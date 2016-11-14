"Що буде з ядерною кнопкою?" - запитання про Трампа

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Обрання Дональда Трампа наступним президентом США - за переваги республіканців у Конгресі - викликає шквал запитань як про виборчий процес, так і про те, що буде далі.

Від медичного страхування та змін у системі охорони здоров'я, запровадженій Обамою, до одностатевих шлюбів і глобального потепління – американські громадяни і люди по всьому світу бажають знати, яке майбутнє очікує на них за нової адміністрації.

Розгляньмо низку запитань, які надходять від користувачів інтернету та слухачів ВВС.

Скільки людей взяли участь у президентських виборах у США?

Офіційні дані оприлюднюють лише через два тижні після виборів. Утім, за даними вебсайту US Elections Project, свої голоси віддали на виборах приблизно 128,8 млн американців - із 231,5 млн тих, хто має право голосу.

Відповідно, явка склала 55,6% виборців. У 2012 році цей показник був трохи вищим - 58,6% виборців, а в 2008 році – 62,2%.

Хто отримав більше голосів виборців?

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Якщо рахувати результати прямого голосування (тобто фактичні голоси виборців), схоже, що перемога вже остаточно лишиться за Гілларі Клінтон, хоч і з незначною перевагою.

За останнім підрахунком, пані Клінтон отримала 60 274 974 голоси, або 47,7%, а пан Трамп – 59 937 338 голосів, або 47,4%.

Втім, за виборчою системою США, суперники змагаються за перемогу окремо в кожному штаті, після чого їм відходить певна кількість голосів Колегії виборників від тих штатів, де вони перемогли.

Завдяки перемозі в кількох "непевних" штатах (тих, де результат було складно передбачити), яким відповідає суттєва кількість голосів Колегії виборників, пан Трамп отримав 290 таких голосів – і відірвався на комфортну відстань від пані Клінтон із 228 голосами. Вибір двох штатів – Мічигану і Нью-Гемпширу – ще не оголошений.

Інші кандидати в президенти спільно отримали 6 116 253 голоси виборців.

Скільки років кандидатам?

Сьогодні це одне з найпоширеніших запитань, за статистикою Google Trends.

Дональду Трампу 70 років, а Гілларі Клінтон – 69.

Коли Трамп заступить на посаду президента?

Інавгурація нового президента відбудеться опівдні у п'ятницю, 20 січня.

До того він має оголосити членів своєї команди та розробити свій майбутній курс. Йому нададуть доступ на урядові брифінги, включно з інформацією про національну безпеку та військові операції.

Чи житиме президент Трамп у Білому домі?

В інтерв’ю, опублікованому на вебсайті The Hill минулого року, пан Трамп заперечив, що нібито планує порушити давню традицію і не переїжджати до президентської резиденції в Вашингтоні.

"Звісно, я жив би в Білому домі, бо так має бути", – сказав він і додав, що "рідко коли виїжджав би з Білого дому, адже там так багато роботи".

З вівторка, коли пан Трамп переміг на президентських виборах, Федеральне авіаційне управління США запровадило обмеження на польоти над його будинком у нью-йоркському Мангеттені. Його знімуть 21 січня - після переїзду Трампа до Білого дому.

Чи продовжить Трамп свої ділові справи, коли стане президентом?

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Вочевидь, ні. В інтерв’ю телеканалу CNN, юрист пана Трампа сказав, що приватна компанія Trump Organization – фірма з американськими та міжнародними активами, що включає готелі, поля для гольфа, комерційну та житлову нерухомість – перейде у "сліпий траст" до дорослих дітей пана Трампа - Дональда-молодшого, Іванки та Еріка.

Втім, критики сумніваються, що це насправді буде "сліпий траст", який дозволить уникнути конфлікту інтересів, адже пан Трамп і далі буде в курсі своїх ділових справ і того, як на них впливатимуть його політичні рішення, бо бізнесом постійно керуватимуть близькі родичі.

Коли Трамп почне будувати стіну на кордоні з Мексикою?

Стіна на мексиканському кордоні, що буцімто зупинить нелегальну імміграцію, стала лейтмотивом його передвиборчої кампанії.

Документ, опублікований на його вебсайті, пояснює, яким чином Трамп "змусить Мексику заплатити".

