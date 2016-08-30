Ротація на Банковій: харків’янина поміняли на харків’янина

Копирайт изображения UNIAN Image caption Експерти не виключають, що попервах попередній глава АП Борис Ложкін (праворуч) опікуватиметься новопризначеним керівником Адміністрації

Новим керівником Адміністрації президента став Ігор Райнін, який до цього очолював Харківську облдержадміністрацію.

Інший харків’янин Борис Ложкін, який керував Адміністрацією з першого дня президентства Петра Порошенко, переходить на роботу до Національної інвестиційної ради, залишаючись при цьому радником глави держави.

Експерти називають пана Райніна досвідченим непублічним "апаратчиком".

Сам Ігор Райнін у день призначення утримався від детальних коментарів щодо своїх першочергових планів на новій посаді.

Харків - Київ - Харків - Київ

Ігор Райнін народився 6 серпня 1973 року у Харкові. У 1997 році закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю "Двигун і енергетичні установки космічних літальних апаратів", у 2000 році здобув диплом магістра державного управління у харківській філії Національної академії державного управління. У 2003 році здобув ступінь кандидата наук з державного управління.

На державну службу пан Райнін прийшов у 2001 році, перед цим попрацювавши у низці "підприємств реального сектору економіки Харківщини".

З 2001 по 2010 рік нинішній голова АП працював у Головному управлінні економіки Харківської ОДА – спочатку заступником, потім першим заступником начальника.

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Після приходу до влади Віктора Януковича йде в бізнес: займає посаду заступника гендиректора ТОВ "Сінтофлекс". Паралельно працює в облраді, куди обрався від "Батьківщини", харківське відділення якої в той час очолював нинішній керівник МВС Арсен Аваков.

"На той час це була єдина опозиційна партія. Іншої можливості впливати на ситуацію і протистояти Партії регіонів просто не було", - пояснюватиме він пізніше свої стосунки з партією Юлії Тимошенко.

До Харківської ОДА Ігор Райнін повернувся у квітні 2014-го, після перемоги Євромайдану. Тоді він став заступником щойно призначеного губернатора Ігоря Балути. Проте вже у листопаді того ж року він переїздить до Києва. Пана Райніна призначають заступником голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна. На Банковій він відповідає за питання документообігу та протокольного забезпечення.

Утім, на початку лютого Ігор Райнін повертається до Харкова. Його несподівано призначають головою ОДА замість Ігоря Балути.

Експерти не були одностайними у поясненні цієї кадрової рокіровки. Одні казали, що таким чином Петро Порошенко свідомо зменшує вплив Арсена Авакова, з іменем якого пов’язували Ігоря Балуту. Інші – натякали, що старому губернаторові не вистачало політичного досвіду та апаратного хисту для того, щоб ефективно керувати прифронтовою областю.

Періодично у ЗМІ з’являлася інформація про те, що Ігор Райнін може знову переїхати на Банкову – у разі, якщо Борис Ложкін з якихось причин вирішить залишити свою посаду. Востаннє ці розмови активізувалися наприкінці минулого тижня. А вже в понеділок президент Порошенко оголосив, що призначає на пост керівника своєї адміністрації "одного з найкращих, якщо не найкращого, голів ОДА".

"Я можу йти"

Політолог Володимир Фесенко називає цю кадрову ротацію плановою, а час для її проведення – найбільш вдалим.

За його словами, Борис Ложкін не приховував, що розглядав посаду голови АП як тимчасову і "давно хотів піти".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Протягом останніх місяців ЗМІ кілька разів анонсували скору відставку Бориса Ложкіна

Протягом останніх місяців ЗМІ кілька разів повідомляли про скору відставку пана Ложкіна. Зокрема, його називали одним з кандидатів у перші віце-прем’єри в уряді Володимира Гройсмана.

ЗМІ говорили і про чисто людську та професійну втому керівника АП від понад дворічної роботи на Банковій.

На презентації книги "Четверта республіка" у березні цього року, каже Володимир Фесенко, сам пан Ложкін анонсував свою відставку у момент, коли вважатиме свою роботу виконаною.

"Зараз ситуація стабільніша і в економічному плані, і в внутрішньополітичному. Це час, коли він може сказати: я зробив свою роботу, я можу йти", - говорить політолог.

