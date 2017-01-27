ЗМІ: чи відроджуватиме Лукашенко білоруську ідентичність?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олександр Лукашенко заявив, що незалежність дісталась Білорусі дуже дешево

Чи здатні США захиститися від російських хакерів, чи будуть поляки вирощувати коноплю та чи розпочне Лукашенко відродження білоруської ідентичності - в огляді іноземної преси 27 січня.

Брак стратегії

Сенатор Джон Маккейн вважає, що США бракує стратегії щодо протистояння хакерським атакам з Росії, пише видання Guardian із посиланням на виступ сенатора в Філадельфії.

За словами видання, сенатор заявив, що "противники випереджають нас" в протистоянні в кібер-просторі. Та зазначив, що адміністрація Трампа не готова протидіяти спробам Росії "вплинути на результати виборів у Франції та інших європейських країнах".

"У нас немає ані політики, ані стратегії", - цитує видання Маккейна, який також зазначив, що в кібернетичному протистоянні "набагато легше атакувати, ніж захищатися".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сенатор Маккейн похвалив команду з національної безпеки Дональда Трампа

Видання відзначає загальний песимістичний погляд Маккейна на світову політику в 2017 році.

"Світ зараз є найбільш небезпечним за останні 70 років", - заявив сенатор.

Попри це, він позитивно відгукнувся про певні призначення в новій президентській адміністрації.

"Команда з національної безпеки, яку зібрав президент Трамп, є міцнішою та кращою, за будь-яку попередню", - цитує видання слова Маккейна.

Незручний візит

Візит британського прем'єр-міністра Терези Мей до США розпочався в дуже непростих обставинах, пише видання Independent.

За словами видання, пані Мей від самого початку візиту змушена була відреагувати на слова Трампа щодо ефективності катування водою в боротьбі з "ІД".

Після того, як вона приземлилася у Філадельфії, Мей дала зрозуміти, що Велика Британія може призупинити обмін розвідданими з ЦРУ.

Копирайт изображения Reuters Image caption Тереза Мей різко засудила слова Дональда Трампа щодо тортур

Адже за британськими законами, британські розвідники не можуть співпрацювати з країнами, що вдаються до тортур.

"Ми засуджуємо тортури, і мій погляд на це не зміниться, не важливо, чи я розмовляю з вами, чи з президентом", - заявила вона.

Тереза Мей стане першою зі світових лідерів, хто зустрінеться з Дональдом Трампом як президентом США. За її словами, пріоритет її візиту - "відверто поговорити з президентом Трампом про спільні проблеми та інтереси", зазначає видання.

Марихуана для власних потреб

Польський парламентський комітет відхилив законопроект, який дозволив би людям самостійно вирощувати марихуану для медичних потреб, пише видання Newsweek.

Законопроект, запропонований групою "Кукіз'15", передбачав, що пацієнти, отримавши відповідний дозвіл, можуть самі вирощувати коноплю для власного використання. Обсягом не більше, ніж потрібно для 120 днів терапії.

Під час опрацювання в комітеті законопроект зазнав чималих змін. Фінальна форма документу вже не передбачала вирощування конопель у Польщі, але дозволяла імпорт препарату з-за кордону. Зокрема з Чехії, Нідерландів чи Італії, пише видання.

На думку деяких депутатів, вирощування марихуани в медичних цілях могли насправді використати для її розповсюдження.

Інший депутат зазначив, що мета нового законопроекту - не дозволити вирощувати коноплю, а полегшити доступ до препаратів з коноплі пацієнтам, які її потребують.

Відродження чи покора?

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Оглядач Олександр Класковський вважає, що білоруська влада відчуває, що потрібно зміцнювати національну ідентичність. Утім, простіше керувати пасивними, байдужими обивателями, пише видання "Белорусские новости".

Під час нещодавнього виступу перед учнями та педагогами, президент Олександр Лукашенко "перейнявся і матеріальним, і духовним одночасно", каже автор.

Президент жорстко нагадав про свій наказ досягти в чинному році середньої зарплати у 500 доларів. А також заявив, що в таких країнах, як Білорусь, наука повинна служити ще і опорою державної ідеології.

"Особливо сьогодні, коли робляться окремі спроби поставити під сумнів суверенітет і незалежність нашої держави", - додав Лукашенко. І зробив таким чином явно політичний акцент, пише видання.

Автор також виділяє фразу Лукашенко про Україну: "Нам незалежність дуже дешево дісталася: всі народи воювали, сьогодні воює наша братська Україна".

"Позиція явно проукраїнська. Парадокс: білоруський президент у цьому питанні розходиться з більшістю власного електорату", - додає автор.

Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС.