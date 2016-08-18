Amnesty International: в тюрмах Сирії загинули 18 000 людей

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Близько 18 000 людей померли в ув'язненні в державних в'язницях Сирії в 2011-15 роках, говориться в звіті Amnesty International.

У правозахисній організації стверджують, що доповідь містить інтерв'ю з 65 людьми, які пережили катування і розповіли про шокуюче насильство в тюрмах і центрах утримання під вартою.

За оцінками Amnesty, з початку повстання в Сирії в березні 2011-го до грудня 2015 го року в ув'язненні загинули 17 723 людини.

В середньому кількість жертв становило 10 людей на день. Тюремники часто жорстоко б'ють арештантів відразу після прибуття до в'язниці, йдеться в доповіді.

За цим нерідко йдуть перевірки, під час яких жінки, зокрема, піддаються сексуальному насильству.

"Вони ставилися до нас, як до тварин. Вони хотіли, щоб люди втратили людську подобу ... У них не виникло б ніяких проблем, якщо б вони вбили нас прямо там", - цитує Amnesty слова в'язня Саміра.

Інший в'язень - Зіад (ім'я змінено) - розповів, що у в'язниці сирійської розвідки протягом одного дня семеро людей померли після того, як зламалась вентиляційна система. Тюремники, за його словами, перевіряли, чи живий в'язень чи мертвий, штовхаючи його ногами.

"Щоб зламити своїх опонентів, сирійська влада десятиліттями використовувала тортури. Сьогодні тортури систематично і повсюдно застосовуються по відношенню до тих цивільних, яких підозрюють в опозиційній діяльності", - заявив директор представництва Amnesty на Близькому Сході і в Північній Африці Філіп Лютер.

За його словами, використання таких методів в таких масштабах можна кваліфікувати як злочин проти людяності.

В Amnesty закликають міжнародне співтовариство (зокрема, Росію і США) чинити тиск на Дамаск, щоб зупинити тортури, зґвалтування і побиття.

Сирійський уряд неодноразово відкидав такі звинувачення.