Короткий період політичного затишшя між святкуванням Дня Незалежності та початком чергової сесії парламенту справді виглядає як ідеальний час для консультацій з приводу наступника Бориса Ложкіна та, власне, призначення нового голови АП.

"Чистий апаратчик"

Керівник АП, який відходить, назвав свого наступника "одним з найефективніших політичних менеджерів у країні".

Політолог Володимир Фесенко наводить несподівану паралель: "Він – чистий "апаратчик". Так само, як і нещодавно призначений голова Адміністрації президента Росії (Антон Вайно. – Ред.)"

Натомість співрозмовники ВВС Україна у Харкові говорять про Ігоря Райніна як про людину системи, сірого, непублічного бюрократа "в хорошому сенсі цього слова" та "конкретного" керівника, здатного до швидких та жорстких рішень.

"Він абсолютно не любить публічності. Завжди був непомітним, навіть коли виконував досить великий обсяг роботи", - каже про нього харківський журналіст та волонтер Володимир Чистілін.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ігоря Райніна називають бюрократом, не надто охочим до публічності

"Безпосереднього спілкування із журналістами Райнін уникав. Переважно для розмови з губернатором запрошували перевірених репортерів, які слухняно транслювали в ефір потрібні меседжі. Власне, він був один: "Під керуванням Ігоря Львовича Райніна Харківська область посіла перші місця за всіма показниками", - згадує позаштатний кореспондент ВВС Україна у Харкові Ганна Силаєва.

У біографії Ігоря Райніна є спортивна сторінка: до 15 років він серйозно займався у секції футболу харківського "Металіста", і, судячи з його власних слів, футбол багато чого навчив його в житті.

Володимир Чистілін каже, що пан Райнін часто порівнює політичний процес саме з цією грою. Мовляв, у нас, політиків, можуть бути різні людські стосунки, у роздягальні ми можемо хоч битися між собою, однак на футбольному полі ми повинні бути заодно, грати однією командою.

Політолог Володимир Фесенко каже, що саме політична нейтральність, неконфліктність Ігоря Райніна зіграли чималу роль в тому, що саме на його користь зробив свій вибір Петро Порошенко.

"Президент потребує надійного виконавця, чистого адміністратора, і Райнін буде ним", - впевнений експерт.

Він каже, що стиль роботи пана Райніна буде нагадувати його попередника - звісно, з поправкою на набагато більший бізнесовий та політичний досвід пана Ложкіна. Однак, припускає політолог, принаймні перші кілька місяців після відставки пан Ложкін "опікуватиме" свого наступника, тож певна спадкоємність влади на Банковій збережеться.

"Жорстко"

Ще одна риса Ігоря Райніна – він любить зловживати словом "жорстко", за що над ним навіть підсміювалися місцеві ЗМІ. Полюбляв називати себе "жорстким керівником", викликав підлеглих на килим для "жорстких" розмов.

"Він знає, як працює система, і вміє змусити її працювати. Він швидко думає та приймає рішення – і діє рішуче", - каже Ганна Силаєва.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Політолог Михайло Погребінський припускає, що Ігор Райнін може стати "чистим виконавцем" волі президента

Володимир Чистілін згадує, що саме за губернаторства Райніна на Харківщині "закрутили гайки" та "знищили усі сепаратистські прояви".

Водночас політолог Михайло Погребінський говорить, що пан Райнін "залякав будь-яку альтернативну думку" в регіоні, давши зрозуміти, що "не збирається дотримуватися жодних правил".

На його думку, призначення саме цієї людини на Банкову може слугувати ознакою наближення гарячих часів для нинішньої влади – зокрема, можливого внутрішнього "конфлікту у верхах" між прибічниками політичного та силового розв’язання конфлікту на Донбасі.

"Незважаючи на те, що (Райнін. – Ред.) вважається людиною і Авакова, і Ложкіна одночасно, він легко стане людиною тільки Порошенка, чистим виконавцем його волі. Я не виключаю, що його можна буде використовувати як ефективного менеджера в тому числі для того, щоб вчинити розгром когось з друзів-конкурентів з "табору війни", - каже пан Погребінський.

Сам Ігор Райнін у день призначення підтвердив свою репутацію не найкрасномовнішого політика України, обмежившись протокольною заявою для преси.

"У нас на Харківщині кажуть: спочатку справи, потім слова", - резюмував він, відмовившись від будь-яких детальних коментарів щодо своїх першочергових планів на новому робочому місці.