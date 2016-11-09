"Пережити Трампа" - перша реакція українських політиків

Копирайт изображения Getty Image caption Мало хто в Україні підтримував Дональда Трампа

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США стала несподіванкою для українських політиків та експертів, хоча вони все ще сподіваються на позитивне ставлення Трампа до України.

Під час президентської кампанії Дональд Трамп робив низку скандальних заяв щодо Росії, Путіна анексії Криму та НАТО, які налаштували проти нього політиків в Україні.

Відвідуючи США на сесії генасамблеї ООН, Петро Порошенко зустрічався тільки з Гілларі Клінтон, що також сприйняли як вияв уподобання керівництва України.

Показово, що президент України тільки о 14.28 привітав Трампа з перемогою та запросив до України.

"Це символ справжньої демократії, коли ніхто до останньої миті не знає результати виборів", - заявив пан Порошенко під час зустрічі з послом США в Україні.

Українські політики та експерти відходять від несподіваної перемоги Трампа, розмірковують про його ставлення до України й сподіваються на механізми стримувань і противаг у республіканців, які зазвичай підтримують Київ.

Український друг Трампа

Знайомий з ним більше 20 років, ми товаришуємо. Я це акуратно передбачав. Сильна особистість з непередбачуваною політикою. Міхеіл Саакашвілі, губернатор Одеської області

Чи не єдиним українським політиком, який одразу почав висловлювати певний оптимізм щодо Дональда Трампа, став майже відставлений губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі.

З самого ранку він похвалився на Facebook своїм знайомством з паном Трампом.

"Знайомий з ним більше 20 років, ми товаришуємо. Я це акуратно передбачав. Сильна особистість з непередбачуваною політикою. Ми повинні бути обережні і організовані більше ніж будь-коли", - заявив пан Саакашвілі.

Копирайт изображения Unian Image caption Міхеіл Саакашвілі почав хизуватись дружбою з Дональдом Трампом

Також він виклав десятихвилинне відео з візиту Трампа до Тбілісі за його президентства в Грузії.

Пан Саакашвілі нещодавно заявив про відставку і оголосив про перехід в опозицію. Тепер він натякає, що є одним з небагатьох українських політиків, хто може комунікувати з обраним президентом.

Хоча відомий український журналіст Олег Базар описав той візит 2012 року дещо інакше.

"Саакашвілі свого часу привозив Трампа в Батумі, де той розповідав, що інвестує в курорт купу грошей. У підсумку не інвестував, але піар-картинку для Міхо створив. Грузинські колеги розповідали тоді, що коштувало це Саакашвілі досить недорого", - написав пан Базар.

Помилка президента?

Політики та експерти закидають президенту України Петру Порошенку недостатню увагу до пана Трампа під час кампанії.

У вересні 2016 Петро Порошенко у Нью-Йорку зустрівся з Гілларі Клінтон, а із Дональдом Трампом цього з не досить зрозумілих причин зробити не вдалось.

Президентська команда тоді пояснила, що у політиків не збіглись графіки.

Про цю ситуацію вже нагадав член парламенту Віктор Балога.

Копирайт изображения AFP Image caption Петро Порошенко затягнув з вітаннями обраному президенту США

"Вітаю Петра Порошенка з перемогою свого кандидата на виборах в США. Ще вчора Петро Порошенко говорив, що розраховує на відповідальний вибір американців", - написав пан Балога.

Він із сарказмом оцінив кроки президента для налагодження дружніх стосунків з новим президентом США.

Всупереч зусиллям української влади перемогу отримав Дональд Трамп. Дуже кумедно зараз буде спостерігати за цирковими трюками представників нашої влади, які ще вчора принижували і ображали Трампа Олександр Вілкул, член Ради від "Опозиційного блоку"

Керівник уряду Володимир Гройсман зранку відреагував на перемогу пана Трампа, проте саме прізвище у привітанні так і не згадав.

"Вітаю американців з обранням нового глави держави, а новообраного президента США з перемогою на виборах. Сподіваюсь, що нова адміністрація продовжить курс підтримки України", - написав пан Гройсман.

Спікер Ради Андрій Парубій також привітав пана Трампа, назвавши його перемогу "новою реальністю та новими можливостями для України". І нагадав, що республіканці традиційно підтримують Україну.

В "Опозиційному блоці", який займає частково проросійську позицію, зраділи перемозі респубілканця.

"Всупереч зусиллям української влади перемогу отримав Дональд Трамп. Дуже кумедно зараз буде спостерігати за цирковими трюками представників нашої влади, які ще вчора принижували і ображали Трампа", - написав депутат ОБ Олександр Вілкул у Facebook.

Катастрофа чи блеф

"Перемога Трампа - це катастрофа. Але нам, українцям, своє робити", - спочатку відреагував український політик Олег Ляшко.