Копирайт изображения AFP Image caption Чи буде цей паркан замінений стіною?

Перебачається, що в "день перший" реалізації цього плану змінять правила здійснення грошових переказів, щоб жоден "нерезидент" не міг переказати гроші з США без документів про те, що він перебуває в країні легально.

Втім, мексиканські посадовці вже заявили, що Мексика не збирається оплачувати цей проект.

Враховуючи його масштаби, оцінкову вартість, складнощі з викупом приватних територій уздовж кордону та скептицизм із цього приводу багатьох конгресменів-республіканців, багато хто з аналітиків вважає, що зведення стіни малоймовірне.

Натомість вони очікують посилення прикордонного контролю і запровадження суворіших правил міграції. Деякі радники Трампа переводять розмову на "віртуальний" чи "технологічний" мур, хоча кандидат у президенти наголошував на буквальному розумінні своєї обіцянки.

Чи депортує Трамп із США нелегальних мігрантів?

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Наразі в США перебувають близько 11 млн таких мігрантів. Пан Трамп опублікував 10-крокову міграційну програму, що включає, зокрема, скасування амністій, запроваджених президентом Обамою, суворе дотримання імміграційних законів та депортацію тих, хто не має належних документів.

Утім, особи, що перебувають в США нелегально, мають право на судовий розгляд своїх справ, тож для реалізації цієї програми знадобляться додаткові судді та прокурори, оскільки навантаження на судову систему значно зросте. Ймовірно, що розгляд таких справ затягуватиметься на роки. Конгресу треба буде ухвалити фінансування цих процесів.

Очікується, що пан Трамп відкличе президентські укази Обами від 2014 р., що надали сотням тисяч нелегальних іммігрантів тимчасовий юридичний статус, із відтермінуванням депортації на невизначений час. Президентські укази в США мають юридичну вагу без схвалення Конгресу.

За словами пана Трампа, у перший же день на президентській посаді він підпише указ прискорити "видалення з країни злочинців – нелегальних мігрантів"; він також покладе кінець "політиці непереслідування", що її провадив Обама, та триматиме нелегальних іммігрантів під арештом аж до дня їхньої депортації. Він пообіцяв збільшити число правозастосовних посадовців, необхідних для втілення його плану.

Я маю медичну страховку згідно з медичною реформою пана Обами. Чи втратить вона чинність?

Дональд Трамп чітко сказав, що вважає своїм пріоритетом скасування Реформи охорони здоров'я і захисту пацієнтів у США, і планує зробити це "дуже-дуже швидко".

Втім, як пояснює кореспондент ВВС у Північній Америці Ентоні Зуркер, хоча республіканці і мають більшість із 52 голосів у Сенаті, потрібно лише 40 голосів, аби заблокувати голосування за важливі законопроекти через так зване "флібустьєрство" (навмисне розтягування дебатів).

Демократи ж матимуть 48 голосів (включно з двома незалежними сенаторами).

Свого часу республіканці надзвичайно дошкуляли цим прийомом Обамі та його адміністрації. Нині ж - це остання надія демократів на збереження вистражданих ними реформ.

Але може бути, що й флібустьєрство не допоможе. Існують певні парламентські процедури, через які республіканці можуть урізати фінансування ключових аспектів системи медичного страхування, і для цього знадобиться проста більшість голосів.

Деякі республіканці вже закликають Сенат унеможливити практику флібустьєрства – і це теж можна зробити, попри опозицію демократів.

Чи може Трамп самостійно запускати ядерні бомби?

Копирайт изображения Reuters Image caption Коди, необхідні для ядерної атаки, містяться у такій валізці

Президент США має повноваження розпочати ядерну атаку за лічені хвилини.

"Ядерна валізка", яку весь час тримають біля нього, містить код, яким він мусить скористатися, щоб підтвердити свою особу, наказуючи ві

йськовому керівництву завдати ядерного удару.

Для перевірки цього коду необхідна участь міністра оборони, але той не має повноважень ветувати рішення президента. Після його підтвердження запускається комплекс складних дій і технологій із, власне, виконання удару.

Ця комплексна система дозволяє президенту США блискавично реагувати на загрозу ядерної атаки – із попередженням лише за 10 хвилин. У валізці також є попередні плани можливих нападів, спрямованих на різні країни світу, щоб президент мав із чого вибрати.

