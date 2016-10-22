Сирійську владу звинуватили у використанні хімічної зброї

Копирайт изображения Reuters Image caption Сирія мала знищити свої запаси хімічної зброї ще в 2013 році

Сирійські проурядові війська застосували хімічну зброю у провінції Ідліб на північному заході країни у березні 2015 року, йдеться у секретній доповіді Ради безпеки ООН.

У витоках з цього документу йдеться, що заборонена зброя - бочкові бомби з газоподібним хлором – скидалися з вертольотів.

Раніше Організація з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) звинуватила сирійську владу у двох інших газових атаках, які також мали місце у 2015 році.

Влада Сирії наразі ніяк не прокоментувала ці звинувачення.

У 2013 році Сирія погодилася знищити свої запаси хімічної зброї згідно з договором між Москвою та Вашингтоном.

Цю угоду підтримала і Рада безпеки ООН. У її резолюції йшлося про те, що у разі, якщо Сирія не виконає її умови, то проти неї може бути застосовано санкції або ж військові дії у відповідності до 7-го розділу Статуту ООН.

У цьому документі, зокрема, йдеться про те, що Рада безпеки уповноважена санкціонувати "демонстрації, блокади та інші операції повітряних, морських чи сухопутних сил членів ООН".

Можливі розбіжності

Розслідування ООН та ОЗХЗ тривало тринадцять місяців. Його результати дозволяють звинуватити урядові сили в застосуванні отруйного газу в місті Кменас, що в провінції Ідліб, 16 березня 2015 року.

Спостерігачі кажуть, що ці висновки можуть призвести до розбіжностей між країнами, які мають право вето при голосуваннях у Раді безпеки ООН: Росією та Китаєм з одного боку та США, Великою Британією і Францією з іншого.

Ще одна доповідь ОЗХЗ, презентована у серпні цього року, звинуватила угрупування "Ісламська держава" у використанні іприту.

Копирайт изображения Reuters Image caption Посол США в ООН назвала використання в Сирії хімічної зброї "варварством"

Тоді Росія заявила, що ці висновки, як і звинувачення на адресу сирійської влади не можуть бути використані як привід для запровадження санкцій ООН.

Використання хлору в якості зброї заборонено Конвенцією про хімічну зброю, до якої Сирія приєдналася у 2013 році.

Бочкові бомби

Остання доповідь мала бути конфіденційною, але її положення потрапили до ЗМІ. Документ стверджує, що сирійські вертольоти скидали бочкові бомби, які, в свою чергу, випускали газоподібний хлор.

Доповідь називає конкретні військові частини, до яких належали вертольоти, однак констатує, що встановити імена людей, здатних надати відповідний наказ, не можна.

Документ містить рекомендацію притягнути до відповідальності людей, які мали повноваження ефективного контролю у названих військових частинах.

Посол США в ООН Саманта Пауер назвала використання хімічної зброї "варварством" та закликала "усі держави підтримати сильні та швидкі дії".