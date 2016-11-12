Російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" підійшов до берегів Сирії

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Група російського Північного флоту, до складу якої входять крейсери "Петро Великий" та "Адмірал Кузнєцов", знаходиться в східній частині Середземного моря, маневруючи біля берегів Сирії. Про це повідомив командир "Адмірала Кузнєцова" Сергій Артамонов в ефірі російського телебачення.

Авіаносна група Північного флоту вирушила до берегів Сирії 15 жовтня.

Ця група стала найбільшою російською ескадрою, яка з'явилася біля берегів Європи з 2014 року. Вона поповнить вже розміщене біля берегів Сирії російське угруповання в складі 10 бойових кораблів.

Раніше Іспанія та Мальта відмовилися дозаправляти російські судна, що прямували до Сирії. У ЗМІ висловлювали побоювання, що група не зможе дійти до місця призначення без дозаправки в портах середземноморських країн.

Однак в міноборони Росії тоді заявили, що російська корабельна авіаносна група повністю забезпечена необхідними запасами для виконання завдань в автономному режимі.

За словами командира крейсера "Петро Великий" Владислава Малаховського, повітряні судна інших держав "побоюються підходити" до російських кораблів на відстань ближче 50 км.

Росія збирає в Середземному морі велику авіаційну корабельну групу, яку їй не вдавалося зібрати за всю пострадянську історію.