Хоча згодом поправив свій пост на більш нейтральний.

"Сподіваюся, що всі реверанси кандидата в президенти Трампа у бік Путіна - це було не більше, ніж передвиборна риторика", - виправився пан Ляшко.

Перемога Трампа - це катастрофа. Але нам, українцям, своє робити Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії"

Українські політики та експерти переважно поділяють ці дві позиції – розгубленість та сподівання на зміну риторики Трампа.

Один з ключових експертів із зовнішньої політики у партії "Батьківщина" Григорій Немиря оптимістичніше оцінив перемогу Трампа.

"Головне, чи зміняться реальні кроки США щодо України. Важливо не те, що казав чи не казав Трамп, а те що робитиме президент Трамп та його радники, які стануть держсекретарем або радником з нацбезпеки", - заявив пан Немиря.

Копирайт изображения AP Image caption Юлія Тимошенко привітала Дональда Трампа

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко по обіді привітала пана Трампа з перемогою.

"Хочу привітати нового президента з перемогою. США одні з перших визнали незалежність України і завжди намагались допомогти нам пройти шлях становлення. Не маю сумнівів, що новий президент буде продовжувати таку політику і партнерські стосунки з Україною будуть міцнішати", - заявила журналістам пані Тимошенко.

Не маю сумнівів, що новий президент буде продовжувати таку політику і партнерські стосунки з Україною будуть міцнішати Юлія Тимошенко, лідер "Батьківщини"

Натомість міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сприйняв результат виборів по-філософськи і з нотками розчарування.

"Такі от, брате, часи настали. Але це все ще твій час! :) Роби свою справу. Спокійно і впевнено. Суєта піде геть. Зроблене тобою залишиться", - частково зацитував він пісню гурту "Океан Ельзи".

Ще влітку він називав Дональда Трампа "небезпечним маргіналом".

Небезпеки миру з Путіним

Ще перед виборами відомий політичний філософ Френсіс Фукуяма в інтерв’ю ВВС попереджав про можливу угоду президента Трампа з Путіним за рахунок України. Остерігаються цього і українські політологи.

"Непередбачуваність Трампа та його можливі спроби домовитись з Путіним для нас можуть нести потенційні ризики", - вважає політолог Володимир Фесенко.

Непередбачуваність Трампа та його можливі спроби домовитись з Путіним для нас можуть нести потенційні ризики Володимир Фесенко, політолог

Але він зауважує, що це не можна називати катастрофою.

"Треба побачити, хто займатиметься українським питанням в адміністрації, атакож задіювати друзів України в Республіканській партії. Далеко не всі ініціативи Трампа можуть пройти у Конгресі, включно з відміною санкцій щодо Росії", - додав експерт.

Він не виключив, що якщо під час перемовин з Путіним Трамп відчує, що його хочуть ввести в оману, то стосунки США та Росії ще більше погіршаться.

Копирайт изображения AP Image caption Експерти остарігаються дружби Дональда Трампа та Володимира Путіна

Представник фракції "Народний фронт" Антон Геращенко також не вірить, що заяви Трампа щодо Росії втіляться в життя.

"Перемога Дональда Трампа не допоможе Путіну і далі вести агресивну політику стосовно України", - написав пан Геращенко.

Якщо Трамп вийде за червоні лінії і порушить Закон, то на нього чекає процедура імпічменту Антон Геращенко, член Ради від БПП

По-перше, він вважає, що політику США щодо Росії різко змінити не можна через політичні традиції та систему стримувань.

"А якщо Трамп вийде за червоні лінії і порушить закон, то на нього чекає процедура імпічменту", - додав політик.

Пережили Янукович, переживемо і Трампа

Політичний аналітик та журналіст Віталій Портніков спробував заспокоїти українців.

"Дональд Трамп і сам ще не знає, яким президентом він буде", - написав він у Facebook.

Він вказує, що хоч Трамп і обіцяв виборцям змінити систему, він невдовзі стане частиною того, що хотів зруйнувати.

Країна, яка пережила Віктора Януковича, переживе і Дональда Трампа. Якщо що, можемо поділитись досвідом Мустафа Найєм, член Ради від БПП

Політолог Тарас Чорновіл, який в Україні працював з керівником виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом, з сумом сприйняв результат виборів.

"Ситуація для нас неприємна, але не критична. Трамп у цікавих для нас сферах декларує принципи, які повністю суперечать позиції Республіканської партії. А в США волюнтаризм не проходить", - вважає Тарас Чорновіл.

А депутат Мустафа Найєм з гумором оцінив перемогу Трампа.

"Країна, яка пережила Віктора Януковича, переживе і Дональда Трампа. Якщо що, можемо поділитись досвідом", - написав він у Twitter.