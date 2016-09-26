Стрілянина у Х'юстоні: нападника поранили

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Кількох людей поранено через стрілянину у торговому центрі у Х'юстоні, повідомляють медіа американського штату Техас.

Місцеві ЗМІ зазначають, що поліція поранила підозрюваного під час затримання. Але даних ані про його стан, ані про його особу поки що немає.

Поліція Х'юстона каже, що до стрілянини навряд чи був причетний хтось іще, крім затриманого.

Жителів довколишніх районів просять оминати цю місцевість. Команда вибухотехніків перевіряє автомобіль підозрюваного.

Точна кількість постраждалих і тяжкість їхніх травм поки що невідома, зазначили у поліції.

Цей напад стався через три дні після стрілянини в торговому центрі в штаті Вашингтон, в результаті якої загинули п'ятеро людей.

Нападником виявився 20-річний чоловік, який народився в Туреччині, але має право на постійне проживання у США, кажуть посадовці.

За даними ФБР, жодних доказів того, що цей напад був пов'язаний з тероризмом, немає.