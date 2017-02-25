New York Times: Білий дім зневажив демократію

Копирайт изображения Reuters Image caption Журналістам низки провідних ЗМІ, в тому числі ВВС, заборонили бути присутніми на п'ятничному брифінгу речника Білого дому

25 лютого західна преса обурюються через недопуском низки провідних ЗМІ на брифінг у Білому домі, порівнює Дональда Трампа з Борисом Єльциним, прогнозує результати виборів у Франції та коментує відкриття екзопланет, схожих на Землю.

"Зневага" до демократії ?

Рішення Білого дому не пустити на брифінг представників низки американських та міжнародних ЗМІ є "очевидною зневагою до демократичних ідеалів", а зокрема до першої поправки до американської конституції, яка гарантує свободу слова у країні.

Про це у редакційній статті пише New York Times у відповідь на інцидент, який торкнувся і її кореспондентів.

Видання наголошує, що таких заборон не робила жодна попередня адміністрація навіть у часи "Вотергейту" або скандалу з Монікою Левінськи.

Можливо, деякі президенти і хотіли покарати деякі ЗМІ або окремих журналістів, але радники зазвичай знаходили шляхи зупинити своїх керівників від таких самогубних кроків. New York Times

"Можливо, деякі президенти і хотіли покарати деякі ЗМІ або окремих журналістів, але радники зазвичай знаходили шляхи зупинити своїх керівників від таких самогубних кроків. Вони баялися, що через таку мстивість їхні боси виглядатимуть дріб'язковими", - наголошує видання.

Втім, радники пана Трампа, ймовірно, надто бояться свого "легковажного" керівника, щоб сперечатися з ним, наголошує газета.

"Перша поправка до конституції може бути незручною для будь-кого, хто прагне влади без обмежень. Пану Трампу варто було б освіжити її в пам'яті і звикнути до її дії", - резюмує New York Times.

Наслідки "Трампізму"

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США буде важко залишатися глобальним лідером із Дональдом Трампом на чолі, пише британська Independent. На думку видання, країна найближчим часом не зможе сконцентруватися на будь-яких проблемах та викликах окрім "наслідків Трампізму".

За словами автора статті, радше ніж порівнювати пана Трампа з Володимиром Путін, краще було б провести паралелі між новим американським президентом та Борисом Єльциним.

"П'яний чи тверезий, Єльцин та його витівки стали для всього світу живим символом не тільки розпаду СРСР, але й недієздатної адміністрації Кремля та занепаду Росії як світової сили", - наголошує Independent.

Щось подібне може статися і в Америці Трампа, вважає видання. Як і Єльцин, він був кандидатом-демагогом, який виступав проти існуючого політичного істеблішменту та обіцяв реформи та боротьбу з корупцією. Але особливості характеру та поведінки, а також необізнаність пана Трампа щодо глобальних питань можуть призвести до непередбачуваних наслідків, прогнозує видання.

Копирайт изображения AP Image caption Дональда Трампа порівняли з Борисом Єльциним

"США буде важко залишатися супер-державою на чолі з лідером, над яким сміються у світі та вважають відірваним від реальності. Його крики про "фейкові новини" означають лише неспроможність приймати критику та факти", - пише Independent.

"Світові лідери, які з ним вже зустрічалися, кажуть, що їх вразила його необізнаність щодо подій всередині країни та за її межами", - додає видання.

Чи виграє Ле Пен?

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Марін Ле Пен має більше шансів програти президентські вибори у Франції, ніж виграти їх. Такий прогноз робить британський тижневик Economist.

Видання зазначає, що соцопитування й насправді надають їй перевагу над імовірними суперниками - Франсуа Фійоном та Еманеулем Макроном. Але якщо провести більш глибокий аналіз, то стає очевидним, що хоча Ле Пен, скоріше за все, здобуде найбільшу кількість голосів у першому турі, у другому раунді її може спіткати невдача.

"Коли виборців просять вибрати між пані Ле Пен та паном Фійоном, вона відстає на 13%. Проти Макрона ця цифра збільшується вже до 20%", - констатує тижневик.

Як наголошує журнал, все залежатиме від явки. Зокрема, якщо пан Фійон і надалі опинятиметься в центрі скандалів, виборці, які виступають проти нього, можуть залишитися вдома. У підсумку, пані Ле Пен може виграти, тільки якщо 20% її опонентів не прийдуть на вибори.

"Трохи більше року тому "Національний фронт" йшов на першому місці в опитуваннях щодо першого туру регіональних виборів. Але його опоненти об'єдналися і партія не перемогла в жодному регіоні. Можливо, зараз все буде по-іншому", - резюмує Economist.

Благородна мета

Копирайт изображения NAture Image caption Сім планет, схожих на Землю за розмірами, - це рекорд для однієї системи

Британська Guardian із захопленням пише про відкриття семи екзопланет, схожих на Землю. На думку газети, навіть якщо людству ніколи не вдасться дістатися цих віддалених небесних тіл, їхнє існування лише доводить, наскільки цікавим є Всесвіт.

Головне, що підтвердило оголошення NASA, - це той факт, що прагнення знань є найціннішим надбанням людства. До того ж, питання про життя на інших планетах змушує нас подивитися і на наше місце у Всесвіті, пише газета.

На її думку, людство навряд чи досягне такого рівня розвитку, який дозволив би йому фізично досліджувати віддалені планети. Але навіть якщо результату не буде, науковий прогрес сам по собі є благородною метою, наголошує видання.

"Дистанція у 39 світлових років може залишитися нездоланною. Але уява, яка дозволяє нам подивитися на галактику, а також технології та співпраця, які уможливлюють наукові відкриття - це найцінніше, що є в нашому роді", - закликає Guardian.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC