серія вибухів, в результаті яких загинули четверо людей і багато були поранені.

У популярному курорті Хаухін за минулу добу підірвали чотири бомби. Кілька вибухів сталися на острові Пхукет.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за це.

Вибухи і жертви в Таїланді за останню добу:

Подвійний вибух в Хаухініе - двоє загиблих;

Подвійний вибух в окрузі Сурат Тані - один загиблий;

Подвійний вибух на острові Пхукет - кількість поранених невідома;

Один вибух в провінції Транг - один загиблий;

Одна бомба знешкоджена;

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Поліція Таїланду вважає, що вибухи не пов'язані з діяльністю міжнародних екстремістських угруповань.

Як заявив на прес-конференції представник тайського МВС Піуфанд Рінгмунгсаід, поліцейські розглядають напади як "локальний саботаж" і не бачать ознак участі в ньому міжнародних екстремістів.

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В зонах туристичної активності по всій країні після вибухів створять контрольно-пропускні пункти, на яких цілодобово чергуватимуть співробітники відомства.

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Поліція повідомила, що на курорті Хуахін вибухові пристрої заклали у квіткові клумби на відстані 50 метрів один від одного. Їх привели в дію за допомогою мобільних телефонів з інтервалом у півгодини.

Серед поранених - кілька іноземних туристів, в тому числі британці.

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Вибухи можуть бути пов'язані зі святами - в п'ятницю в Таїланді відзначають день народження королеви Сирікіт.