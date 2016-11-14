Білий дім Трампа: істеблішмент і ультраправі під одним дахом

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Обраний президент США Дональд Трамп визначився з призначеннями на деякі ключові пости в його майбутній адміністрації.

Очолить її Райнс Прібус - керівник національного комітету Республіканської партії.

А головним радником президента Трампа стане політтехнолог Стівен Беннон, який очолював його передвиборчий штаб.

Отож, хто ці люди?

Давні знайомі

У своїй заяві Трамп назвав Прібуса і Беннона висококваліфікованими лідерами, з якими він чудово працював під час передвиборчої кампанії, і які принесли йому цю "історичну перемогу".

44-річний пан Прібус під час перегонів був ланкою між штабом пана Трампа та керівництвом Республіканської партії.

Він також близький до теперішнього спікера палати представників конгресу США Пола Райана. Свого часу вони разом балотувалися від штату Вісконсин. Цей зв'язок полегшить Прібусу просування законодавчих ініціатив від нового глави Білого дому.

Майстер на всі руки

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Майбутній головний радник пана Трампа 62-річний Стів Беннон встиг попрацювати інвестиційним банкіром і продюсером у Голлівуді, а також - послужити на флоті.

Фільми, які продюсував пан Беннон, мали консервативне забарвлення. Вони позитивно зображали пана Рейгана, Сару Пейлін і так званий "Рух бостонського чаювання".

У 2012 році пан Беннон очолив новинний сайт Breitbart і пообіцяв перетворити його на "Huffington Post для правих".

Breitbart пов'язаний із рухом "альтернативних правих" - alt-right - прихильники якого відкидають не лише ліву ідеологію, а й традиційний консерватизм.

Сайт сповідує свободу слова і "право на образу". Опоненти називають Breitbart расистським, антисемітським і шовіністичним ресурсом.

Ідеї Стівена Беннона не збігаються з уявленнями більшості республіканського істеблішменту.

Деякі однопартійці навіть називають пана Беннона правим екстремістом і расистом.

"Ми дуже плідно співпрацювали під час кампанії, і це призвело нас до перемоги. Ми продовжимо цю співпрацю, щоби допомогти обраному президенту Трампу реалізувати його програму", - заявив політик після оголошення про його призначення.

Конгресмен-демократ Адам Шифф назвав призначення пана Беннона недивним, але таким, що насторожує.

"Його альт-праві, антисемітські та жінконенависницькі погляди не мають нічого спільного з Білим домом", - написав пан Шифф у Twitter.

Аналіз кореспондента Бі-бі-сі у Вашингтоні Ентоні Зуркера

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Людина, який побудувала свою кампанію на протистоянні з істеблішментом обрала керівника національного комітету Республіканської партії головою своєї адміністрації.

Важко знайти фігуру, тісніше пов'язану з істеблішментом, ніж Райнс Прібус.

Якщо шукати певні підказки в перших діях пана Трампа в статусі обраного президента, то, судячи з усього, керувати Білим домом буде партія ветеранів.

Водночас, пан Трамп вводить у Білий дім і "диявола-аутсайдера" - Стівена Беннона, колишнього главу "вибухового" сайту Breitbart News.

Об'єднання Прібуса й Беннона під одним дахом може створити цікаву напругу. Якщо ними грамотно керувати, це може дати адміністрації пана Трампа заряд енергії. Якщо справи підуть іншим чином, така співдружність може розірвати Білий дім на шматки.

Незалежно від того, як будуть розвиватися справи, просування пана Прібуса на важливий пост свідчить про те, що чоловік із Вісконсина ризикував не дарма. Багато однопартійців Прібуса закликали його відкинути кандидатуру пана Трампа кожного разу, коли передвиборча кампанія зазнавала поразки. Втім, пан Прібус стояв на своєму і подалі від чужих очей виправляв ситуацію.

Це часто здавалося неможливим. У підсумку він досягнув успіху і отримав пост у Білому домі як нагороду.

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Пана Прібуса обрали керівником національного комітету Республіканської партії у 2011 році. Відтоді він був офіційним речником партії та керував залученням коштів.

Журналісти зазначають, що одним із головних викликів для нової адміністрації стане пошук спільної мови із більшістю Республіканської партії. Жорсткі розбіжності виникли ще під час попереднього голосування - праймеріз.

Обидві палати конгресу зараз перебувають під контролем республіканців.

Чого очікувати?

Дональд Трамп займе Білий дім 20 січня, змінивши Барака Обаму, який був президентом два терміни.

Своє перше інтерв'ю в статусі обраного президента США Дональд Трамп дав каналу CBS і заявив про таке: