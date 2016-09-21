Порошенко мав довгу розмову з Обамою

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Президент України Петро Порошенко у Нью-Йорку провів переговори з президентом США Бараком Обамою, повідомляє прес-служба українського президента.

У них "відбулася довга розмова", йдеться у повідомленні.

"Ми мали можливість обговорити подальші кроки щодо імплементації Мінських домовленостей, рішучі кроки з координації наших дій щодо того, щоб ми склали "дорожню карту" реалізації цих домовленостей, пріоритети безпекового компоненту Мінських домовленостей та місце і дати реалізації політичних частин мінського процесу", - повідомив пан Порошенко.

Співрозмовники також обговорили підтримку США реформ в Україні.

Також Порошенко зустрівся з віце-президентом США Джозефом Байденом, держсекретарем США Джоном Керрі, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Петро Порошенко нагадав, що Україна отримає 1 млрд доларів кредитних гарантій.

21 вересня у Мінську підписали рішення про відведення сил і озброєнь на Донбасі, за яким сторони домовились відвести війська на трьох ділянках за 13 днів.