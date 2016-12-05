Трамп навмисно спровокував Китай - Washington Post

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Чи розлютив Дональд Трамп Китай своєю розмовою з лідером Тайваню, чому британським політикам майже не вірять виборці, чи зможе Британія убезпечити себе від цунамі та чи складатимуть мігранти "клятву на вірність британським цінностям" - в огляді іноземної преси.

"Жорсткий" Трамп

Телефонна розмова між новобраним президентом США Дональдом Трампом та лідером Тайваню Цай Інвень була "навмисно провокативним кроком", пише Washington Post.

За словами джерел видання, історичний діалог між лідерами США та Тайваню, який відбувся вперше з 1979 року, став "продуктом місяців спокійної підготовки та роздумів".

Критики вже охрестили розмову помилкою новачка в політиці. Але експерти побачили в цій події "прорахований сиграл" щодо нового, "твердого ставлення" до Китаю. Керівництво КНР "рішуче" відреагувало на розмову, натякнувши на недосвідченість Трампа.

Реакція мільярдера не змусила себе довго чекати.

"Чи запитував Китай, чи було б нормально девальвувати свою валюту (та ускладнювати конкуренцію для наших компаній), обкладати наші продукти, які імпортуються до їхньої країни, великими податками (США не оподатковує китайські товари) чи розбудовувати величезний військовий комплекс посередині Південнокитайського моря? Я так не думаю", - написав Трамп у Twitter.

На думку видання, на американсько-китайські відносини дійсно може чекати перезавантаження, зважаючи на велику кількість республіканців, які виступають за "жорсткішу" лінію поведінки з Китаєм, в оточенні новобраного президента. Крім того, так Трамп намагається виконати передвиборчу обіцянку.

"Роздратувавши або навіть розлютивши китайський уряд своєю розмовою з Цай, Трамп продемонстрував своїм головним прихильникам, що виконуватиме свою обіцянку ставитися жорсткіше до Китаю", - підсумовує Washington Post.

Політикам не вірять

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британським політикам довіряють найменше, пише Independent

Британські політики очолюють список професій, яким довіряють найменше, пише Independent з посиланням на щорічне дослідження компанії Ipsos Mori.

Довіра до політиків наближається до "нижньої межі", оскільки лише 15% респондентів вважають, що політики кажуть правду. Цьогорічний показник одразу на 6 пунктів менший за минулорічний, кажуть дослідники, та пов'язують таке зменшення з "брекзитом".

"Один з небагатьох пунктів, щодо якого погоджуються як прихильники, так і противники "брекзиту", полягає в тому, що жодну з цих кампаній не можна вважати успішною, кожна з них була націлена та те, щоб відвернути від себе виборців", - вважають дослідники.

Цікаво, що журналісти показали результат не набагато кращий за політиків - лише 24% опитаних довіряють представникам ЗМІ. А беззаперечними лідерами стали медсестри - рівень довіри суспільства до них склав неймовірні 93%, пише Independent.

Загроза цунамі

"20-метрові цунамі" загрожують Великій Британії, цитує дослідження науковців Університету Дурхема Daily Mirror.

"Прибережні міста, порти та атомна електростанція Хінклі Пойнт можуть зазнати удару океанських хвиль, якщо підводні плити раптово зсунуться поблизу Британії", - додає видання.

Вчені стверджують, що подібні зсуви відбуваються біля узбережжя країни частіше, ніж багато хто думає. Відомо, що шість таких процесів сталися лише за останні 20 тисяч років. Наприклад, цунамі заввишки у 20 метрів накрило Шетланд близько 8200 років тому після того, як внаслідок зсуву від морського дна відкололася та сповзла вниз осадова порода розміром з сучасну Шотландію.

Саме тому команда вчених на чолі з професором Пітером Таллінгом закликає уряд внести цунамі до Національного реєстру ризиків, який включає в себе плани на випадок загальнонаціональних катастроф.

Крім узбережжя Шотландії, попереджають вчені, під загрозою цунамі перебувають й прибережні території Уельсу. 1607 року великий зсув в Ірландському морі викликав "велику хвилю", яка піднялась Брістольським каналом та накрила місце, де зараз розташована АЕС Хінклі Пойнт, пише Daily Mirror.

Клятва мігрантів?

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"Мігранти мають складати присягу на вірність британським цінностям щойно вони приїздять до країни", - цитує доповідь уряду Daily Mail.

За висновками урядовців, темп і масштаб імміграції були "занадто великими" для деяких спільнот, що призвело до "підвищеної етнічної сегрегації".

Автор доповіді Луіза Кейсі попереджає про "ескалацію поділу та напруги в суспільстві" та закликає докласти зусиль для його об'єднання. Задля цього, стверджує політик, необхідно ввести клятву щодо "дотримання британських цінностей та інтегруватись у суспільство", а також запровадити практику підписання мігрантами "чітких очікувань від інтеграції" під час подання документів на отримання візи.

Крім того, Кейсі вважає, що необхідно переглянути критерії отримання громадянства.

Видання зазначає, що хоча план, викладений в доповіді, ще не розглядався міністрами та далекий від того, щоб "потенційно стати законом", він вже отримав схвальні відгуки експертів.

Аналітик Алан Мендоза закликав уряд "серйозно розглянути природу цієї проблеми", а інший експерт, Джон Йейтс, попередив, що без термінових дій "наша країна ризикує стати менш цілісною", підсумовує Daily Mail.

Огляд преси підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС.