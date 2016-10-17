В Іраку почалась битва за Мосул

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В Іраку розпочалась операція з витіснення бойовиків Ісламської держави з останньої їхньої великої твердині у країні – мільйонного міста Мосул.

Артилерія почала обстріли біля міста зранку понеділка і до міста вже прямують танки.

Напередодні прем’єр-міністр Іраку, головнокомандувач збройними силами країни Хайдер Абаді оголосив про початок наземної операції з повернення Мосула з-під контролю бойовиків "Ісламської держави".

Абаді підкреслив, що саме місто – друге за величиною в країні з населенням близько двох мільйонів людей – від бойовиків "будуть звільняти" іракська армія та загони місцевої поліції.

В операції також беруть участь озброєні загони курдів.

"Закликаємо місцевих мешканців співпрацювати з силами, які звільнятимуть місто", - заявив прем’єр.

Мосул перебуває під контролем ІД з червня 2014 року.

Копирайт изображения Reuters Image caption ІД контролює Мосул з червня 2014 року

Даних щодо точної кількості людей у Мосулі немає, але перед захопленням бойовиками там мешкали більше двох мільйонів людей.

ООН попереджала, що гуманітарні наслідки операції з повернення міста можуть зачепити до 1,5 мільйона людей.

Вночі в суботу військово-повітряні сили Іраку скинули на Мосул тисячі листівок, попереджаючи мешканців про майбутню операцію з повернення міста.

Мосул – остання велика твердиня ІД в Іраку. За словами влади, повернення міста означатиме перемогу над "Ісламською державою" на території Іраку.

Саме в Мосулі лідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді оголосив про створення халіфату – держави, якою керують за законами Шаріату на територіях Іраку та Сирії.