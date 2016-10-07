Армія і бойовики розвели сили у Петрівському

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Українська армія і бойовики "ДНР" розвели зброю та військових біля селища Петрівське на Донеччині.

Цю інформацію підтвердили і силовики України, і сепаратисти.

Сили відвели від лінії розмежування на один кілометр з обох боків, а ширина цієї ділянки складає два кілометри.

Як заявив представник "ДНР" Едуард Басурін, з 9 жовтня біля Петрівського може початись й розмінування.

Про розведення на трьох ділянках на Донбасі домовилися 21 вересня на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Відведення запланували почати на сьомий день після підписання угоди на трьох ділянках: Петрівського і Золотого на Донеччині та Станиці Луганській - на Луганщині.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Відводити мають всю зброю та військових

Умовою відведення було дотримання семиденного режиму повної тиші у цих районах.

Біля Золотого війська відвели 1 жовтня. У Петрівському через обстріли цей процес перенесли на 7 жовтня.

Як повідомили в міністерстві оборони України, обстріли біля Станиці Луганської тривають. Це означає, що відвести Збройні сили там поки що не можуть, пояснили у Міноборони.

Натомість представник "ДНР" Денис Пушилін заявив про можливість подальшого відведення ще на десяти ділянках.