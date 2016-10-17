У Донецьку вбили бойовика Моторолу

Копирайт изображения AFP Image caption Моторола у Донецькому аеропорту

У Донецьку вбили командира угруповання "Спарта" самопроголошеної "ДНР", російського найманця Арсена Павлова з позивним "Моторола". Бойовик загинув від вибуху саморобного пристрою у ліфті будинку, в якому мешкав у Донецьку.

Його загибель підтвердили ватажки "ДНР" Олександр Захарченко та Денис Пушилін, які вже звинуватили у вбивстві українську диверсійно-розвідувальну групу.

Інформацію про вбивство підтвердив і радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"Можу підтвердити інформацію, про яку кажуть зараз ЗМІ про вбивство Павлова", - сказав він в ефірі каналу 112.

"Моторолу" в Україні звинувачують у низці військових злочинів, зокрема розстрілі більше десяти військовополонених, зокрема солдата Ігоря Брановицького.

Друг Захарченка

Керівник самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко назвав смерть свого "близького друга" "викликом республіці".

Він заявив, що "Моторола" загинув дорогою до сім’ї у ліфті від вибуху.

Олександр Захарченко звинуватив у вбивстві владу України, а Петра Порошенка у порушенні перемир’я.

Він пообіцяв помститись, а смерть "Мотороли" назвав викликом "усій республіці".

Представник самопроголошеної "ДНР" у контактній групі в Мінську Денис Пушилін уточнив, що вибуховий пристрій спрацював біля ліфту будинку, де мешкав Павлов.

Копирайт изображения AFP Image caption Арсен Павлов зіграв у Донецьку гучне весілля

Поранення, за його даними, отримали кілька людей. Пан Пушилін стверджує, що вибуховий пристрій був саморобним.

Це не перший замах на Павлова, в червні цього року у Донецьку біля травматологічного центру прогримів вибух. Ніхто не постраждав, але Олександр Захарченко назвав його замахом на "Моторолу".

Російський найманець

Арсен Павлов, відомий як "Моторола", народився в 1983 році у Росії в республіці Комі.

В інтерв’ю казав про себе, що отримав диплом рятувальника, а до від’їзду в Україну робив пам’ятні плити.

В Україну приїхав за власним бажанням у лютому 2014 року, називав себе добровольцем та брав участь у проросійських акціях у Харкові та Донецьку.

Павлов під час штурму донецького аеропорту керував батальйоном "Спарта", цей підрозділ брав участь у боях за Іловайськ.

В Україні "Моторолу" звинувачують у військових злочинах. Сам Павлов у коментарі виданню KyivPost минулого року зізнався, що "розстріляв 15 полонених" українських військових.

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"Під час допитів, у порушення усіх міжнародних конвенцій за особисту незламність та непокору терористам, Ігор був особисто застрелений одним з нелюдів-бандитів з позивним "Моторола", - звинуватив Петро Порошенко Моторолу у вбивстві солдата Ігоря Брановицького.

СБУ пред’явила йому звинувачення у порушенні законів та звичаїв війни. В січні 2015 року Моторолу включили у санкційний список ЄС.

"Моторола" далеко не перший відомий бойовик, який загинув під час замаху за останній рік.

У травні минулого року загинув колишній командир бригади "Призрак" "ЛНР" Олексій Мозговий.

Також за нез'ясованих обставин загинув Олександр Бєднов, відомий як "Бетмен".

Нещодавно у підмосковному ресторані "Вітерець" вбили колишнього лідера угруповання "ДНР" "Оплот" Євгена Жиліна.

Бойовики звинувачують у вбивствах спецслужби України, натомість представники Києва називають замахи внутрішніми розбірками.