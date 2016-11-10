Обама зустрівся з Трампом у Білому домі

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Президент США Барак Обама провів першу зустріч з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом у Білому домі.

Президент США сказав, що розмова з Трампом була "чудова" й охопила широке коло питань.

Зустріч у Білому домі тривала майже півтори години - значно довше, ніж заплановані 15 хвилин.

У коротких ремарках для журналістів після завершення розмови Дональд Трамп сказав, що частина порушених питань були "складними".

Обама запросив республіканця на зустріч, щоб обговорити плавний перехід президентських повноважень.

Копирайт изображения AP Image caption Короткі заяви для преси після 1,5 годинної розмови

Він сказав після переговорів за зачиненими дверима в Овальному кабінеті, що в нього вселяє оптимізм той факт, що його наступник прагне працювати з командою нинішнього президента.

Початок процесу передання влади означає, що він завершиться не раніше 20 січня наступного року.

Дружина Трампа Меланія прибула до Білого дому з чоловіком, щоби окремо зустрітися з першою леді Мішель Обамою.

Копирайт изображения Getty Image caption Працівники адміністрації Обами сподівалися побачити, як Трамп прибуває до Білого дому

Барак Обама під час кампанії агітував за кандидата в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон, а його дружина Мішель полум'яно критикувала Трампа після появи скандального запису його вихвалянь про сексуальні домагання.

Сам президент США і кандидат від республіканців не стримували різкого тону у висловлюваннях один про одного.

Трамп публічно висловлював сумніви в тому, що Обама народився громадянином США, та обіцяв перекреслити його політичну спадщину.

Плавний перехід влади

Американський президент називав Дональда Трампа непридатним для посту глави держави, але після виборів заявив, що вболіває за успіх нового президента.

Image caption Крім дружини Меланії, Дональда Трампа у Білому домі супроводжує частина його інших родичів

Обама також пообіцяв, що зробить усе можливе, щоби забезпечити плавний і успішний перехід влади до республіканця.

"Я хочу пересвідчитися, що передання повноважень пройде успішно, оскільки в кінцевому рахунку ми всі в одній команді, - заявив він. - Я доручив своїй команді працювати, щоб забезпечити успішне передання влади обраному президенту".

Гілларі Клінтон у своїй першій промові після програшу на виборах закликала своїх прихильників "дати шанс" Дональду Трампу і висловила надію, що він стане успішним президентом усіх американців.

Сам Трамп також зробив низку примирливих заяв. Відразу після перемоги він закликав усіх громадян країни до згуртування. "Я буду президентом для всіх американців, і це для мене дуже важливо", - заявив він.

Тим часом у Нью-Йорку та інших великих містах США пройшли демонстрації протесту проти обрання президентом Дональда Трампа.