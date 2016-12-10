ЗМІ: Росія таки втручалася?

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Заяви про втручання Росії у вибори в США, "знешкодження" вибухонебезпечного телефону, заборона паління в королівських палацах і найвпливовіша "сіра мишка" світу - в огляді іноземної преси 10 грудня.

Росія таки втручалася?

Росія втручалася в вибори президента з метою допомогти перемозі Дональда Трампа, пише видання Washington Post з посиланням на секретну доповідь ЦРУ.

За доповіддю, на яку посилаються певні посадовці, метою втручання було саме "допомогти Дональду Трампу виграти президентство, а не просто зруйнувати довіру до виборчої системи США", пише газета.

Розвідка визначила імена людей пов'язаних з російським урядом, які "надали WikiLeaks тисячі листів зі зламаної поштової скриньки Демократичного національного комітету".

За оцінками розвідки, ціллю Росії було створити перевагу одного кандидата над іншим, допомогти Трампу виграти Washington Post

"За оцінками розвідки, ціллю Росії було створити перевагу одного кандидата над іншим, допомогти Трампу виграти", - цитує видання неназваного високопосадовця, що був ознайомлений із брифінгом ЦРУ.

За словами видання, адміністрація Обами вже кілька місяців міркує над тим, як відповісти на російське втручання, зважаючи на можливість подальшої ескалації відносин з Кремлем та звинувачень у підтримці кампанії Клінтон.

Команда Трампа відкинула усі підозри розвідки. "Це ті самі люди, які казали, що у Саддама Хусейна є зброя масового ураження. Вибори давно скінчилися однією з найпереконливіших перемог...", - йдеться в заяві, оприлюдненій у п'ятницю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри те, що понад 93% цих телефонів у США вдалося повернути, деякі з них залишаються у вжитку

Знешкодити небезпеку

Компанія Samsung випускає системне оновлення для свого багатостраждального телефону Galaxy Note 7, яке, фактично, унеможливить користування апаратом, пише Guardian.

Через ґандж батареї ці телефони інколи самозагорялися і навіть вибухали, подекуди травмуючи власників, пише видання.

Самсунг провів кілька хвиль відкликання та заміни телефонів. Під час останньої з них відкликали 1,9 мільйонів пристроїв. Але попри те, що понад 93% цих телефонів у США вдалося повернути, деякі з них ще залишаються у вжитку, пише видання.

Багато авіаліній заборонили проносити Galaxy Note 7 на борт літака, побоюючись, що телефон може спричинити пожежу і влаштували стійки в аеропортах, де можна обміняти свій телефон або отримати за нього компенсацію, перед тим, як сісти в літак.

Отже, нове системне оновлення для Galaxy Note 7, яке з'явиться у США в середині грудня, унеможливить підзарядку пристрою чи використання його в якості мобільного телефону, пише видання, перетворюючи їх на "марне нагадування про катастрофічний продукт".

"Безпека клієнтів залишається нашим найголовнішим пріоритетом", - заявили в компанії.

Але деякі оператори мобільного зв'язку, зокрема Verizon, заявили, що не скеровуватимуть оновлення на апарати в розпал святкового сезону, аби не залишити людей без можливості спілкуватися з рідними та близькими під час свят.

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Королівська заборона

Букінгемський палац вирішив повністю заборонити паління на території королівських резиденцій у Великобританії і навіть позбутися спеціальних місць для паління назовні, пише Daily Mail.

Починаючи з 22 травня 2017, паління буде під повною забороною у п'яти королівських палацах, каже видання. В якості "перехідного періоду" упродовж шести місяців на території палаців можна буде вживати електронні цигарки, але наприкінці травня і їх заборонять, пише видання.

Таке рішення прийняли після консультацій із працівниками, але газета зазначає, що невідомо скільки працівників змушені будуть змінити звички через нововведення.

Видання приділяє багато уваги іншій стороні заборони, адже деякі члени королівської родини - затяті курці.

Зокрема принц Гаррі, що мешкає в Кенсінгтонському палаці, палить ще від часів навчання в Ітоні, і може скурити навіть пачку на день, пише видання.

Газета перераховує й інших членів королівської родини, що не цураються цигарки, та наводить їх фото. За словами видання, не виключено, що Гаррі таки зможе продовжувати палити в палаці - адже заборона не стосується приватних апартаментів в палацах, де дим не впливає на інших.

Копирайт изображения AP Image caption Важко уявити, яких пертурбацій може зазнати Європа, якщо канцлером її найважливішої країни не буде Ангела Меркель

"Сіра мишка" на варті ЄС

Оглядач Єжи Хащинський на шпальтах видання Rezczpospolita розмірковує про 16-річне головування Ангели Меркель у партії Християнсько-демократичний союз.

За словами автора, на початку політичної кар'єри Меркель була такою собі "сірою мишкою", якій дав політичний шанс тодішній канцлер Гельмут Коль, і якому вона "застромила іржавого ножа в спину, вимагаючи, аби він усунувся від керівництва партії, бо був відповідальний за скандал із таємними рахунками ХДС", пише Хащинський.

"Зараз вона - найважливіший політик ЄС і найвпливовіша жінка світу", - каже автор, додаючи, що за 16 років головування в партії жоден чоловік так і не зміг скласти їй достойну конкуренцію.

На початку політичної кар'єри Меркель була такою собі "сірою мишкою", якій дав політичний шанс тодішній канцлер Гельмут Коль Єжи Хащинський

Автор відзначає, що під час першої промови в якості голови партії в Ессені у 2000 році Меркель застерігала щодо наслідків глобалізації та розвитку нових технологій. Зараз вона бореться з кризами, спровокованими глобалізацією (насамперед, міграція).

Тоді, 16 років тому, Польща була однією з небагатьох країн, яку Меркель згадала у своїй промові, каже автор. Тоді політик припустила, що Польща вступить в ЄС у 2003 році. Помилилася на якихось декілька місяців, додає він.

Важко уявити, яких пертурбацій може зазнати Європа, якщо канцлером її найважливішої країни не буде Ангела Меркель, пише автор, адже від колишньої "сірої мишки" залежить стабільність та безпека регіону, підсумовує він.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС.