В Узбекистані готуються до похорону Карімова - ЗМІ

Копирайт изображения Reuters Image caption Офіційних повідомлень про смерть Іслама Карімова не надходило

Аеропорт узбецького міста Самарканд, де народився президент Іслам Карімов, в суботу буде закритий для всіх літаків, крім тих, які матимуть спеціальний дозвіл на зліт або посадку. Інформація про це з'явилася в міжнародній системі оповіщення пілотів NOTAM.

Раніше уряд Узбекистану повідомив, що пан Карімов перебуває в критичному стані.

У повідомленні, яке одночасно зачитали диктори державних каналів, йшлося про те, що за минулу добу стан його здоров'я різко погіршився.

Інформагенція Reuters з посиланням на три неназваних дипломатичних джерела повідомила, що президент країни помер. Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

В узбецьких ЗМІ вже кілька днів циркулюють чутки про смерть пана Карімова.

Перші повідомлення про його госпіталізацію з'явилися 28 серпня, а наступного дня дочка президента Лола Карімова написала, що її батька доправили в лікарню з інсультом.

Роботи на кладовищі

Узбецькі ЗМІ стверджують, що в Самарканді готуються до похорону президента Карімова.

Новинне видання "Фергана" повідомляло, що його поховають на кладовищі Самарканда, де поховані двоє братів і матір Іслама Карімова.

Агентство опублікувало фотографії робіт, які тривають на кладовищі. Видання повідомило, посилаючись на джерела, що про смерть президента оголосять у п'ятницю, а похорон відбудеться в суботу.

ЗМІ також повідомляли, що в Самарканді держслужбовці чистять вулиці, а деякі шляхи в центрі перекриті.

Також в Узбекистані скасували офіційні урочистості 31 серпня, приурочені до 25-річчя незалежності країни.

Іслам Карімов очолив Узбекистан в 1989 році, зайнявши пост першого секретаря ЦК Компартії тодішньої радянської республіки.

Президентом його обрали 24 березня 1990 року на сесії Верховної Ради Узбецької РСР.

Далі він здобув перемогу на всенародних виборах 1991 року і з того часу беззмінно перебуває на посаді президента.