Критики Дональда Трампа висловлювали сумніви, що він має достатньо витримки та інтелекту, аби зважувати складні нюанси ситуації прямої ядерної загрози; їх непокоїть, що ядерні коди будуть у розпорядженні людини, відомої своєю гарячністю.

Його власні висловлювання з цього приводу неоднозначні: у військових питаннях – зокрема ядерних – потрібно зберігати "непередбачуваність", наголошував він.

У квітні він сказав телеканалу NBC, що "скористається ядерною зброю хіба в найостаннішу чергу", адже це "жахіття".

"Мене, на відміну від деяких інших людей, аж ніяк не потішить необхідність натиснути кнопку. Та я не збираюся виключати такої необхідності", – сказав він.

Та за місяць до того він висловився інакше: "Якщо на нас нападе хтось із ІДІЛ, невже не доречно буде відреагувати ядерною бомбою?".

Чи визнаватимуться й далі одностатеві шлюби?

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За його словами, це має вирішуватися на рівні кожного штату, а не всієї країни. Як відомо, він був незадоволений рішенням Верховного суду, яке визнало одностатеві шлюби законними по всій території США. Втім, після цього рішення він, схоже, погодився, що це "тупикове питання" і дав зрозуміти, що не підтримує спроб змінити це рішення.

Водночас, на початку цього року він сказав у програмі Fox News, що "обов’язково подумає" про призначення нових суддів Верховного суду, які б скасували це рішення.

Хоч би як, це питання для нього - не пріоритет. Слід зауважити, що категоричним неприйняттям одностатевих шлюбів відомий його майбутній віце-президент Майк Пенс.

Чи заборонить він аборти?

У березні Дональд Трамп заявив, що аборти мають бути поза законом і що він підтримує "те чи інше покарання" жінок, які їх роблять.

Але пізніше він відійшов від подібної риторики і висловив думку, що питання про легальність абортів має вирішуватися на рівні штатів, а кримінальна відповідальність – лежати винятково на виконавцях абортів.

Пан Трамп також казав, що аборти мають лишатися легальними як виняток у разі "зґвалтування, інцесту та небезпеки для життя матері". Він проти того, щоб страхування Medicaid покривало вартість абортів для малозабезпечених жінок, і разом із республіканською більшістю у Конгресі планує запровадити відповідні закони.

Більшість абортів у США виконують у клініках, серед яких одна з найбільших – це Planned Parenthood ("Плановане батьківство"). Пан Трамп пообіцяв припинити фінансування цієї організації, яка пропонує жінкам з усіх Сполучених Штатів послуги у сфері репродуктивного здоров’я, включно з контрацепцією.

Чи ускладниться доступ до контрацептивних засобів?

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Жінки, що мають медичну страховку згідно з Реформою охорони здоров’я, зараз можуть отримувати контрацептиви безкоштовно, але пан Трамп присягнувся скасувати цю реформу.

Як стверджується на сайті Vox, йому навіть не обов’язково чекати масштабних змін, щоб вилучити контрацептиви з переліку засобів, які покриває страхування, – варто лише змінити деякі визначення.

Та пан Трамп не казав, чи планує він це робити – і чи будуть контрацептиви охоплені новою системою охорони здоров’я, яку він хоче запровадити. Він зазначав, що підтримує безрецептурний продаж контрацептивів.

Одна з причин хвилювань – те, що пан Трамп планує припинити фінансування організації Planned Parenthood. Він запевняв, що гроші будуть перерозподілені на інших постачальників таких послуг, але критики вважають, що ці постачальники не зможуть заповнити створену нішу.

Страх, що контрацептивні засоби стануть менш доступними та дорожчими, пробудив хвилю інтересу до протизаплідних імплантатів тривалої дії. Жінкам рекомендують проконсультуватися з лікарем про те, які варіанти контрацепції найкраще їм підійдуть.

Чи намагатиметься Дональд Трамп зупинити або зменшити легальну імміграцію у США?

Пан Трамп говорив про те, що хоче забезпечити роботою насамперед американців – і, відповідно, зменшити число працівників з-за кордону, що приїжджають до США.

За його адміністрації, каже він, дозвіл на перебування видаватимуть лише тим людям, які доведуть свою фінансову самодостатність; претенденти проходитимуть "ретельну перевірку" та складатимуть "тест із ідеології".

