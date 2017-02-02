НАТО відкладає переговори з Києвом - огляд преси

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НАТО відкладає переговори з Україною щодо системи ПРО, британський парламент дав "зелене світло" "брекзиту", а Дональд Трамп кидає слухавку під час розмови з австралійським прем'єром - в огляді міжнародної преси від 2 лютого.

WSJ: НАТО відкладає переговори з Києвом

НАТО відкладає зустріч з Україною для переговорів щодо розміщення системи протиракетної оборони (ПРО), повідомляє The Wall Street Journal.

Такий крок свідчить, що в альянсі не хочуть провокувати Росію, додає видання.

Газета зазначає, що дипломати в НАТО обговорюють шляхи діалогу з Росією, а деякі посадовці очікують, що президент США Дональд Трамп захоче посилити співпрацю між альянсом та Москвою.

"Проте ескалація конфлікту на сході України ускладнює спроби Брюсселя та Вашингтона переглянути відносини з Росією", - каже газета.

За словами деяких дипломатів, "обережний підхід" до обговорення питання ПРО з Києвом має сенс, якщо у НАТО не хочуть подальшого загострення відносин з Москвою. Натомість інші занепокоєні тим, що альянс ризикує сигналізуючи про потенційні зміни у допомозі такому партнеру, як Україна, пише Wall Street Journal.

Видання цитує одного з дипломатів, який каже, що такий крок НАТО не свідчить про повне припинення переговорів у майбутньому, але альянс проявляє "обережність".

"Питання залучення України (до європейської системи ПРО НАТО. - Ред.) є політично чутливим, адже воно, вочевидь, може спровокувати надмірну реакцію з боку росіян", - каже він.

Згідно з планами НАТО, система ПРО має захищати лише союзників та не розрахована на перехоплення ракет, що рухаються у напрямку України, кажуть представники альянсу. Та у разі запуску ракет з території Румунії існує загроза того, що їхні уламки впадуть на територію України, що може спровокувати Москву, вважає газета.

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"Зелене світло" для "брекзиту"

2 лютого головною темою для обговорення у британській пресі була новина про те, що парламент Британії підтримав початок "брекзиту".

Daily Mail назвала подію "переломним днем" для Британії та наголосила на тому, що депутати проголосували за активацію виходу країни з ЄС "нищівною більшістю".

"Британія робить крок у невідоме", - такий заголовок розмістило на першій шпальті Independent. Видання каже, що процес "брекзиту" вже призвів до того, що британські вищі навчальні заклади втратили 7% студентів з Європи.

"Палата общин дає зелене світло початку розриву Британії з ЄС", - такий заголовок для своєї статті обрала Financial Times. Газета називає подію "історичною" та каже, що британському прем'єру Терезі Мей вдалося отримати дозвіл депутатів, попри попередження, що перемовини з Брюсселем можуть перейти у "кулачний бій".

Times застерігає, що після голосування на пані Мей чекає "повстання" Торі. Газета каже, що представники Торі "погрожують" виступити проти "брекзиту", якщо пані Мей не гарантує право громадян ЄС залишитися в країні.

"Найгірша телефонна розмова"

"Це була моя найгірша телефонна розмова", - заявив Дональд Трамп після перемовин з прем'єр-міністром Австралії Малькольмом Тернбуллом, повідомляє Washington Post з посиланням на американських високопосадовців.

Газета каже, що мільярдер "грубо перервав" телефонну розмову, що тривала 25 хвилин замість запланованої години. За цей час він "вихвалявся" підтримкою колегії виборців США та повідомив австралійському лідеру, що до нього він вже встиг поспілкуватися з чотирма іншими колегами, у тому числі російським президентом Володимиром Путіним.

Сам пан Тернбулл відмовився коментувати деталі розмови.

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"Поведінка пана Трампа дає привід думати, як він здатен діяти проти світових лідерів, у тому числі близьких союзників", - каже газета.

Предметом перемовин була угода, що підписана між Австралією та адміністрацією колишнього президента США щодо прийому 1250 біженців щороку з Зеленого континенту. Австралійський прем'єр намагався переконатися в тому, що дію домовленості продовжать, натомість пан Трамп "жалівся", що його "вб'ють" у разі, якщо він піде на це.

Пізніше у Твіттер американський президент пообіцяв детальніше дослідити цю "тупу угоду", каже видання.

За словами американських високопосадовців, пан Трамп у схожому стилі спілкувався і з іншими світовими лідерами, проте така поведінка щодо Австралії викликає значний подив, з огляду на близькі стосунки між країнами, каже Washington Post.

Гра слів

Про розбіжності у поглядах Дональда Трампа та його російського колеги Володимира Путіна на питання боротьби з тероризмом пише у New York Times журналіст Ендрю Крамер.

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Автор каже, що на перший погляд, може здатися, що обидва лідери "знайшли спільну мову" щодо боротьби з тероризмом, проте лексика, яку вони застосовують для обговорення питання - суттєво різниться.

Під час своєї передвиборчої кампанії пан Трамп нерідко критикував свого попередника за те, що той не використовував фразу "тероризм радикального ісламу". У той же час пан Путін, яким "так відверто захоплюється" американський президент, сам ніколи не ототожнював іслам з тероризмом та неодноразово критикував такі паралелі, каже журналіст.

Згідно з останнім дослідженням Інституту Брукінгс, Москва не бачить як своїх ворогів країни переважно населені мусульманами, накшталт Іраку та Ірану. Натомість контр-терористична стратегія Кремля спрямована на фінансування та надання військової підтримки поміркованим мусульманським лідерам, таким як Рамзан Кадиров у Чечні, йдеться у статті.

"Путін керує мульти-конфесійною країною. Він не може вжити фразу "ісламський тероризм" з простої причини. Він не хоче відчужити мільйони росіян", - цитує газета експерта у питаннях ісламу Орхана Джемаля.

У Кремлі віддають перевагу терміну "міжнародний тероризм", підсумовує автор.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС.