Штайнмаєр: з опівночі набуде чинності "режим тиші" на Донбасі

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко зустрівся із Франком-Вальтером Штайнмаєром і Жаном-Марком Еро у Києві

Режим повного припинення вогню на сході України набуде чинності в ніч на четвер, 15 вересня, й триватиме тиждень. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини та голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Таку заяву він оприлюднив на брифінгу із очільниками МЗС України та Франції, вже після зустрічі із президентом Петром Порошенком.

"Ми приїхали сюди з оголошенням, з такою обіцянкою з Москви, що сьогодні опівночі набуде чинності режим припинення вогню на тиждень", - цитує пана Штайнмаєра агенція УНІАН.

Раніше про готовність припинити вогонь на Донбасі в ніч на 15 вересня заявили у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Попри те, що з 1 вересня на Донбасі діє "режим тиші", про який домовились на переговорах Тристоронньої контактної групи наприкінці серпня, штаб АТО і далі фіксує обстріли позицій українських військових.

Очільник МЗС Німеччини також повідомив, що 20 вересня Тристороння контактна група з врегулюванню ситуації на Донбасі повинна обговорити відведення військ від лінії розмежування.

"Якщо обидві сторони будуть дотримуватися режиму припинення вогню довше, ніж зазначений тиждень, то у нас з'явиться шанс, якого давно не було, а також з'явиться можливість досягти подальшого розмежування військ в окремих регіонах", - сказав пан Штайнмаєр.

"І ми сподіваємося, що наступного вівторка на засіданні Тристоронньої контактної групи про це буде досягнута домовленість", - додав він.

Пан Штайнмаєр також зазначив, що після візиту до Києва він разом із французьким колегою Жан-Марком Еро відвідає Краматорськ і Слов'янськ на Донеччині.

"Особливий статус"

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро нагадав про необхідність того, аби Україна надала Донбасу особливий статус, що є, за його словами, однією з ключових умов мінських домовленостей.

"Умовою політичного характеру є підготовка і ухвалення українського законопроекту про місцеві вибори на Донбасі і надання особливого статусу цьому регіону", - сказав пан Еро на брифінгу.

Пізніше у середу Петро Порошенко також має зустрітися із міністром закордонних справ Британії Борисом Джонсоном та головою МЗС Польщі. На зустрічі із паном Джонсоном йтиметься про взаємодію між країнами щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

У плані переговорів із головою МЗС Польщі значиться обговорення співпраці та підготовка візиту Петра Порошенка до Польщі.