З чого саме складатимуться перевірка та тест, він поки не пояснив; як зауважують експерти, імміграційні правила США вже й зараз включають подібне ідеологічне тестування та скринінг осіб, які намагаються в’їхати до країни.

Пан Трамп також хоче тимчасово призупинити імміграцію з регіонів, що є "експортерами тероризму і де наразі неможливо забезпечити ретельну перевірку".

З роками Конгрес наділив президента великими повноваженнями у зміні імміграційних правил, тож Дональд Трамп і справді може запровадити додаткові аспекти перевірки претендентів на імміграцію.

Втім, експерти розходяться у думках щодо того, чи зможе він звузити кількісні обмеження на імміграцію або змінити нинішні категорії "зелених карт"; схоже, тут не обійтися без підтримки Конгресу.

Що буде з чинними судовими справами проти Трампа?

Копирайт изображения Getty Image caption До Трампа позиваються чимало слухачів курсів "Університету Трампа"

Навіть за мірками, які пасують власникові багатомільйонного бізнесу, Дональд Трамп надзвичайно багато судиться. За роки своєї кар’єри він брав участь у тисячах судових справ - і як позивач, і як відповідач.

Станом на сьогодні обраний президент втягнений у 75 чинних справ, за підрахунком газети USA Today.

Найгарячішими – і потенційно найбільш незручними для новообраного лідера – є справи, що стосуються нині ліквідованого Університету Трампа.

У більшості з них позивачами є колишні студенти: вони стверджують, що заплатили десятки тисяч доларів за курси, що мали навчити їх секретам торгівлі нерухомістю, але не навчили. Пан Трамп заперечує свою провину.

Оскільки позови були подані задовго до того, як Трамп стане президентом, президентський імунітет тут не діє, і панові Трампу доведеться поставати перед судом у призначені терміни.

Я мусульманин (мусульманка). Чи зможу я приїхати до США як турист?

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Після минулорічної стрілянини в Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія, в якій загинуло 14 осіб, пан Трамп опублікував прес-реліз із закликом до "повної та цілковитої заборони" на в'їзд мусульман до США, "допоки наші представники не розберуться, що відбувається".

Цей заклик засудили у США та різних країнах світу; зокрема, майбутній віце-президент Майк Пенс назвав цей заклик "образливим і антиконституційним".

Не виключено, що відтоді пан Трамп змінив свою думку. У жовтні пан Пенс сказав журналістам, що більше не протестує проти заборони на в’їзд для мусульман, оскільки "Дональд Трамп відійшов від цієї позиції".

Після виборів сторінку його вебсайту, де був розміщений згаданий прес-реліз, схоже, було видалено; за тією адресою містилося лише посилання на головну сторінку сайту.

Це викликало запитання про те, чи не відмовився Трамп від своєї ідеї. Втім, пізніше сторінку відновили, і речник Трампа сказав в інтерв’ю з Washington Post, що це була технічна помилка.

Чи зможе Трамп розірвати угоди та домовленості стосовно кліматичних змін?

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Пан Трамп скептично висловлювався про наукові дослідження у підґрунті теорії кліматичних змін і хоче, щоб США вийшли з Паризької угоди. За його словами, ця угода "погана для американського бізнесу" і "дозволить іноземним бюрократам контролювати, скільки енергії ми вживаємо".

У 2012 році він написав у Twitter, що глобальне потеплення вигадане китайцями, щоб зробити виробництво США неконкурентоспроможним. Але минулого січня він пояснив, що то був жарт.

Утім, Паризьку угоду ратифікували, і вона є частиною міжнародного законодавства. Хоча Трампові, напевно, буде нескладно знайти достатньо політичних однодумців, щоб заявити про припинення підтримки угоди Сполученими Штатами, формальний процес виходу забере чотири роки.

Вже після виборів у Марокко відбулася Конференція ООН зі зміни клімату, де делегати з 200 країн висловили готовність виконувати умови Паризької угоди навіть без Сполучених Штатів.

Чи Трамп ослабить НАТО і поставить у невигідне становище союзників США?

Згідно з планом "Спершу Америка", що висловлює зовнішню політику обраного президента, його пріоритетом завжди будуть інтереси США, а іноземні союзники мусять нести більше витрат на військові дії та оборону.

