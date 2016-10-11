Чому в США бояться втручання Росії у вибори?

Під час дебатів кандидатів на пост президента США в центрі уваги ненадовго знову опинилася тема хакерів.

Кандидати посперечалися через заяви, що російська влада намагається вплинути на перебіг майбутнього голосування.

Гілларі Клінтон сказала, що за допомогою хакерських атак Росія намагається схилити чашу терезів на користь Трампа.

Кандидат від Республіканської партії відповів негайно: "Я помічаю, що щоразу, як трапляється щось погане, в цьому звинувачують росіян. Вона [Клінтон] не знає, чи дійсно росіяни вчинили хакерську атаку. Можливо, жодного хакерського злому і не було".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У неділю пройшли другі телевізійні дебати між Гілларі Клінтон і Дональдом Трампом

За два дні до цього міністерство внутрішньої безпеки США й управління національної розвідки країни оприлюднили спільну заяву, в якій офіційно звинуватили російську владу в організації кібератак на американські політичні структури.

Критики Росії твердять, що будь-яка причетність російської держави до хакерських атак відповідала б дедалі поширенішій тенденції не просто викрадати інформацію, а ще й перетворювати її на зброю.

Ця історія почалася в травні, коли комітет Демократичної партії США помітив дивну поведінку одного з комп'ютерів у своїй мережі. Демократи запросили фахівців із кібербезпеки з компанії CrowdStrike перевірити, чи все в порядку.

Експерти виявили присутність у мережі двох хакерських груп. Одна перебувала там уже близько року, а друга лише недавно проникла в систему.

"Ми помітили, що в мережі оперували зловмисники, які намагалися знайти в системі слабкі місця, дивилися на комунікації ... вивчали кандидатів", - сказав в інтерв'ю ВВС старший фахівець із кібербезпеки CrowdStrike Шон Генрі. Раніше він працював помічником директора ФБР.

"Ми встановили наявність зв'язку з російською владою. У цьому конкретному випадку ми вважаємо, що російська влада брала участь у кампанії шпигунства. Вони, по суті, збирали розвідувальні дані про кандидатів на пост президента США", - зазначив Генрі.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Шон Генрі понад 20 років пропрацював у ФБР

Агресивні атаки

Після того як міністерство внутрішньої безпеки США і CrowdStrike розповіли про дії хакерів журналістам, матеріали були опубліковані в загальному доступі, і фокус трохи змістився - на перший план вийшло не так традиційне шпигунство, скільки спроби впливати на мережу так, щоб це мало наслідки в реальному світі.

На Заході представники влади вважають, що це частина більш глобальної кампанії, яку Росія намагається вести в мережі протягом вже досить тривалого часу.

"Ми бачимо все відкритіше й агресивніше використання кібертехнологій. Інформація стає зброєю і знаряддям впливу", - сказав ВВС колишній директор Центру урядового зв'язку Британії Девід Оманд.

Директор Управління національної розвідки США Джеймс Клаппер публічно дав свою оцінку подіям, що відбуваються.

"Випадки крадіжки інформації та зливи мають на меті вплинути на виборчий процес у США", - зазначив Клаппер у рамках спільної заяви спецслужб, оприлюдненої в п'ятницю.

"Такі дії не нові для Москви. Росія використовувала схожу тактику і техніку в Європі і Євразії, щоб, наприклад, вплинути на громадську думку, - заявив він. - З огляду на масштаб і складність цих атак, ми впевнені, що санкціонувати такі дії могли тільки найбільш високопоставлені російські чиновники".

Кремль відкинув ці звинувачення, назвавши їх абсурдними.

Image caption Кремль категорично відкидає звинувачення

Зерно сумніву

Є і ще одна тривожна ймовірність: перед тим як "злити" інформацію в публічний доступ, у неї могли внести зміни.

Іншими словами, до величезної кількості реальних фактів додається певна кількість дезінформації. І все це може бути розтиражовано в мережі і ЗМІ до того, як хтось перевірить вихідні дані.

Влада кількох штатів США також повідомила про спроби сканування їхніх систем, що пов'язані з голосуванням. Наприклад, це бази, де містяться дані про виборців.

Спецслужби США відзначають, що ці атаки були з серверів, які управляються російською компанією. Однак, за словами представників спецслужб, вони не готові однозначно заявити, що за цими діями стоїть російська влада.

Більше того, за словами експертів, реально вплинути на результати підрахунку голосів буде достатньо складно через вжиті заходи кіберзахисту і високий ступінь децентралізації систем електронних виборів.

Але навіть спроба такого втручання або його ймовірність може бути достатнім інструментом впливу на суспільні настрої під час виборів.

"Єдина причина, з якої, як мені здається, можна взагалі працювати в цьому напрямку - це щоб посіяти зерно сумніву про об'єктивність результатів голосування", - говорить Оманд, розмірковуючи про можливі причини активності хакерів.

"Адже якщо ви перебуваєте в регіоні, який спирається на дані автоматизованої системи реєстрації результатів виборів, і ви знаєте, що і самі машини для підрахунку голосів, і бази даних виборців могли бути зламані, то чи можете ви довіряти результатам голосування?" - пояснює він.

"Чутки про те, що результати виборів у цьому регіоні можна поставити під сумнів, рознесуть дуже швидко. І мені здається цілком імовірним, що в даний момент Росія була б дуже рада поставити США в таке незручне становище", - робить висновок колишній глава Центру урядового зв'язку Британії.

Копирайт изображения Reuters Image caption Вибори в США пройдуть 8 листопада

Гонка кіберозброєнь

Останніми роками Росія освоїла технології гібридної війни та інформаційного впливу на противника, зокрема, в ході конфліктів в Україні і в Грузії.

Крім того, російські спецслужби мають тривалу історію застосування "активних заходів впливу" й "операцій впливу" - ще з часів Холодної війни.

Але кіберпростір надає нові можливості для реалізації таких цілей.

У США зараз розгорнулася дискусія про те, як потрібно відповідати на подібні дії. І ця нова тенденція непокоїть фахівців.

"Необхідно провести дискусію на найвищому дипломатичному рівні про те, які методи прийнятні, а які ні, - вважає Генрі. - В іншому випадку ми побачимо, як гонка озброєнь у цій сфері набиратиме обертів. І це не піде на користь нікому", - упевнений експерт.