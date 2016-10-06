Кандидат у генсеки ООН: хто такий Антоніу Гутерреш?

Image caption Антоніу Гутерріш - колишній португальський прем'єр і верховний комісар у справах біженців

Висунутий на посаду нового генерального секретаря ООН дипломат - не представник Східної Європи і не жінка, як багато хто очікував.

Антоніу Гутерреш - представник Західної Європи, колишній португальський прем'єр і верховний комісар у справах біженців.

За словами інсайдерів, добре знайомих з його стилем роботи, Гутерреш здатний вдихнути нове життя в ООН, в чому організація має гостру потребу.

Офіційно голосування за нового керівника організації відбудеться у Радбезі ООН у четвер. Жоден з 15 представників країн Ради безпеки не висловився проти Гутерреша.

Широкій публіці про нового генсека ООН, який має стати до роботи з січня, відомо небагато.

Антоніу Мануель де Олівейра Гутерреш народився в Лісабоні в 1949 році, вивчав інженерну справу і фізику у Вищому технічному інституті. Закінчив його у 1971 році. Далі він почав академічну кар'єру на посаді старшого викладача.

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У 1974 році ревний католик Гутерреш вступив у Соціалістичну партію і незабаром вирішив повністю присвятити себе політиці.

У 1995 році, через три роки після обрання на пост генерального секретаря соціалістів, Антоніу Гутерреш став прем'єр-міністром Португалії.

Робота в ООН

На посту голови уряду країни він залишався сім років, аж до 2002 року.

У 2005 році Гутерреш, який вільно володіє португальською, іспанською, англійською та французькою, обійняв пост верховного комісара ООН у справах біженців.

За роки його керівництва кількість чиновників у штаб-квартирі в Женеві скоротилася, при цьому здатність агентства своєчасно реагувати на міжнародні кризи, направляючи своїх співробітників в "гарячі точки", як відзначають експерти, покращилася.

Копирайт изображения Reuters Image caption Гутерреш став верховним комісаром ООН у справах біженців в 2005 році

Як верховний комісар у справах біженців, Гутерреш невпинно переконував уряди найбільш розвинених і багатих країн світу виділяти більше коштів і ресурсів на допомогу постраждалим у конфліктах і від стихійних лих.

"Ми не можемо стримати людей, що рятуються втечею. Вони прийдуть. Наскільки добре ми підготуємося до їхнього приходу, наскільки гуманно ми будемо діяти по відношенню до них - ось питання, яке стоїть сьогодні перед нами", - писав Гутерреш у журналі Time торік.

У Антоніу Гутерреш має двох дітей від шлюбу з першою дружиною, яка померла в 1998 року від раку. Він знову одружився в 2001 році, у другому шлюбі виховує прийомного сина.