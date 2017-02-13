Огляд ЗМІ: Штайнмаєр - "якір надії" для Європи

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Західна преса пише про боротьбу з російською пропагандою, обрання Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом Німеччини та фінансові справи НАТО.

Протистояти Росії

"Інтригуюча та важлива" спроба протистояти впливу російських ЗМІ у Східній Європі - так американська Washington Post називає запуск каналу "Настоящее время" (Current Time), який є спільним проектом "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".

Як розповідає газета, журналісти каналу працюють у Празі та обіцяють "чесно та точно" висвітлювати новини.

Мовитиме "Настоящее время" російською, а цільова аудиторія каналу - це глядачі як у Росії, так і в інших країнах колишнього СРСР.

"Від країн Балтії до республік Центральної Азії, поза межами Росії залишаються мільйони потенційних глядачів, і у багатьох з них немає доступу до російськомовних каналів, альтернативних московським мовникам", - пояснює газета важливість проекту.

Зважаючи на те, що і "Радіо Свобода", і "Голос Америки" фінансуються американським урядом, Washington Post закликає адміністрацію Дональда Трампа не втручатися у справи "Настоящего времени".

"Ідея каналу полягає у тому, щоб не копіювати засоби дезінформації на кшталт RT та "Спутник", які добре фінансуються у Росії. Конгрес вже давно вимагав більш потужної відповіді на інформаційну війну, яку веде Москва. Це і є така спроба - використовувати справжні новини та чесні програми", - резюмує Washington Post.

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Штайнмаєр як "якір надії"

Чи зможе Франк-Вальтер Штайнмаєр стати "якорем надії" на посаді президента Німеччини? Таке питання ставить британська Guardian. Газета згадує одну із найгучніших заяв колишнього міністра закордонних справ Німеччини, який називав Дональда Трампа "проповідником ненависті".

"Хоча ця посада і є переважно церемоніальною, колишні німецькі президенти намагалися грати роль морального авторитета у питаннях національної та міжнародної значущості", - зазначає газета, згадуючи попередника Штаймаєра Йоахіма Гаука, який заявляв, що Німеччина "стоятиме на захисті європейського проекту".

Між тим, нагадує видання, у Німеччині пана Штайнмаєра критикували за більш "дипломатичну та примирливу" політику щодо Росії, ніж та, яку сповідує канцлер Ангела Меркель.

"У червні минулого року багатьох здивувала заява міністра закордонних справ, у якій він назвав масштабні навчання НАТО у Польщі "брязканням зброєю". Але Штайнмаєр здобув повагу міжнародного співтовариства своїми намаганнями вирішити тривалий конфлікт в Україні", - наголошує Guardian.

Чого Трамп хоче від НАТО?

Країни НАТО цього тижня мають зрозуміти, чого їм чекати від співпраці з США на чолі з Дональдом Трампом. Як розповідає Financial Times, пролити світло на позицію американської адміністрації має новий голова Пентагону Джеймс Меттіс.

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За словами газети, цього тижня генерал Меттіс зустрінеться зі своїми колегами із інших країн альянсу.

Перемовини значущі ще й тому, що це буде перша така зустріч після інавгурації Дональда Трампа, який нещодавно назвав НАТО "застарілим" та поскаржився, що мало хто з членів виконує обов'язки з витрат на оборону.

"Хоча підтримка, яку генерал Маттіс висловив НАТО, коли Сенат затверджував його на посаді, дещо заспокоїла союзників, високопоставлені дипломати кажуть, що збільшити витрати на оборону буде важким завданням з економічної та політичної точки зору", - пише видання.

За даними газети, у НАТО хочуть, щоб всі 28 країн витрачали на оборону 2% від ВВП.

Виконують цей план лише п'ять країн: США, Британія, Естонія, Польща та Греція. Збільшити витрати, очевидно, доведеться і решті членів, але через економічні труднощі вкрай важко це буде зробити, зокрема, Італії, Португалії, Іспанії та Бельгії, резюмує Financial Times.

Секрети сімейного щастя

Як зберегти шлюб протягом 78 років? Секретом ділиться пара з США. Як розповідає британська Independent, Моррі та Бетті Маркофф познайомилися ще у 1938 році. Обом зараз по 100 років.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пара літніх людей на лавці у південному англійському курорті Саутенд-он-Сі, Ессекс

Їх рецепт сімейного щастя досить простий, пише газета. "Не дозволяйте будь-якій скарзі перейти у гнів. Толерантність та повага", - зазначає Бетті.

Але цікаво, що супруги жодного разу не казали одне одному слова "я кохаю тебе". На думку чоловіка, у шлюбному житті більш актуальним є поняття піклування. "Я постійно обіймаю Бетті, цілую її та дуже про неї піклуюся", - цитує видання пана Маркоффа.

Історія Бетті та Моррі настільки вразила, що вони скоро з'являться у книзі "Старіти елегантно". Її автором буде німецький фотограф Карстен Тормален, який розповідатиме історії людей, яким вже виповнилося 100 років, додає Independent.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.