Пан Трамп чітко сказав, що планує переглянути участь США в Північноатлантичному альянсі (НАТО).

У липневому інтерв’ю в New York Times він зазначив, що в разі майбутнього нападу з боку Росії члени НАТО можуть розраховувати на допомогу США тільки якщо "вони вже виконали свої зобов’язання перед нами".

Після обрання Трампа президентом європейські лідери вже попросили його прояснити свою позицію, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав йому, що виконання угоди – це "дещо абсолютно безумовне".

Чи можливий тут компроміс – наразі невідомо.

Які стосунки будуть у США із Північною Кореєю?

Копирайт изображения Getty Image caption Запуск північнокорейської балістичної ракети - фото державної інформагенції країни

Колишній заступник державного секретаря США Філіп Кроулі сказав в інтерв’ю ВВС: "Рано чи пізно – і, напевно, досить рано – Кім Чен Ин підведеться і скаже президентові Трампу: "Ми – ядерна держава. Що ви плануєте з цим робити?" Це буде ключовий тест для президента Трампа".

Зовнішня політика Дональда Трампа значною мірою лишається незрозумілою.

У травні він натякнув, що не проти почати перемовини з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, щоб переконати його зупинити ядерну програму Пхеньяна: "Я би з ним поговорив. Без проблем поговорив би". Це було би величезною зміною в політиці США щодо цієї ізольованої країни.

Пхеньян підтримав його кандидатуру – там його назвали "мудрим політиком" і "далекоглядним кандидатом", потішившись його коментарям про те, що Південна Корея мусить платити більше, якщо хоче, щоб американські війська залишалися на її території.

Та вже після виборів Північна Корея чітко проголосила, що не має жодних намірів відмовлятися від ядерної зброї.

Торкаючись цього питання кілька днів тому, Ґрем Еллісон, один із провідних експертів світу з питань поширення та стримування ядерної зброї, сказав: "Одна з багатьох проблем Трампа – те, що він явно не розробив жодного потенційного сценарію реакції на загрозу від Північної Кореї. Наш головнокомандувач – єдина людина, що стоїть між нами та імовірністю того, що нас розбомблять під три чорти. Що ми в ньому побачимо: імпульсивність, нетерплячість чи просто необізнаність з матеріалом – поки незрозуміло".

Пан Трамп також казав, що готовий дозволити Японії та Південній Кореї розбудовувати власні ядерні запаси для захисту від Північної Кореї та Китаю.

Чи справді збільшиться приплив американських емігрантів до Канади?

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Щойно пролунали перші новини про ймовірну перемогу Трампа, тимчасово вийшов із ладу імміграційний сайт Канади, що пояснювали різким припливом відвідувачів. Схожий приплив спостерігався також на імміграційному сайті Нової Зеландії, а запит "імміграція до Австралії" став одним із найпопулярніших у пошуковику Google.

Наразі неясно, чи така хвиля інтересу з боку громадян США фактично призведе до їхнього переїзду до Канади та інших країн.

Втім, якщо отримання канадської туристичної візи не складе проблеми для більшості американців, постійний переїзд – інша справа.

У Канаді діють кілька імміграційних програм, і кожна має різні вимоги та призначення. Як пояснюють юристи, що спеціалізуються на цьому питанні, Канада визнає три "поважні причини" для переїзду: особливі навички чи професія, возз’єднання родини і політичний притулок для незахищених осіб.

Решту ж охочих ретельно оцінюватимуть за такими критеріями, як національність, вік, знання мов, освіта та досвід роботи.

Що буде з петицією про заборону в’їзду Трампа до Британії, коли він стане президентом?

У 2015 році набула поширення петиція "Заборонити Дональду Трампу в’їзд до Великої Британії". Як причину, автори назвали його "риторику ненависті", яку вони побачили в багатьох його висловлюваннях, особливо щодо мусульман.

Петиція зібрала понад півмільйона підписів і обговорювалась у парламенті в січні 2016 року.

Прем’єр-міністр Тереза Мей, яка тоді була міністром внутрішніх справ, засудила суперечливі вислови пана Трампа, але не підтримала прохання про заборону в’їзду.

Хоча дебати в парламенті відбулися, голосування не було, тож жодних прямих дій із цього приводу не планується.