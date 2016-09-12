У білоруський парламент пройшли дві опозиціонерки

Image caption За офіційними даними, в голосуванні взяли участь три чверті внесених до списків виборців

За результатами парламентських виборів у Білорусі, що відбулися у неділю, в нижню палату проходять дві представниці опозиційних структур, які виступають з критикою політики влади.

Юрист Анна Конопацька - член опозиційної Об'єднаної громадянської партії (ОГП) з моменту її заснування в середині 1990-х.

Лінгвіст Альона Анісім - заступник голови Товариства білоруської мови - структури, що вимагає від влади пріоритету національної мови і національних цінностей в політиці та житті.

У перших інтерв'ю після новини про обрання в парламент Альона Анісім пообіцяла просувати розроблений ТБМ ("Таварыством беларускай мовы") законопроект про державну підтримку білоруської мови.

В білоруському парламенті 110 місць, тож опозиційні депутати складають менше 2% від загального числа.

Image caption Альона Анісім добивається державної підтримки білоруської мови

"Жінки не відступають, вони завжди добиваються свого. Недарма кажуть: чого хоче жінка, того хоче Бог", - заявила новоспечений депутат Анісім у відповідь на сумніви в ефективності представників опозиції в середовищі провладної депутатської більшості.

Ситуація з членом ОГП Анною Конопацькою поки що не є такою однозначною: партія, за заявою її лідера Анатолія Лебедько, ще має вирішити, чи приймати Конопацькій депутатський мандат.

Опозиційні аналітики в Мінську одностайні в думці, що допуск до парламенту двох представниць табору, що критикує владу, зроблений перш за все для визнання Заходом виборів, які відбулися 11 вересня, легітимними і демократичними.

Досі жодна виборча кампанія, що пройшла в роки правління Олександра Лукашенка, не була визнана Заходом відповідною демократичним стандартам.

У білоруському парламенті з середини 1990-х не було представників опозиції, які критикують дії влади.

Отаман, співачка і 28 "старих" депутатів

За результатами голосування, згідно з даними Центрвиборчкому, в палату представників Верховної ради Республіки Білорусь обрані представники п'яти зареєстрованих в країні партій: вісім з Комуністичної партії Білорусі; по одному з ОГП і ЛДПБ; по три - з Республіканської партії праці і справедливості і Білоруської патріотичної партії.

Дві останні структури аналітики, втім, називають партіями-фантомами, що позначають на політичному небосхилі тільки в період електоральних кампаній або загострення відносин влади з реальною опозицією. Лідер Білоруської патріотичної партії Микола Улахович, який називає себе білоруським козацьким отаманом, був суперником Олександра Лукашенка в боротьбі за президентське крісло на виборах 2015 року, а зараз обраний до парламенту.

Серед відомих країні особистостей, які увійшли до депутатського корпусу, - співачка Ірина Дорофеєва і генерал КДБ Іван Корж.

Image caption Анна Конопацька, за словами лідера її партії, може відмовитися від свого мандата

У парламенті, за даними ЦВК, працюватимуть 38 жінок і 28 депутатів парламенту минулого скликання, переобраних на новий термін.

Визнання від СНД і ШОС

За офіційними даними, в голосуванні на виборах до білоруського парламенту взяли участь три чверті внесених до списків виборців.

У проміжному звіті місії спостерігачів СНД вибори названі відповідними до білоруського законодавства, відкритими і прозорими.

"Нас порадувало, що у місцевих спостерігачів не було зауважень, хоча ми й зазначали деякі технічні неточності", - заявив на прес-конференції в Мінську в понеділок голова Виконкому СНД Сергій Лебедєв.

Місія спостерігачів від Шанхайської організації співпраці також заявила про високу оцінку виборів в Білорусі.

"На підставі наявних у нас матеріалів і особистої присутності на виборчих дільницях можна зробити висновки: вибори в Білорусі в Палату представників пройшли відповідно до чинного законодавства Білорусі та міжнародних зобов'язань, які країна взяла на себе", - заявив в понеділок в Мінську генеральний секретар ШОС Рашид Алімов.

Спостерігачі від опозиційних партій і неурядових організацій тим часом повідомляють про зафіксовані ними випадки порушення виборчого законодавства.