У НАЗК кажуть, що не змінюють плани запустити електронне декларування вчасно

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Рішення про початок використання системи електронного декларування статків високопосадовців з 15 серпня залишається в силі, - заявила голова Національної агенції з питань запобігання корупції Наталія Корчак.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Електронне декларування запрацює у кожному разі, це я можу гарантувати на 100%, тому що своє рішення про початок подачі і оприлюдненні інформації ми не скасовували і скасовувати не будемо", - заявила голова НАЗК.

Електронне декларування запрацює у кожному разі, це я можу гарантувати на 100%, тому що своє рішення про початок подачі і оприлюдненні інформації ми не скасовували і скасовувати не будемо Наталія Корчак, голова НАЗК

Водночас напередодні вона визнала, що у разі, як не буде отримано сертифікату на захист даних від Держспецзв'язку, систему подання декларацій буде заблоковано.

За її словами, наразі немає гарантій того, що власники баз даних захищені від проникнення в систему електронного декларування ззовні.

"Будь-який хакер середньої руки зможе цю систему зламати і модифікувати дані", - заявила голова НАЗК 13 серпня.

У Держспецзв'язку незадоволені тиском

У п'ятницю ввечері Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомила про відмову у сертифікації комплексу збирання та обробки електронних декларацій. У відомстві твердять, що система захисту реєстру не відповідає нормативним вимогам із захисту інформації.

При цьому голова Держспецзв'язку Леонід Євдоченко погодився вказати розробнику програмного забезпечення на недоліки системи і провести повторну атестацію до 14 серпня.

У Держспецзв'язку також висловили обурення тиском, який чиниться на відомство.

"Глибоке обурення викликають висловлювання окремих посадовців НАЗК, які намагаються перекласти свою особисту відповідальність за незавершений і незахищений продукт на державних експертів. Вважаємо неприпустимим подібний тиск на посадовців та експертів Держспецзв’язку які свідомо прийняли непросте, але неупереджене правове та відповідальне рішення у чіткій відповідності до закону", йдеться у заяві, оприлюдненій Держкомзв'язку на своєму сайті у суботу ввечері.

Тим часом у неурядовій організації Transparency International Україна заявили, що вчасний запуск системи електронного декларування статків посадовців опинився під загрозою. Там також поклали відповідальність за це на Державну службу спецзв'язку і захисту інформації та Національне агентство з питань протидії корупції.

Які варіанти?

"Можливий такий варіант, згідно з яким помилки будуть виправлені разом з тими експертами Держспецзв'язку, які роблять експертизу. Ми можемо об'єднати ці дві стадії та доопрацювання перетворити на експертизу. Тоді ми б могли 14 серпня на 14:00 призначити засідання експертної ради і отримати атестат", - цитує "Інтерфакс-Україна" думку члена НАЗК Руслана Рябошапки.

При цьому на своїй сторінці у Facebook Руслан Рябошапка повідомив, що зауваження до програмного забезпечення, висунуті Держспецзв'язку, "на 90% відсотків складаються з опису нашого програмного продукту. Інші 10% - неправда, напівправда, маніпуляції". Водночас член НАЗК повідомив, що на документацію накладено гриф "для службового використання", а відтак із зауваженнями Держспецзв'язку не можуть ознайомитися розробники продукту і експерти.

У четвер 11 серпня президент Петро Порошенко у відкритому зверненні закликав усі сторони зробити можливим запуск системи електронного декларування згідно із планом, - 15 серпня. Він наголосив, що декларування повинно стати ефективним механізмом контролю за доходами і витратами чиновників, а відтак, вагомою складовою боротьби із корупцією.

Запровадження електронного декларування було одним із зобов'язань України на переговорах із ЄС щодо безвізового режиму, а також фігурує і у домовленостях України з МВФ.